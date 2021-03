Gary Oldman se souvient d’avoir transpiré de la «vodka» avant de devenir sobre il y a 24 ans

Gary Oldman est sobre depuis 24 ans, mais le Mank star se souvient encore de ce que c’était que de «faire suer la vodka» et d’avoir une langue «noire».

Il dit Le Los Angeles Times que son expérience en tant qu’alcoolique en convalescence lui a permis de mieux comprendre Herman Mankiewicz, qu’il incarne dans le film Netflix Mank. Comme le célèbre scénariste, Oldman se souvient avoir pensé qu’il «s’en sortait» avec sa dépendance parce qu’il travaillait encore.

Oldman explique: «Herman, avec cet humour effacé, il était en train de déjeuner, buvant avec un ami, qui a dit: ‘Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi sobre pour une fois?’ Et il a répondu: ‘Quoi? Et avoir [his wife] Sara m’a jeté comme imposteur? J’ai fais la même chose. Je m’assoyais et disais au serveur: «Je vais prendre un grand tonique à la vodka. Et pouvez-vous l’apporter maintenant parce que je suis alcoolique. J’en ai besoin plus vite. ‘ »

Il ajoute qu’il était plus difficile de se débarrasser de cette habitude car il associa l’alcoolisme à de grands artistes comme Ernest Hemingway.

«Les gens la romancent, et même moi je l’ai romancée», se dit Oldman. «Tous mes héros étaient des buveurs ou des toxicomanes d’opium, et vous avez tous les yeux embarrassés à propos de ces poètes, dramaturges et acteurs qui étaient de grands buveurs.