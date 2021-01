Gary Oldman a parlé de sa bataille contre l’alcool et de la façon dont il s’est connecté avec son nouveau personnage jouant le scénariste Herman J. Mankiewicz dans le nouveau film Netflix Mank.

L’acteur de 62 ans est sobre depuis 1995 après avoir rejoint les Alcooliques anonymes – alors que son personnage à l’écran était alcoolique et est décédé en 1953 à l’âge de 55 ans.

Le nouveau film – réalisé par David Fincher et sorti sur le service de streaming le mois dernier – a remporté des critiques élogieuses en raison des performances de la distribution qui comprend également Amanda Seyfried, Lily Collins et Charles Dance.

Parlant de son rôle, Gary a réfléchi à ses propres batailles avec la bouteille et a laissé entendre qu’il s’était fait «quelques ennemis» en raison de sa dépendance lorsqu’il a déménagé du Royaume-Uni à Los Angeles dans les années 1980.







Réfléchissant au comportement notoirement sauvage de Mankiewicz, Gary a déclaré au Daily Mail: «Vous ne pouvez pas rejeter l’alcoolisme.

«Les personnes qui ne sont pas alcooliques ressentiront une émotion sur une échelle de un à trois; la même émotion, pour un alcoolique, pourrait être un neuf.

Alors que le film voit Mankiewicz se récompenser avec un verre chaque fois qu’il termine une section d’un scénario, Gary soutient que les buveurs ont toujours une excuse, suggérant: «Oh, regardez: le soleil se lève – buvons un verre! Il pleut – prenons un verre. Untel s’est marié – prenons un verre.







Faisant allusion à la façon dont ses problèmes d’alcool ont endommagé sa vie personnelle, Gary a poursuivi: «Je me suis fait quelques ennemis en cours de route. Mais c’est bon, non? Pour en avoir quelques-uns.

«Ouais, j’étais un peu arrogant, probablement. Je veux dire, extérieurement. Je ne veux pas dire à l’intérieur.

«Il y a ce vieux dicton: les alcooliques sont des égoïstes avec une faible estime de soi. Vous avez toute cette grandeur, mais en fait vous mourez à l’intérieur. Un peu comme Mank, je ne voulais pas vraiment jouer au jeu.

La propre critique de Mank par le Mirror a donné au film une note parfaite de cinq étoiles.

Le critique Lewis Knight a écrit: «La prémisse et le sujet de Mank ne semblent plaire qu’à un cinéphile ou un fan d’une époque révolue, mais il y a aussi des thèmes puissants de dépendance, de génie, de collaboration, de trahison et de douloureuses vérités politiques.

«Les performances sont fascinantes mais convenablement retenues. Malgré la personnalité impétueuse de son personnage, cela ne ressemble jamais à une caricature ou à un cliché car Oldman livre une étude sur un génie enivré par le talent, la lassitude et – bien sûr – l’alcool.

Il conclut: «Mank est un portrait étonnant et techniquement merveilleux de Golden Era Hollywood qui offre de merveilleuses performances, une cinématographie et une conception sonore magistrales, et le réalisateur David Fincher une fois de plus à la hauteur de ses pouvoirs.