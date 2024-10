Gary Oldman annonce son retour tant attendu sur scène dans le classique de Beckett | Théâtre

Après des décennies loin du théâtre, Gary Oldman doit retourner au théâtre du Yorkshire où il jouait autrefois le rôle d’un chat pantomime. L’acteur oscarisé, qui est actuellement de retour sur les écrans de télévision dans Slow Horses, interprétera le monologue de Samuel Beckett Krapp’s Last Tape au York Theatre Royal au printemps prochain.

Il s’agit d’un retour sur scène très attendu pour la star, qui a débuté sa carrière d’acteur à York et au Citizens Theatre de Glasgow avant de rejoindre la Royal Court de Londres et la Royal Shakespeare Company.

Interprétée pour la première fois par Patrick Magee en 1958, la pièce de Beckett concerne un homme mélancolique de 69 ans qui rejoue des enregistrements qu’il a réalisés des décennies plus tôt dans sa vie et réfléchit à l’amour perdu entre deux bouchées de ses bananes bien-aimées. Récit tragi-comique de l’ambition et de l’échec, il a été interprété par des acteurs tels que John Hurt, Stephen Rea, Albert Finney et Harold Pinter.

Paul Crewes, PDG du York Theatre Royal, a déclaré que Oldman lui avait rendu visite au début de l’année. «C’était fascinant de l’entendre raconter des histoires de sa jeunesse, dans son premier rôle professionnel sur la scène du York Theatre Royal», a-t-il déclaré. « Dans ce contexte, lorsque nous avons commencé à explorer des idées, nous avons réalisé que Last Tape de Krapp était le projet parfait. »

La production commence les avant-premières le 14 avril et se poursuit jusqu’au 17 mai. Aucune autre date n’est prévue. Les billets seront mis en vente au grand public le 16 novembre.

Oldman (au centre) dans Serious Money en 1987, avec un casting comprenant Lesley Manville (à l’extrême gauche) et Meera Syal (deuxième à droite). Photographie : Alastair Muir/Rex Caractéristiques

Oldman, qui a grandi à Londres, a étudié le théâtre au Rose Bruford College. Il obtient son diplôme en 1979 et commence à se produire à York cette année-là. Il y a joué des rôles dans Privates on Parade, Cabaret et Dick Whittingtonjouant au chat.

« Gary est devenu l’un de nos plus grands acteurs de cinéma, mais j’ai bien peur qu’il soit un peu léger en matière de pantomime », se souvient Berwick Kaler, la panto dame de longue date du théâtre, en 2018. « Il n’arrêtait pas de s’évanouir intérieurement. le costume. À au moins trois reprises, j’ai dû me tourner vers le public et dire : « Oh mon Dieu, les garçons et les filles, je pense que le pauvre chat s’est endormi ! »

En 1987, Oldman a joué dans la pièce Serious Money de Caryl Churchill à la Royal Court face à Lesley Manville, avec qui il a eu un bref mariage. Après des rôles importants à la Royal Court et à la RSC dans les années 1980, il se concentre sur une carrière cinématographique qui comprend des portraits de Lee Harvey Oswald, Dracula et Beethoven au début des années 90. En 2012, il a été nominé pour un Oscar pour son rôle de George Smiley de John le Carré dans Tinker Tailor Soldier Spy. Il a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour Darkest Hour dans lequel il incarnait Winston Churchill.