Gary Numan a déclaré à Sky News qu’il n’avait reçu que 37 £ pour un tube qui avait été diffusé plus d’un million de fois, alors qu’une enquête sur l’économie des services de musique numérique se poursuivait.

L’auteur-compositeur-interprète britannique, surtout connu pour ses succès tels que Are ‘Friends’ Electric ?, Cars and We Are Glass dans les années 1970 et 80, a vendu des millions de disques au fil des ans et est sur le point de sortir son 18e album solo, Intruder, en mai.

Avec les revenus des artistes provenant des tournées effacés par le COVID-19[feminine pandémie, des plates-formes telles que Spotify, Apple Music, Amazon Music et Google Play ont fait l’objet d’une surveillance accrue au cours des 12 derniers mois et sont actuellement examinées par un enquête du département de la culture, des médias et du sport (DCMS).

Nile Rodgers fait partie de plusieurs artistes qui ont participé à une enquête sur le streaming.





Mercredi, des dirigeants des «trois grands» grands labels britanniques – Sony Music, Warner Music et Universal Music – ainsi que des représentants des organismes de licence, ont comparu devant les députés pour la troisième session de l’audience, qui a déjà vu des artistes tels que Elbow le chanteur Guy Garvey, Radiohead le guitariste Ed O’Brien, Nil Rodgers de Chic et l’auteure-compositrice-interprète Nadine Shah témoignent.

Les responsables du label ont déclaré aux députés que leur suppression du streaming était une juste récompense pour les risques encourus dans le développement des artistes, l’enregistrement, le marketing et la distribution.

Numan n’apparaît pas à l’enquête, mais a donné son avis sur les revenus du streaming dans une interview avec Sky News – mettant les chiffres dans leur contexte.

«La solution est simple», dit-il. «Les sociétés de streaming devraient payer plus d’argent. Elles l’obtiennent pour rien.

« J’avais une déclaration il y a quelque temps et une de mes chansons avait eu plus d’un million d’écoutes, des millions de streams, et c’était 37 £. J’ai eu 37 £ sur un million de streams. »

Donnant un autre exemple, Numan a poursuivi: « J’ai imprimé, je pense que c’était il y a environ un an, une déclaration – ma déclaration en continu est arrivée et je ne l’ai pas regardée, je l’ai juste mise à imprimer et j’ai regardé une demi-heure plus tard, il était toujours en cours d’impression.

« C’était des centaines et des centaines de pages. Et la fin était, comme, £ 112. Cela valait à peine le [paper] il a été imprimé et il a fallu près d’une demi-heure pour l’imprimer. Vous savez, c’est tellement de choses, tellement de streaming, et il n’y a absolument rien dedans. «

Le streaming représente actuellement plus de la moitié des revenus de l’industrie mondiale de la musique et rapporte plus d’un milliard de livres sterling au Royaume-Uni, avec 114 milliards de flux musicaux l’année dernière.

Mais selon la campagne Broken Record, les artistes reçoivent environ 16% du revenu total des streams, tandis que les maisons de disques en reçoivent environ 41% et les services de streaming environ 29%.

Numan a déclaré que les très grands artistes peuvent bien faire du streaming, mais que les petits artistes ont du mal.

« Si vous êtes vraiment au sommet, vous pouvez gagner assez bien grâce au streaming », a-t-il déclaré. « Si vous ne l’êtes pas, vous pourriez aussi bien l’oublier, cela ne vaut même pas la peine de l’imprimer, d’imprimer la déclaration. »

Les mots de la star ont été repris lors de la dernière session DCMS par Peter Leathem, directeur général du collectif de droits d’auteur de musique Phonographic Performance Ltd, qui a déclaré: « Si vous regardez 2019, les albums les plus vendus étaient Queen, Bohemian Rhapsody, basé sur le film, et Abbey Road par les Beatles, son 50e anniversaire.

« Si vous essayez de briser un nouvel artiste ou de lancer votre propre streaming, vous avez les 50 dernières années de l’industrie de la musique à concurrencer. »

Mais Tony Harlow, directeur général de Warner Music UK, a mis en garde contre la perturbation du système.

« C’est une situation en évolution », a-t-il déclaré. «Il est bien gouverné par un marché efficace et agile et il n’a besoin d’aucun changement.

« Toute perturbation pourrait diminuer la compétitivité du Royaume-Uni à un moment où j’estime que le Royaume-Uni doit être le berceau de la musique enregistrée, tout comme il l’est en fournissant un flux sur dix à travers le monde, en étant la deuxième entreprise d’exportation. »

Au cours de la session, il a été suggéré que les grands labels fonctionnaient comme un « oligopole » – ce à quoi Jason Iley, président et directeur général de Sony Music UK et Irlande, a répondu: « Le secteur indépendant est un secteur brillant et signe parmi les meilleurs actes.

«Il y a plus d’opportunités pour les artistes de signer sur un label majeur ou de signer sur un label indépendant ou de distribuer leurs propres disques. Il y a plus de possibilités aujourd’hui que je n’en ai jamais vu de mon temps à faire ce travail.