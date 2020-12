La pop star Gary Numan a célébré ses premiers succès en réservant des vacances – dans un camping.

Alors que des rivaux comme Simon Le Bon éclaboussaient sur des super yachts et des villas dans la Méditerranée, Gary, soucieux de son argent, louait une caravane statique à Weymouth, dans le Dorset.

Le pionnier de la musique électronique a réservé la pause après Are ‘Friends’ Electric? et Cars ont tous deux atteint le numéro 1 en 1979 et lui et son groupe Tubeway Army sont apparus pour la première fois sur Top Of The Pops.

Gary, 62 ans, a déclaré: «Simon Le Bon a acheté un méga yacht et s’est rendu à Montserrat.









«J’ai loué une caravane à Littlesea Camp à Weymouth.

«Nous avons loué une très grande caravane sur la colline et je pensais honnêtement que je vivais la vie!»

Gary, qui vit maintenant avec sa femme et ses trois filles en Californie, a déclaré que le voyage avait également ramené de bons souvenirs de vacances d’enfance.

Numan, qui est devenu célèbre avec son groupe Tubeway Army dans les années 1970 et 80, a déclaré qu’il était devenu accro aux vacances en caravane en tant que garçon.

Il a ajouté: «Les premières vacances dont je me souviens sont des voyages en famille à Weymouth.









«La plupart de notre temps a été passé dans une petite caravane de tourisme que mon père a aménagée.

«Les grands-parents se présentaient, les tantes et les oncles se présentaient. C’était une chose très familiale.

La star soucieuse de l’argent a même admis une fois qu’il avait emmené sa femme Gemma chez un petit chef lors de leur premier rendez-vous.

Gary, fils d’un bagagiste de l’aéroport d’Heathrow, a dit qu’il n’avait jamais été à l’aise avec la célébrité.

Il a déclaré au magazine Readers Digest: «Je ne me suis jamais considéré comme étant particulièrement talentueux ou important ou spécial de quelque manière que ce soit.

«C’est la vérité absolue de Dieu.»

Son livre (R) evolution: The Autobiography est maintenant disponible.

