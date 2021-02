Gary Neville vise une fouille sournoise à Liverpool après sa dernière défaite contre Everton

Gary Neville s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier une vidéo moqueuse après que Liverpool ait été battu par Everton lors du derby de samedi dans le Merseyside.

Les Reds ont été condamnés à leur quatrième défaite consécutive en Premier League grâce à une belle frappe à la troisième minute de Richarlison et Gylfi Sigurdsson dans les phases finales.

Avec leurs espoirs de défendre le titre de champion depuis longtemps, Liverpool occupe la sixième place du tableau et ses chances de terminer en Ligue des champions semblent diminuer de semaine en semaine.

Mais l’ancien défenseur de Manchester United, Neville, a peu de sympathie pour ses anciens rivaux et s’est assuré de se délecter de leur dernière défaite.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, Neville a posé avec un verre de vin et a déclaré: « Il a été très difficile de simuler – je veux dire un effondrement, je veux dire un verrouillage – de voir la disparition des grands champions. »

Neville a également visé plus de barbes à Liverpool tout au long du match et a répondu au tweet de Jamie Carragher pour dire « Allez et mettez votre kit » alors que Jordan Henderson est devenu la dernière victime des Reds.

Après qu’Everton ait reçu un penalty pour une faute sur Dominic Calvert-Lewin par Trent Alexander-Arnold, l’arbitre Chris Kavanagh s’est rendu au moniteur VAR du terrain pour vérifier sa décision initiale.