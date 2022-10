Gary Neville: Trent Alexander-Arnold doit corriger le déséquilibre de son jeu – mais ce n’est pas le moment de l’abandonner | Nouvelles du football

L’impact offensif de Trent Alexander-Arnold est si grand que n’importe quelle équipe dans le monde pourrait l’utiliser, mais sa dernière mauvaise performance défensive a été analysée par Gary Neville dans Monday Night Football.

La semaine dernière, Jurgen Klopp a lancé une défense passionnée de son arrière droit, dont les espoirs de Coupe du monde semblent ne tenir qu’à un fil, mais accepte que le manager anglais Gareth Southgate ait une façon de jouer différente.

Le joueur de 23 ans a été appelé pour les deux matches de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne, mais a été un remplaçant inutilisé pour l’un et n’a pas réussi à faire partie de l’équipe pour le second.

Il y a eu un débat de longue date sur les raisons pour lesquelles il ne peut pas s’intégrer dans l’équipe internationale, ses lacunes défensives apparentes le plaçant derrière Kyle Walker de Manchester City, Reece James de Chelsea et Kieran Trippier de Newcastle.

Ceux-ci ont été exposés une fois de plus par Brighton lors du match nul 3-3 de samedi à Anfield – et Neville pense que le déséquilibre de son jeu doit être corrigé …

“Trent doit travailler sa défense”

Image:

Alexander-Arnold a été laissé de côté par Gareth Southgate





J’ai regardé les buts contre Brighton et il y a eu une grande conversation lors de la conférence de presse de Jurgen Klopp à propos de Trent Alexander-Arnold. Klopp l’a défendu mais je pense qu’il a été impliqué dans les trois buts de Brighton samedi.

J’ai voulu faire un morceau sur Alexander-Arnold sur Football du lundi soir pendant longtemps. Trent n’est plus un jeune joueur. Il est jeune pour son âge mais il a en fait 250 matches pour Liverpool et l’Angleterre. C’est une montagne de jeux à avoir.

Ce qui me surprend encore quand je le regarde, ce sont trois ou quatre des choses très basiques du jeu d’arrière latéral …

Ces choses peuvent être enseignées à l’entraînement et être coachées tous les jours car j’étais un mauvais arrière latéral à l’âge de 20 ans.

Ce que nous savons maintenant, c’est que vous ne pouvez pas être un arrière latéral dans le jeu moderne sans avoir la capacité d’aller de l’avant.

C’est presque impossible. On s’attend maintenant à ce que vous soyez bon sur le ballon à l’avenir. C’est pourquoi nous ne voyons pas Aaron Wan-Bissaka jouer sous Erik ten Hag à Manchester United.

Il n’est pas jugé suffisamment capable de préparer le jeu et d’amener le ballon dans le dernier tiers. Vous ne pouvez plus vous asseoir ici et dire : “Défendre est sa priorité, défendre est son premier travail”.

Image:

Wilfried Zaha est interpellé par Alexander-Arnold





Mais l’équilibre entre être un bon défenseur et un bon attaquant est impératif. Vous ne pouvez pas être 70-80 % attaquant et seulement 10-20 % défenseur lorsque vous êtes arrière latéral. Ce que Trent a en ce moment, c’est un déséquilibre dans son jeu.

Vous pouvez avoir une partie offensive brillante de son jeu comme il l’a fait, et une partie défensive moins compétente, mais elle doit être celle qui vous permet de traverser des moments dans les jeux et vous devez être capable de gérer les choses.

Je pense que Trent doit travailler sa défense. Je l’ai dit il y a quelques années qu’il y avait un manque de sérieux dans sa défense et qu’il y avait un manque de vigilance. À un moment donné de sa carrière, cela le retiendra.

Si Liverpool n’est pas dans une aussi bonne période qu’il l’a été depuis quatre ou cinq ans – ce qu’il est en ce moment – ou s’il joue pour une équipe moins supérieure en possession comme l’Angleterre, alors il y aura une plus grande attente qu’il va être dans une position défensive pendant plus de match. C’est ce que nous constatons en ce moment.

Image:

Alexander-Arnold se dispute avec l’arbitre Michael Oliver





Cela lui cause de la douleur et il n’est que jeune. Mais c’est un moment important de sa carrière où ce n’est pas le moment de le rencontrer, ce n’est pas le moment de l’abandonner.

C’est le moment de se placer juste derrière lui car il est l’un des talents les plus exceptionnels que vous verrez jamais en tant qu’arrière latéral sur le ballon.

Au cours de ma carrière en Premier League à United, j’ai joué 400 matchs et obtenu 35 passes décisives. Il a récolté 44 passes décisives lors de ses quatre dernières saisons à l’âge de 23 ans. C’est absolument ridicule. Ce que nous avons ici est l’un des la grands talents que ce pays a produits à ce poste.

Mais, je pense qu’il y a un exemple dans sa propre équipe où l’équilibre est parfait chez Andrew Robertson.

Il va de l’avant, obtient beaucoup de passes décisives, beaucoup de passes dans ses attaquants et beaucoup de bon jeu au milieu de terrain, mais il est aussi compétitif et il est bon de ce côté-là en termes de défense.

Upright Trent doit devenir “brillant sur ses pieds”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



“Si Trent n’est pas un bon défenseur, il ne jouerait pas”



Je me souviens au début de ma carrière quand j’étais défenseur central – je n’étais pas très bon en tant que défenseur en tête-à-tête et j’étais en fait désespéré d’aller de l’avant avec le ballon pendant les deux ou trois premières années à United. .

Ce que j’ai reconnu, c’est que je devais commencer par devenir “brillant sur mes pieds” en tant que défenseur. Descendez et faites du jockey. J’avais l’habitude de voir Bryan ‘Pop’ Robson – qui était joueur à West Ham – en été. Il avait travaillé avec Steve Howey à l’époque, et je me souviens de ces exercices de jockey où j’avais besoin de descendre et de tourner d’un côté à l’autre.

Il avait l’habitude de me dire des choses comme “un chien ne tourne jamais le dos”. Les autres gars se moquaient de moi et de Phil. Cela a créé une vigilance dans notre défense. Trent est très droit quand il défend.

J’ai dû apprendre à devenir un défenseur en tête-à-tête où vous devez vous adresser rapidement aux gens. Être capable de déplacer vos pieds rapidement est un élément clé de la défense.

J’ai été là où vous êtes dans une vaste zone et vous vous sentez exposé. Il ne reçoit aucun soutien de Mo Salah en dehors de lui en termes de travail défensif.

Don Howe m’a ensuite appris à être vigilant lorsque le ballon est du côté opposé du terrain. Il était le meilleur entraîneur défensif que j’aie jamais vu pour entraîner un arrière latéral lorsque le ballon n’était pas près de vous.

Selon lui, les arrières latéraux étaient assez bons pour défendre lorsque le ballon est de leur côté. Les problèmes des arrières latéraux sont principalement lorsque le ballon n’est pas près d’eux mais dans les zones centrales ou de l’autre côté.

Être capable de faire pivoter la tête et de juger des distances – ce sont les choses sur lesquelles j’ai travaillé pendant deux ou trois ans qui ont fait de moi un arrière défensif assez décent. Je regardais ces autres joueurs comme Roberto Carlos, Paulo Maldini et Cafu dans le football européen qui avançaient et marquaient des buts.

J’ai ensuite vu Dennis Irwin de l’autre côté du terrain contribuer en marquant des coups francs et je me suis dit : “Je suis vraiment basique”. Alors j’ai commencé à travailler sur ma traversée avec Jim Ryan [Man Utd youth team coach] quand j’étais dans l’équipe première.

Je sortais et travaillais sur ma balle de canal dans les pieds de l’attaquant. Une bonne boule de canal est également une bonne croix. Je me mettais la pression en me disant que dans le dernier tiers, un centre était quelque chose de spécial.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Merson partage ses réflexions sur la question de savoir si Trent Alexander-Arnold devrait faire partie de l’équipe de Gareth Southgate pour la Coupe du monde au Qatar



Mais j’ai commencé à penser à ralentir et à pratiquer 50 fois chaque après-midi en faisant des foulées plus longues ou plus lentes et en fouettant la balle dans la boîte.

Il m’a fallu jusqu’à environ 26-27 avant de sentir que je devenais un arrière latéral offensif assez décent, où je me suis chevauché et mis des croix dans la boîte de vraie qualité.

Trent va devoir le faire à l’envers. J’ai d’abord appris à être un défenseur, mais Trent a tous les attributs offensifs. Vous pouvez développer votre jeu et vous pouvez travailler sur ces choses.

J’ai été là où vous êtes dans une vaste zone et vous vous sentez exposé. Il ne reçoit aucun soutien de Mo Salah en dehors de lui en termes de travail défensif.

Je l’obtenais parfois de Darren Fletcher, David Beckham ou Ole Gunnar Solskjaer s’il jouait à droite. Pas tellement Cristiano Ronaldo ! Mais Beckham et Fletcher travailleraient comme des chiens pour moi pour me donner cette protection. Je ne pense pas que Trent obtienne cela à Liverpool.

Les problèmes de Liverpool plus larges que le problème de Trent

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dean Ashton et Lee Hendrie pensent tous deux que Brighton a ciblé défensivement l’arrière droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, lors du match nul 3-3 à Anfield.



Il a commis quelques erreurs contre Brighton, mais le plus gros problème pour Liverpool n’est pas Trent Alexander-Arnold. Il y a toujours un point focal mais Virgil van Dijk ne joue pas à son meilleur alors que la vente de Sadio Mane pose problème.

Les blessures au milieu de terrain leur ont également causé un problème et ils auraient peut-être dû signer un milieu de terrain de classe mondiale cet été. J’ai aussi l’impression qu’ils frappent bien au-dessus de leur poids.

Ils ont un manager exceptionnel, un merveilleux esprit d’équipe marié à une foule qui se rassemble. Ils ont passé un moment exceptionnel, mais quand on regarde leurs dépenses nettes par rapport à ces deux clubs aujourd’hui [Man City and Man Utd]ils concourent les deux mains liées derrière le dos.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul de Liverpool contre Brighton



Les fans de Liverpool peuvent commencer à penser qu’ils doivent dépenser au même rythme que les autres clubs – comme Chelsea l’a fait cet été – mais si j’étais Liverpool, je ne paniquerais pas trop. Ils ont toujours le manager le plus performant de cette ligue au cours des quatre ou cinq dernières années avec ce qu’il a fait compte tenu des dépenses.

Pour le moment, ce n’est pas juste car nous ne voyons pas cette presse féroce, mais ils ont accumulé trop de crédit à mon avis pour enfoncer le couteau à ce stade où il serait trop tôt. Les fans de Liverpool et Klopp seront inquiets, et il y aura une certaine déception au niveau auquel ils se trouvent actuellement – ​​qui est actuellement à des kilomètres du niveau de Manchester City.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher a blâmé le milieu de terrain de Liverpool pour ses difficultés défensives au début de cette saison



Vont-ils concourir cette année pour le titre ? Probablement pas. On ne sait jamais car Klopp sait faire l’exceptionnel et il nous a surpris en restant dans le cul-de-sac. Ils les ont poussés jusqu’au bout la saison dernière mais ils n’y avaient pas droit.

Darwin Nunez doit s’installer et ils doivent revenir aux niveaux qu’ils ont fixés.

Carragher: Le milieu de terrain est actuellement le gros problème

Parlant sur Football du lundi soirJamie Carragher a réfléchi au problème de Liverpool avec le démarrage lent des matchs, l’équipe de Klopp étant actuellement en bas du tableau pour les points gagnés sur la seule base des lignes de score de la première mi-temps.

“C’est une énorme préoccupation”, a déclaré Carragher à Sky Sports. “Ils se donnent toujours tellement à faire. Ils n’ont pas perdu trop de ces matchs, donc ce n’est pas un problème d’attitude.

“Ils ont réussi à revenir dans les matchs. Dans le passé, nous avons parlé de Liverpool concédant des buts à cause d’une ligne haute, mais pour moi, un gros problème en ce moment est le milieu de terrain.

“Les équipes arrivent et arrivent à ces quatre arrières beaucoup trop facilement – et aussi au début des matchs, d’où les mauvais départs. Brighton menait 2-0 mais je pense qu’il est juste de dire que cela aurait dû être 4-0 après 20 minutes parce que Liverpool n’est pas organisé et n’est pas difficile à battre comme il l’a toujours été.

“Le truc de Klopp a toujours été de faire de Liverpool l’équipe la plus difficile à affronter – en ce moment, ils ont l’air l’équipe la plus facile à affronter. Une partie de ce que nous avons vu en première mi-temps contre Brighton, vous vous y attendriez plus tard dans les matchs si Liverpool les poursuivait.

“Tous les supporters de l’été vous diraient qu’ils pensaient que le milieu de terrain serait un problème cette saison. Fabinho a été à des kilomètres du rythme par rapport à ce qu’il a été cette saison. Il y a eu des moments où ils ont eu de la chance dans des situations.”