Gary Neville a exhorté Ole Gunnar Solskjaer à ne pas «paniquer» lors du mercato de janvier, citant la belle forme de Manchester United comme un motif d’optimisme.

Les Red Devils ont remporté trois de leurs quatre matches depuis leur élimination de la Ligue des champions avec une défaite face au RB Leipzig plus tôt ce mois-ci.

Ces victoires incluent une raclée 6-2 de Leeds et une victoire 2-0 à Everton qui a assuré la progression vers les demi-finales de la Coupe Carabao.

United est troisième de la Premier League avec un match en cours contre ceux qui les dépassent et l’ambiance à Old Trafford est nettement plus brillante à l’heure actuelle par rapport au début de la saison.

En tant que tel, Neville a averti Solskjaer de ne pas perturber l’équilibre avec un recrutement mal jugé.

Lorsqu’on lui a demandé si le patron de United devait réfléchir attentivement à qui signer en janvier, le spécialiste a répondu: «Si le bon joueur est là, ils oui, car ils doivent améliorer l’équipe.

« Mais si ce n’est pas là, je ne paniquerais pas. Ils ne paniqueront pas parce qu’ils le font un peu mieux ces dernières années.

« Ils sont un groupe déroutant parce qu’il y a trois ou quatre semaines, il y a deux semaines la veille, vous regardiez cette équipe de Manchester United et vous pensiez que ça va être une vieille saison difficile.