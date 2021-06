Gary Neville sur les espoirs de l’Angleterre à l’Euro 2020, les souvenirs de l’Écosse, Harry Kane et le pronostic pour gagner | Actualités footballistiques

Gary Neville explique au podcast Sky Sports Football Euros comment il pense que l’Angleterre se comportera à l’Euro 2020, comment les discussions sur le transfert affecteront Harry Kane et son conseil pour le tournoi.

Avant le grand coup d’envoi vendredi lorsque la Turquie affrontera l’Italie à Rome et le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie deux jours plus tard à Wembley, Neville a parlé à la première édition du podcast pour donner son avis sur les chances de l’Angleterre, ses souvenirs d’un championnat d’Europe sur le sol de la maison et bien plus encore.

Neville a été le premier invité du podcast Sky Sports Football Euros, et de nombreux autres suivront tout au long du tournoi. Restez sur skysports.com pour les suivre tous, ainsi que des blogs en direct et des rapports de chaque match de l’Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet.

Écoutez le podcast Sky Sports Football Euros sur : Spotify | Pomme | Castbox

L’Angleterre peut-elle soulever le trophée ?

Je vais dire oui. Il faudrait beaucoup de chance, un effort extraordinaire, les choses vont leur chemin, mais je vais dire dans un stade de Wembley plein de fans anglais le bon jour, nous avons vu Chelsea faire Man City la semaine dernière, alors si vous pense que c’était très improbable pour la plupart des gens avant le match, cela pourrait certainement arriver.

Je ne pense pas que gagner l’Angleterre serait un choc ou une surprise. Après avoir atteint une demi-finale de Coupe du monde il y a trois ans, ils sont désormais attendus. Ils ne vont pas là-bas en pensant « J’espère que nous irons en quarts de finale », il y a une attente à cause de ce qu’ils ont fait il y a trois ans.

Le fait que les joueurs soient là avec le talent que nous avons, et la question est sur Harry Maguire, mais je dirais que l’attente devrait être d’arriver en demi-finale ou en finale. C’est ce à quoi ils sont habitués. Ils ont vécu cette Coupe du monde à Moscou, ils penseront qu’ils peuvent recommencer.

Nos points forts sont les joueurs talentueux dans la partie avant du terrain. Nous avons de très bons arrières latéraux, mais nous devons vraiment penser à la paire de défenseurs centraux ou aux trois défenseurs, c’est là que se trouve la véritable énigme pour Gareth, s’adapter entre cinq et quatre d’un match à l’autre, et la force de l’opposition comptera également massivement sur ce front.

Mais perdre Harry Maguire, Carra et moi avons eu un débat houleux à ce sujet sur MNF il y a six à huit semaines, où j’ai dit que je sentais qu’il était le joueur le plus important de l’équipe.

Compte tenu du fait que je pense que Harry Kane est le meilleur joueur, si Kane se blessait, il y avait des options où l’Angleterre souffrirait, mais pas autant qu’en perdant Maguire à l’arrière central. Cela signifie que Southgate a fait venir Ben White et devra probablement revenir à trois.

















0:25



Alan Smith pense que Jude Bellingham, 17 ans, a la capacité et le tempérament de jouer pour l’Angleterre à l’Euro 2020 et pourrait devenir une « superstar ».



Je ne pense pas qu’il y ait un partenaire naturel qui soit vraiment assez fort dans les grands matchs de ce tournoi pour s’associer à John Stones. Pour moi, c’est le gros problème. À quelle distance est-il, quand peuvent-ils le remettre en forme, comment cela se passera-t-il à mi-tournoi, ce qui s’est toujours avéré difficile dans le passé. Ce sont les vraies préoccupations que j’ai.

Je pense que Gareth sera pragmatique, jouer contre une France ou une Belgique, tu ne vas pas autant dominer le ballon et tu seras hors de possession. Vous devez vous assurer de maintenir une défense solide. Cela ne veut pas dire que vous ne gagnez pas le jeu, mais gagner le jeu par des coups de pied arrêtés ou une contre-attaque, ou des moments dans le jeu, est une proposition différente pour contrôler le jeu.

Même si Stones et Maguire étaient défenseurs centraux, je pense que dans certains matchs, ils devraient être plus défensifs et proactifs, mais cela a toujours été la même chose ; il faut s’adapter. Ce sont des chevaux pour les cours, mais pour le moment, les deux milieux de terrain centraux, Rice et Phillips, ont un gros travail à faire. Je ne pense pas que nous verrons des milieux de terrain créatifs au centre du milieu de terrain pendant toute la durée du tournoi, je pense qu’ils seront là pour protéger l’arrière deux ou trois pour avoir la plate-forme à partir de laquelle construire.

La conversation de transfert sera-t-elle une distraction pour Kane ?

Je pense que si c’était un joueur qui recherchait l’attention, ou était émotif à ce sujet, cela poserait un gros problème. Il ne va pas casser la foulée, Southgate ne va pas s’en soucier un seul instant. Kane est un professionnel complet, totalement concentré.

Il ne considérera pas son avenir lors de ce tournoi. Il sait à quel point c’est important pour lui et son pays, et il aime son pays. Ce serait différent s’il était un joueur plus émotif, plus scruté dans les médias, alors qu’il est si sûr et stable dans sa façon de faire les choses.

















1:08



L’ancien gardien de but anglais David James revient sur l’ajout tardif de Ben White à l’équipe d’Angleterre et dit que tout succès qu’ils auront au tournoi sera basé sur leur défense.



Alan Shearer avait des tournois avec des spéculations qui pesaient sur lui et je les mets dans la même catégorie – glacial, ne laissez pas les choses les affecter. Southgate ne se soucierait jamais, dans un million d’années, de la distraction pour lui. Il sera absolument déterminé à remporter ce tournoi pour son pays.

« Modric change la donne ; celui que tu ne peux pas arrêter’

Produire des joueurs talentueux est une chose, mais avoir un véritable esprit pour la nation, pour le pays, j’ai fait partie de l’Euro 1996 où les supporters croates ont fait irruption sur la scène, je pense que c’était la première fois qu’on les voyait dans un tournoi et c’était une chose incroyable.

Ils ont toujours eu des joueurs talentueux, battant évidemment l’Angleterre en demi-finale il y a trois ans. Il y avait de la déception mais ils étaient juste mieux. Au fur et à mesure que le jeu prenait de l’ampleur, alors qu’il se dirigeait vers la fin, leur milieu de terrain a pris le dessus, a commencé à changer le jeu et à nous épuiser.

Oubliez les 5 millions d’habitants, c’est un très bon groupe de joueurs, qui veulent désespérément bien faire pour leur pays.

Avec Modric, vous avez un joueur qui a vu chaque match, chaque situation. Il sait qu’il a composé au bon moment, et c’est un problème pour l’Angleterre. Si ce moment du jeu arrive, un match nul à 10 minutes de la fin, il est dans et autour du dernier tiers, c’est lui qui enfilera cette passe, qui mettra cette balle dans la surface. Il gagnera ce coup franc et le prendra. Ces joueurs changent la donne, ceux que vous ne pouvez pas arrêter.

Je pense que c’est en 1998 que nous avons affronté un Georgi Hagi vieillissant pour la Roumanie, et nous nous sommes retrouvés avec un résultat vraiment décevant. Lorsque vous avez ces grands, grands joueurs, même un seul dans une équipe, ils peuvent faire une énorme différence pour le groupe qui les entoure. Ils prospèrent simplement grâce à eux.

Il est adoré, non seulement dans son propre pays mais dans toute l’Europe. Il est un grand danger pour l’Angleterre, et un qui doit être étouffé.

« Attaquer des talents peut s’éclairer comme en 1996 »

Le premier match contre la Suisse que nous avons fait match nul, ce fut un début vraiment décevant et nous avons eu une très mauvaise presse pendant une semaine avant le match contre l’Écosse. Nous avons aussi beaucoup souffert dans ce match, l’Ecosse a raté un penalty, ils ont très bien joué ce match. Les gens se souviennent de la célébration de Gazza, mais son but a illuminé le tournoi pour nous. Cela a illuminé toute l’Europe à cette époque, j’imagine, c’était un objectif tellement spécial. La foule, l’ambiance, était sensationnelle.

















0:24



Alan Smith pense que Phil Foden et Raheem Sterling devraient commencer pour l’Angleterre de part et d’autre de Harry Kane à l’Euro 2020.



Nous avons des joueurs qui peuvent le faire à Foden, Grealish, Rashford, Sterling, Kane, des joueurs qui peuvent illuminer ce tournoi, livrer à ce moment-là et illuminer une nation. Nous en avons grandement besoin cet été. Les gens se demandent en ce moment comment Rashford, Sterling, Foden, Mount et Grealish s’intègrent dans cette équipe, Sancho aussi, mais la bonne chose est que nous avons ces joueurs en abondance, et Harry Kane là-haut pour être le point central du attaque.

C’est une énorme opportunité pour nous, si nous pouvons rester stables à l’arrière, placer le ballon dans les bonnes zones, nous avons une grande chance. Je ne mettrais pas ces joueurs en avant par rapport à Ronaldo et Messi, loin de là, ils sont jeunes et ne l’ont pas encore prouvé, mais ils peuvent produire des moments qui les emmèneront dans cette stratosphère dans les cinq ou 10 prochaines années si ils peuvent livrer sur cette étape de manière cohérente.

Le conseil de Neville pour le tournoi

Je ne peux pas regarder au-delà de la France, vraiment. Je ne peux pas. L’expérience, la mentalité de gagnant, les personnalités qu’ils ont, le rythme et les objectifs, intelligents, intelligents, vous pensez qu’ils pourraient jouer dans n’importe quel type de jeu, cette équipe de France.

Ils pourraient jouer contre une équipe plus directe, une équipe qui les a laissés de côté, une équipe qui essaie de contrôler la possession. C’est une équipe adaptable. Je ne pense pas qu’ils se soucieraient de qui ils jouent.

Physiquement ils sont forts, mentalement ils sont forts, et je pense que si tu finis devant la France, tu la gagnes.

Podcast Sky Sports Football Euros: Gary Neville sur les chances de l’Angleterre, pourquoi la France est favorite et comment l’Euro 2020 peut élever la nation

Expert de Sky Sports Gary Neville (5:07) rejoint Pierre Smith sur le Podcast Sky Sports Football Euros pour préparer le grand coup d’envoi de l’Euro 2020. Neville a son mot à dire sur les forces et les faiblesses de l’Angleterre, ce qu’ils devront faire pour battre les favoris français au titre, et comment ce jeune groupe talentueux de joueurs anglais peut remonter le moral de toute la nation.

Pendant le podcast, nous apprenons également comment Écosse et Pays de Galles (22.54) se dessinent des journalistes de Sky Sports News à la suite de leurs campagnes, Charles Paterson et Geraint Hugues. Plus Valentina Fass du ciel Italie et Uli Kohler du ciel Allemagne (56,39) nous donnent le point de vue du continent sur ce à quoi ressemblent leurs propres nations.

Rédacteur en chef adjoint football de Sky Sports Kate Burlaga et écrivain de football Ben Motifs partageront également leurs meilleurs conseils pour le tournoi, y compris qui soulèvera le trophée le 11 juillet – et quels joueurs illumineront le tournoi (1.09:35).

Écoutez le podcast Sky Sports Football Euros sur : Spotify | Pomme | Castbox