Gary Neville sur l’Angleterre : Harry Maguire doit jouer avant les KO de l’Euro 2020 et Declan Rice introuvable | Actualités footballistiques

Gary Neville insiste sur le fait que le défenseur anglais Harry Maguire doit jouer avant la phase à élimination directe de l’Euro 2020 pour avoir une chance de figurer dans le tournoi.

L’expert de Sky Sports et ancien défenseur anglais a déclaré que Maguire, blessé à la cheville depuis début mai, doit obtenir des minutes substantielles avant la fin des phases de groupes et ne peut pas être jeté dans un match à élimination directe.

Neville pense également que Gareth Southgate restera avec deux milieux de terrain centraux à l’esprit défensif pour le reste du tournoi après que Kalvin Phillips et Declan Rice ont impressionné lors de la victoire 1-0 contre la Croatie, et dit que Rice est presque aussi imbattable que Harry Kane.

L’Angleterre disputera son deuxième match du Groupe D vendredi à Wembley contre l’Écosse ; coup d’envoi à 20h.

« Maguire doit jouer avant les KO »

















0:30



Gary Neville pense que le premier match de Harry Maguire en Euros ne peut pas avoir lieu dans un match à élimination directe



« Je pense que Tyrone Mings a très bien fait – c’était un match important pour lui. En regardant John Stones et Mings comme un partenariat avant le tournoi, vous auriez des inquiétudes contre les meilleures équipes.

« Je sais que les gens ont renvoyé la Croatie après le match, mais peu les ont renvoyés avant le match, donc je dirais quand même que c’est une très bonne victoire pour l’Angleterre contre une bonne équipe.

« Je pense que la raison pour laquelle Kieran Trippier a joué à l’arrière gauche était son expérience et son savoir-faire, ce qui signifie que Mings avait de l’expérience à part lui.

« Si Harry Maguire peut revenir à un niveau, il reviendra. Mais s’il revient, je pense que si ce n’est pas contre l’Ecosse, ce doit être contre la République tchèque. Vous ne pourriez pas faire revenir le premier match de Harry Maguire un match à élimination directe.

« Maguire doit faire surface lors des deux prochains matches, sinon je crains que vous ne le voyiez pas dans le tournoi, et ce serait Stones et Mings de continuer. »

« Le double pivot ne changera pas ; Riz presque irrécupérable'

















0:28



Gary Neville dit que Declan Rice sera l’un des joueurs les plus importants d’Angleterre cet été et le considère comme presque imperturbable



« Je pense que ce que nous avons vu contre la Croatie, c’est la réaction de Southgate à ce que nous pensions tous avant le tournoi ; que leur faiblesse est la défense, et qu’ils vont devoir garder les draps propres s’ils veulent gagner ce tournoi.

« Ce double pivot, ou les deux milieux de terrain devant les quatre derniers, ne va pas changer, vous pouvez en être absolument sûr.

« La grande question est de savoir si Kieran Trippier restera à l’arrière gauche; il ne fait aucun doute que Luke Shaw et Ben Chilwell seront meilleurs en attaque, mais c’est si Southgate pense que Trippier donne à la défense cet avantage en visant le propre feuille, ce qui est si important.

Image:

Declan Rice a fait une belle démonstration aux côtés de Kalvin Phillips dimanche



« Quand vous arrivez à un tournoi, vous pouvez parler de marquer des buts autant que vous voulez, mais vous savez que vous allez affronter le Portugal, la France, l’Allemagne ou l’Espagne à un moment donné de ce tournoi, et vous allez avoir bien défendre.

« Mon sentiment après le match contre la Croatie était que Shaw ou Chilwell pourraient entrer, mais ce milieu de terrain ne changera pas. Jordan Henderson n’est pas au même niveau de forme physique que Phillips et Rice. Je pense que Harry Kane est incontournable dans cette équipe d’Angleterre , mais je mettrais Declan Rice à peu près là-haut pour le moment, il va jouer tous les matchs.

« Je pense que Kalvin Phillips maintenant, avec la façon dont il a joué contre la Croatie, va jouer à ses côtés. Je ne vois pas Southgate changer cela. Ils ont un bon partenariat, une bonne rotation au milieu de terrain, ils passent bien ensemble, et ils sont certainement plus avancés dans leur forme physique que Jordan Henderson en ce moment. »

Comment l’Ecosse gagne-t-elle ?

Image:

L’Ecosse a perdu son match d’ouverture 2-0 contre la République tchèque lundi



« Ils doivent être serrés défensivement et jouer plus profondément. Je ne pense pas qu’ils puissent aller à deux devants, aller pour l’Angleterre et mettre le ballon dans la surface. J’ai très rarement vu des équipes de Wembley maintenir une performance physique pendant 90 minutes , ou 45 minutes, en fait. C’est un stade très exigeant pour jouer.

« Je pense que l’idée que l’Ecosse puisse bombarder l’Angleterre avec des coups de pied arrêtés n’est pas quelque chose qui se concrétisera. Ils doivent juste bien défendre, c’est l’essentiel. Ils ne peuvent pas concéder comme ils l’ont fait contre les Tchèques; ils doivent garder un feuille blanche et espérer un moment dans le match.

« L’Écosse sera gênante pour l’Angleterre vendredi. Je n’ai jamais joué dans un match contre un pays d’origine où ils n’ont pas été gênants ou n’ont pas été difficiles. Ils sont vraiment bien organisés et c’est le plus gros match pour l’Écosse. «

Comment l’Angleterre gagne-t-elle ?

« Ils n’ont qu’à aller chercher ce premier but, pour que l’Écosse sorte et que l’Angleterre puisse les éliminer.

« Nous l’avons vu avec le Portugal contre la Hongrie ; dès qu’ils ont marqué ce premier but, ils sont allés en marquer deux autres après. C’est ce que font les bonnes équipes contre des défenses difficiles à battre et résistantes.

« Le jeu devient un peu plus simple si vous marquez ce premier but. »

« Le plan de Southgate n’aura pas changé »

Image:

Gareth Southgate n’aura pas changé son plan contre l’Ecosse, dit Neville



« Je ne pense pas que les joueurs se laisseront emporter par l’émotion, et je ne pense pas que Gareth le fera. Gareth n’a pas tendance à devenir trop haut quand ils gagnent un match, ou trop bas quand ils perdent un match. Il est vu beaucoup de football international, a vu beaucoup de tournois de football et comprend ce qui peut arriver.

« Je pense que son plan de match pour vendredi aura été défini avant même la Croatie, et je ne pense pas que cela changera. Il est vraiment méthodique et sait comment il va aborder chaque match. Ce sera défini.

« Ce sera plus intéressant de voir comment Steve Clarke réagit à leur défaite lors du premier match, il peut y avoir une réaction émotionnelle qu’ils doivent être plus offensifs et proactifs. Mais cela conviendrait à l’Angleterre, si l’Écosse venait et attaquait, ils pourraient alors jouer un peu plus leur football.Il est important pour les deux managers de retirer l’émotion de ce match et de s’en tenir à leurs plans de match.

« Je suis sûr que Southgate le fera, c’est si Steve Clarke réagit au fait qu’ils ont eu un premier résultat décevant contre la République tchèque. »