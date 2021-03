Gary Neville se souvient avoir dit à l’ancien patron de Man Utd, Sir Alex Ferguson, de «f *** off»

C’était une règle générale dans le vestiaire de Manchester United pendant le règne de Sir Alex Ferguson d’essayer d’éviter à tout prix son célèbre traitement au sèche-cheveux.

Très peu de joueurs ont réussi à passer sous le radar de Fergie s’ils croisaient son chemin pour les mauvaises raisons.

Et l’aboiement du légendaire manager écossais était toujours pire que sa morsure.

Ce qui rend la décision de Gary Neville de retourner chez son ancien patron assez extraordinaire.

Neville a passé près de deux décennies sous la tutelle de Fergie et a sans aucun doute été la cible de ses coups de langue verbaux à quelques reprises – mais une est restée en particulier.

Interrogé sur la pire chose pour laquelle Ferguson lui a jamais donné le traitement au sèche-cheveux, Neville a répondu lors d’un Questions et réponses sur Twitter : « Je lui ai dit une fois (une seule fois) à FO (f *** off). Pas un bon appel. »

Ce n’est pas la première fois que Neville discute de l’incident.

« Le pire récit que j’ai jamais eu – [there are] deux dont je me souviens « , a-t-il déclaré à Stretty News. » Je lui ai dit de « f *** off » à la fin d’un match à Lille, et il m’a infligé une amende d’une semaine de salaire, m’a battu après le match. Je l’ai fait à nouveau le lendemain, dans son bureau. Et puis, en gros, j’ai décidé de m’absenter pendant les deux semaines suivantes, de me mettre sur le banc. «