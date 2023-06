Gary Neville s’apprête à rejoindre l’émission Dragons’ Den de la BBC

Gary Neville cherchera à donner son poids et à investir dans d’énormes opportunités, après qu’il a été annoncé que l’ancien défenseur de Manchester United apparaîtra sur le célèbre programme télévisé de la BBC Dragons ‘Den.

Rejoignant le spectacle en tant qu’invité Dragon aux côtés de la magnat de la mode Emma Grede, le duo s’assiéra dans la tanière avec Peter Jones, Deborah Meaden, Touker Suleyman, Sara Davies et Steven Bartlett alors qu’ils grillaient des entrepreneurs en herbe pour présenter des idées commerciales.

Neville, qui est copropriétaire de la Ligue 2 de Salford City, a associé ses responsabilités médiatiques à de multiples entreprises commerciales depuis sa retraite du football professionnel en 2011.

Il a d’abord commencé comme une propriété développée tout en jouant pour Manchester United, et a également élargi son portefeuille d’activités dans l’hôtellerie, l’éducation, les médias et le sport.

« Je suis ravi de rejoindre les Dragons et de rencontrer les entrepreneurs assez courageux pour nous affronter dans le Den », a déclaré Neville.

« J’espère que mon parcours personnel montre que vous pouvez prendre les expériences que vous avez eues dans une partie de votre carrière et les utiliser pour faire quelque chose de complètement différent et en faire un succès.

« Les affaires consistent à gérer des personnes et à se gérer soi-même et je suis impatient de partager mon expérience pour aider les entrepreneurs que nous rencontrerons dans le Den à atteindre leur potentiel. »

Neville a déjà travaillé avec la BBC, pour le Classe de 92 programme télévisé qui a documenté la prise de contrôle de Salford en 2014 et leur ascension ultérieure à travers la non-ligue.

Cependant, son sens des affaires loin du football n’a jamais été affiché, ce qui signifie que Dragons ‘Den offrira un aperçu de la façon dont l’expert de Sky Sports est vraiment intransigeant dans la salle de conférence.

Sarah Clay, rédactrice en chef, a déclaré : « Dragons’ Den est devenu de plus en plus puissant. Le renouvellement créatif est essentiel pour maintenir ces émissions phares de longue date au sommet de leur art. Nos brillants invités, les Dragons Emma et Gary, apportent un type de feu différent au Den et créent une nouvelle dynamique que nous espérons que les fans de Dragons apprécieront à fond.

