Gary Neville salue le retour de l’esprit des Invincibles d’Arsenal mais insiste sur le fait que Mikel Arteta doit garder son calme dans la course au titre | Nouvelles du football

Gary Neville pense que nous voyons “l’Arsenal d’il y a 20 ans” – lorsque les Invincibles d’Arsène Wenger régnaient sur le football anglais – après un autre résultat sismique dans une course au titre palpitante.

Mikel Arteta a vu son équipe d’Arsenal rétablir son coussin de cinq points au sommet de la Premier League après une victoire méritée 3-2 contre Manchester United – mais insiste sur le fait qu’une inclinaison réussie pour le titre “exigera presque la perfection” pour le reste de la campagne.

Les Gunners sont désormais invaincus lors de leurs 13 derniers matchs de Premier League, leur plus longue séquence sans défaite dans la compétition depuis leur 14e invaincu en décembre 2018.

“J’ai vraiment apprécié”, a déclaré Neville dans son dernier podcast pour Sports du ciel. “J’ai juste senti dans la dernière demi-heure qu’Arsenal avait plus de qualité.

Faits saillants de la victoire d'Arsenal contre Manchester United en Premier League



“J’avais l’impression qu’Arsenal était comme il y a peut-être 20 ans. Quand j’étais un joueur contre eux, je souhaitais qu’ils tirent à distance ou qu’ils traversent – mais ils jouaient cette passe supplémentaire pour le placer dans de larges positions.

“Ils continuaient à vous conduire dans votre boîte. Je me retrouvais de plus en plus profond, plus étroit et sous pression. C’était comme si le but arrivait. C’était juste vague après vague d’attaque, et c’était comme ça il y a 20 ans quand vous jouiez contre une si bonne équipe d’Arsenal.”

Arsenal compte désormais 50 points lors de ses 19 premiers matchs et, avec cinq des six derniers champions dépassant les 90 points, Arteta sait qu’ils doivent maintenir leur rythme électrique.

Eddie Nketiah et Bukayo Saka donnent leur avis après qu'Arsenal ait battu Manchester United de manière dramatique



C’est maintenant le temps des têtes froides.

Plus tôt en janvier, Arteta ne serait pas tiré sur un incident peu recommandable à temps plein contre Tottenham lorsqu’une prise de bec entre le gardien de but d’Arsenal Aaron Ramsdale et l’attaquant des Spurs Richarlison s’est terminée avec un fan donnant un coup de pied à Ramsdale avant de retourner dans la foule.

Ensuite, il a plutôt souligné l’importance pour ses joueurs de garder la tête froide lors d’une compétition enflammée, après avoir vu le défenseur Rob Holding expulsé moins d’une demi-heure après leur défaite contre les Spurs en mai.

Image:

Arsenal a marqué 50 points après 19 matchs





Le tempérament d’Arsenal sera testé au cours de la seconde moitié de la campagne, mais Neville pense que les ajouts de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko – ironiquement de Man City – donneront à l’équipe d’Arteta l’expérience nécessaire pour gérer l’examen minutieux.

“Je ne pense pas que les managers d’il y a 20 ans aient été aussi démonstratifs que ceux que nous voyons aujourd’hui, comme Conte, Klopp, Pep et Arteta”, a déclaré Neville lorsqu’on lui a posé des questions sur la théâtralité de la ligne de touche du manager d’Arsenal, ce qui lui a valu un avertissement de l’arbitre Anthony Taylor.

“Ces joueurs d’Arsenal vont subir une pression importante lors des 19 prochains matchs, ce qui nécessitera du calme – en particulier lors des 10 derniers matchs.

Image:

Nketiah célèbre son défunt vainqueur avec son collègue buteur Saka





“Lorsque vous visez un titre de champion, cela va être très pressurisé pour ces joueurs. Ils auront besoin non seulement de cette passion, mais ils auront également besoin de sang-froid et d’une certaine autorité calme à certains moments.

“Ils auront besoin de se calmer. Ils ont des joueurs comme Zinchenko et Gabriel Jesus qui savent ce que c’est, ils y sont déjà allés. C’est vraiment excitant de penser à ce que cette équipe d’Arsenal peut accomplir.

“Ils doivent maintenant continuer et nous prouver qu’ils peuvent remporter le titre, ce qui va être très difficile. Ils doivent encore jouer deux fois contre Manchester City et ils les ont sur les épaules.

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a été déçu que son équipe ait perdu tard à Arsenal et a critiqué leur démonstration défensive



“Ils sont une énorme puissance, Manchester City et Pep Guardiola. Vous pouvez les imaginer assis ce soir sans être trop déconcertés par cela.

“Pep Guardiola a la mentalité que Sir Alex Ferguson et Kenny Dalglish avaient – de grands managers et de grandes personnalités qui deviennent parfois un peu gazouillis. Ils peuvent devenir très difficiles à des moments où les choses ne vont pas tout à fait comme prévu et ils sont remis en question. .

“J’ai dit jeudi lors d’un commentaire [for Man City vs Tottenham] que c’était comme si parfois ces grands managers s’ennuyaient à gagner de la même manière. Ils aiment essayer différentes choses pour faire leurs preuves à nouveau, ce qui implique de repenser leur façon de voir le jeu.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a déclaré que ce fut une victoire tardive incroyable et émouvante contre Manchester United



“J’ai vu ça avec Sir Alex Ferguson et avec d’autres. Cela vient d’un bon endroit mais ils peuvent devenir assez difficiles, acariâtres – et c’est là que je sens que Pep est en ce moment. Il sait qu’il y a un combat en cours dans cette seconde mi-temps de la saison. Je pense que City doit avoir cette constance. Arsenal en compte sept qui ont disputé chaque match, mais City semble changer de dos quatre chaque semaine.

“Parfois, c’est à cause d’une blessure, mais il y a beaucoup de bricolage. Ils sont dans une véritable course au titre ici. Ils y ont déjà participé et ont réussi, mais ils sont loin derrière ici. Ils pourraient avoir huit points de retard. si Arsenal gagne son match en main mais ils doivent encore les jouer deux fois.

Bien qu'il ait critiqué la défense de Manchester United, Roy Keane était plein de compliments pour Saka



“La raison pour laquelle je dis qu’Arsenal ne gagnera pas la ligue, c’est parce qu’ils ne l’ont pas gagnée depuis 20 ans et que la majorité de ces joueurs ne l’ont pas encore gagnée. Ils doivent prouver qu’ils peuvent traverser la seconde moitié de la saison. qu’ils peuvent gagner la ligue.”

Avant le week-end, Pep Guardiola avait remis en question le désir de ses joueurs après la victoire 4-2 contre Tottenham et avait déclaré qu’Arsenal les “détruirait” dans la course au titre de Premier League s’ils continuaient à jouer comme ils le sont.

City a répondu avec une victoire 3-0 sur les Wolves grâce à un quatrième triplé de Premier League de la saison pour Erling Haaland – et Neville soutient qu’il pense qu’Arsenal finira par échouer malgré son avantage actuel de cinq points.

“Je ne les vois pas gagner la ligue, je pense toujours que Man City le fera. Je pense que City a une course spéciale en eux et qu’un moment de la saison viendra où ils perdront un ou deux matches. City sera juste sur leurs épaules et cela deviendra très difficile pour eux mais ils pourraient gagner la ligue.

“Je pensais qu’ils seraient loin de gagner la ligue et je ne peux pas croire qu’ils soient même dans le chat. Le fait qu’ils soient dans la conversation de gagner la ligue est incroyable, donc ce n’est pas une chose négative pour moi de dire que je pense que City va gagner la ligue car c’est ce que je pensais au début de la saison.

“Je sens que City va les traquer mais ils sont de la partie avec un cri qui est vraiment incroyable pour Mikel Arteta car j’étais vraiment inquiet pour lui à la fin de la saison dernière.”

Neville: Nketiah mérite l’appel de l’Angleterre

Image:

Nketiah rugit de joie après avoir égalisé pour Arsenal





Eddie Nketiah a marqué 19 buts lors de ses 26 derniers départs pour Arsenal toutes compétitions confondues, dont 13 lors de ses 13 derniers départs à l’Emirates Stadium.

“Une convocation en Angleterre est prévue pour Eddie Nketiah”, a ajouté Neville. “Gareth Southgate est très doué pour permettre aux joueurs de mener à bien leur carrière U21 et de ne pas les faire entrer trop tôt dans l’équipe première.

“Mais la forme de Dominic Calvert-Lewin n’est pas là pour le moment, Callum Wilson est bon mais va-t-il être là pour les quatre ou cinq prochaines années ? Nous savons que Harry Kane est fantastique mais il y a une pénurie d’avant-centres. Marcus Rashford joue large et je pense que c’est là qu’il va rester.

“Erik ten Hag veut qu’il reste là-bas, donc il a une réelle opportunité, mais pour le moment, la meilleure chose que Nketiah puisse faire est de contribuer à cette équipe d’Arsenal et à cette course très spéciale qu’ils mènent et à la saison spéciale qu’ils ont. “

Le débat Haaland… y en a-t-il un ?

Gary Neville dit qu'Erling Haaland n'est peut-être pas exactement adapté au style de jeu de Manchester City, mais il ne l'échangerait contre aucun autre attaquant.



“J’adore Erling Haaland. C’est mon type d’avant-centre – un bélier plein de puissance, de rythme, de force. La question que nous posons est de savoir s’il est le type d’avant-centre de Pep Guardiola. Est-ce que Guardiola aime les avant-centres du tout ?

“Il s’est débarrassé d’Edin Dzeko à ses débuts, il s’est débarrassé de Kelechi Iheanacho. Il aimait Sergio Aguero mais on n’a pas toujours senti qu’il était amoureux de lui en termes de style. Zlatan Ibrahimovic ou Samuel Eto’o à Barcelone, il y avait des joueurs de classe mondiale, mais vous avez toujours eu l’impression qu’il voulait ce deuxième attaquant.

“C’est ce qu’il aime. Il y a eu des moments dans le match contre Tottenham où Haaland ressemblait à un poisson hors de l’eau et s’il correspondait au style de Pep. C’était une question que nous avons posée au début de la saison – City devrait-il s’adapter à Haaland ou Haaland devrait-il s’adapter à City ?

“En fin de compte, ils doivent essayer de faire fonctionner ce mariage parce que vous avez ici quelque chose de sensationnel à couper le souffle. C’est un phénomène d’attaquant. Si je pense à l’attaquant de Manchester United, vous pensez que c’est A1 – Rooney rencontre Hughes rencontre Yorke. Il a le lot et pourrait être le meilleur joueur du monde.

“Mais on a le sentiment qu’ils ne lui mettent pas le ballon assez rapidement et ne voient pas ses courses assez rapidement car ils aiment parfois jouer la passe supplémentaire ou 10 passes supplémentaires. Pep, dans son esprit, au fond de son esprit voit le football d’une manière légèrement différente.

“Il pourrait marquer 45 buts en Premier League cette saison, mais City doit faire mieux avec lui. Ils doivent s’habituer à lui et il doit s’y habituer. Il y a des ondulations de styles un peu contradictoires.”