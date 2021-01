Gary Neville pense que Manchester United a besoin de deux signatures cruciales pour devenir champion de Premier League après le match nul 0-0 de dimanche avec Liverpool.

Un point à Anfield pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a maintenu son statut de leader de la ligue, bien que Manchester City puisse aller en tête s’ils gagnaient leur match en main.

United reste à la recherche du titre, et Neville a expliqué les positions que le club doit viser pour devenir de sérieux prétendants.

S’exprimant sur le podcast Gary Neville, il a déclaré: «Je regarde ce jeu et je pense où vous pouvez passer du statut de challengers à celui de vainqueur du titre. Une chose serait que Manchester United ait besoin de pousser un peu plus le terrain, d’être un peu plus dans le match.

«Si vous regardez Liverpool, même avec Fabinho et Henderson, ils sont bien en haut du terrain et jouent sur la ligne médiane. Vous regardez Manchester United, ils jouent juste un peu plus profondément.

«L’autre aspect est que le côté droit est un problème. Il n’y a pas de doute. Juan Mata y a joué, James y a joué, Pogba y a joué, Rashford y a joué, Van de Beek y a joué et Greenwood y a joué.

«Ce sont six joueurs auxquels je peux penser et j’en ai probablement raté certains qui ont joué dans cette position et personne ne les a cimentés. Nous savons qu’Ole Gunnar Solskjaer voulait que ce poste de droite soit pourvu cet été, il ne l’a pas obtenu, et cela pose juste un petit problème.

Confiant que son ancienne équipe n’est désormais « pas loin » de Liverpool et de Manchester City, Neville a ajouté: « Un défenseur central qui les fait monter sur le terrain de dix mètres supplémentaires et peut-être cet ailier droit sont les deux positions sur lesquelles je me concentrerais le plus .