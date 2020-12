Gary Neville a fustigé Manchester United pour son échec à se battre pour le titre de Premier League après leur terne derby contre Manchester City.

United et City se sont annulés lors d’un match nul à Old Trafford, qui a laissé les rivaux de Manchester respectivement aux huitième et neuvième places.

Ole Gunnar Solskjaer a affirmé par la suite que c’était le meilleur que son équipe United ait joué contre ses voisins depuis qu’il a pris les commandes il y a deux ans.

Mais Neville a déclaré que la performance des Red Devils montrait à quel point ils étaient encore loin de remporter une première couronne de haut vol depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

La troisième place de la saison dernière était la deuxième place la plus élevée de United depuis que Fergie a marqué le temps de sa carrière – mais Neville a déclaré qu’il n’avait vu aucune preuve de la consolidation de l’équipe de Solskjaer sur cette plate-forme.

« La saison dernière a été massive en terminant troisième », a déclaré Neville sur Sky Sports . « Je pense que c’était un grand, grand moment pour lui [Solskjaer].

« Mais je pense que maintenant il doit se rapprocher de City et Liverpool. Et il doit dominer les matches.

« Je ne le vois pas pour le moment. Les performances que je regarde sont loin d’être suffisantes. Nous le connaissons – il ne pensera pas qu’elles sont assez bonnes. »