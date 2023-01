Gary Neville promet de signer une pétition l’empêchant de commenter les matchs d’Arsenal

Gary Neville ne commentera plus les matchs d’Arsenal, après le match du week-end entre les Gunners et Manchester United.

C’est du moins ce que l’homme lui-même a plaisanté, après la victoire 3-2 des meilleurs joueurs sur l’ancienne équipe de Neville, United. Le spécialiste de Sky était dans le portique de l’affrontement aux côtés du fidèle micro Martin Tyler, attirant les critiques d’un certain nombre de fans d’Arsenal.

En fait, certains Gooners étaient tellement consternés qu’après le match, un podcast d’Arsenal a en fait suggéré une pétition (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour empêcher GNev de co-commenter à nouveau les Londoniens du nord…

Je le signerai 🙋🏻‍♂️ ! Je pensais que j’étais juste hier aussi 😂 https://t.co/Y005jFS6tF23 janvier 2023 Voir plus

Il s’avère que Gary Neville est également favorable à ce que Gary Neville ne commente plus jamais Arsenal.

L’ancien arrière droit plaisantait apparemment sur les réseaux sociaux, ajoutant “Je pensais que j’étais juste hier aussi” et un emoji riant, bien que le tweeter original, The Arsenal Therapy Show, ait répondu: “Il s’agit d’une plainte générale sur une longue période de temps”. Oops.

Des photos de Neville avec ses mains jointes sur son visage, consternées par le défunt vainqueur d’Eddie Nketiah, ont également été démystifiées plus tard par l’homme de Sky.

Ce n’était pas hier dans les coms mon ami 👍🏻 https://t.co/LXmTr3jl9v23 janvier 2023 Voir plus

Les images ont circulé sur les réseaux sociaux au lendemain de la victoire d’Arsenal, mais Neville a depuis confirmé qu’elles n’avaient pas été prises hier après-midi à l’Emirates Stadium.

Neville a précédemment mis en colère les fans d’Arsenal en affirmant que United finirait au-dessus d’Arsenal dans la ligue, malgré l’équipe de Mikel Arteta assise au-dessus de ses propres anciens employeurs dans le tableau. Hier, cependant, Neville a félicité les Londoniens du Nord pour la forme qu’ils avaient montrée au cours de la première moitié de la saison, mais a admis qu’il soutenait toujours Manchester City pour le prix ultime de la couronne de Premier League.

Eddie Nketiah d’Arsenal célèbre avec son coéquipier Bukayo Saka après avoir marqué le troisième but de son équipe (Crédit image : Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

“Je ne les vois pas gagner la ligue, je pense que Manchester City continuera à gagner la ligue parce que je pense que ce qu’ils ont en eux est une course spéciale”, a-t-il déclaré après le match. “Je pense qu’à un moment de la saison, ils perdent des points et Manchester City sera juste sur leur épaule et cela deviendra difficile pour eux.

“Mais ils pourraient gagner la ligue. Et dire qu’ils pourraient gagner la ligue… Je pensais qu’ils seraient loin d’être proches. Je ne peux pas croire qu’ils soient dans le chat. Le fait qu’ils soient dans le chat est incroyable. Alors ce n’est pas une chose négative… mais ils crient et je pense que c’est incroyable pour Mikel Arteta.”