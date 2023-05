Gary Neville: Pep Guardiola a renversé la saison de Man City contre Newcastle en prenant au sérieux la défense | Nouvelles du football

Pep Guardiola a cessé de « déconner » et est devenu « vraiment sérieux » à propos de sa défense en mars et c’était la clé de la victoire au titre de Manchester City, affirme Gary Neville.

City a remporté 12 matchs de suite en conservant sa couronne de Premier League, mais ils étaient à la dérive d’Arsenal aux deux tiers de la saison et perdaient des points. Il y a eu une défaite contre Tottenham et un match nul à Nottingham Forest en février.

« J’ai ce point particulier où je pense que cela a changé », a déclaré Neville Football du lundi soir.

Gary Neville dit qu'il y aura un moment de pression énorme à venir pour Manchester City dans les prochaines années alors que le club fait l'objet d'une enquête pour son implication dans le fair-play financier et pense que les dommages seront de longue durée s'il est coupable.



« Je regardais City à cette époque et j’ai senti qu’ils encourageaient les équipes, j’ai senti que Pep Guardiola essayait de gagner la ligue de la plus belle manière, c’est ce que fait Pep Guardiola, il joue un football parfait, un football technique.

« Il y a eu un moment où [Joao] Cancelo part en janvier, tout le monde en janvier et février parlait des problèmes qu’ils avaient à l’arrière gauche et [asking] pourquoi ont-ils vendu [Oleksandr] Zinchenko alors qu’il était l’arrière gauche parfait pour Guardiola.

« Mais je regarde deux buts qu’ils ont concédés avant le changement. Je pense que le point de changement était avant Newcastle le 4 mars. C’était dans les deux matchs précédents. »

Le premier était cet égaliseur tardif contre Forest. « Pep essayait de faire de Bernardo Silva cet hybride d’arrière gauche, puis de passer au milieu de terrain quand ils sont en possession. Il charge au milieu de terrain, ce que font les milieux de terrain. Tout d’un coup, cela devient très rapide et ils ont des problèmes en bas de ce côté gauche.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du tirage au sort entre Nottingham Forest et Man City



« Vous avez vu Manchester City à ce stade de la saison concéder des buts comme celui-ci. Ils n’étaient pas mauvais, ils n’étaient pas choquants défensivement, mais ils encourageaient les équipes. »

Le second était contre Bournemouth.

« Ils ont gagné ce match 4-1 mais Pep Guardiola a des normes si exigeantes que je pense qu’il aura même regardé ce match. Il n’a pas joué Bernardo Silva dans cette position, il a joué Rico Lewis. Bien que ce soit un but de consolation, très rarement voyez-vous Manchester City contré sur quatre contre trois.

« J’ai dit à l’époque : ‘Ils sont toujours en train de déconner.' »

« Ils sont sur le point d’affronter Newcastle à domicile et Crystal Palace à l’extérieur avant la trêve internationale. Ce sont deux matchs vraiment difficiles, des joueurs larges vraiment difficiles, des matchs avec lesquels il ne pouvait pas jouer. »

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match entre Man City et Newcastle



Contre Newcastle, Guardiola a choisi un arrière quatre composé de Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji et Nathan Ake. À Crystal Palace, il a remplacé Walker par John Stones – nommant un arrière-quatre composé de joueurs qui pourraient tous être considérés comme des défenseurs centraux.

Ce fut un tournant auquel Guardiola s’est fait allusion en parlant à Sky Sports lors des célébrations du titre après leur victoire sur Chelsea dimanche.

« La plus grande étape cette année a été que tout le monde dans les quatre arrières était de vrais vrais défenseurs », a déclaré Guardiola. « Gagnez votre duel. Dans notre boîte, gagnez votre duel. Par le passé, nous ne l’avions pas. Nathan, comme Manuel Akanji, Kyle Walker peut le faire, tout le monde a fait un pas en avant dans ce sens.

Neville voit cela comme un changement de mentalité de Guardiola.

Jamie Carragher et Gary Neville décortiquent la domination de Man City et leur amélioration



« C’était vraiment intéressant d’écouter Pep parler de bons défenseurs parce qu’il a conditionné nos esprits. J’ai pensé à l’idée de bons défenseurs, qui était Azpilicueta ou Ivanovic à l’arrière droit de Chelsea, ou à la façon dont nous avons joué avec un dos serré- à quatre pattes.

« Si vous pensez à Ake à l’arrière gauche ou à Akanji à l’arrière gauche ou à Stones à l’arrière droit ou à Walker à l’arrière droit, ce n’est pas une équipe très Pep Guardiola. Donc, l’idée d’une équipe composée de quatre défenseurs centraux jouer dans une seule équipe était très différent du style de jeu habituel de Pep.

« Cela ressemble à une tendance qui remonte peut-être aussi à la Coupe du monde avec des équipes plus pragmatiques jouant en contre-attaque, plus physiques. C’est l’équipe Pep Guardiola la plus physique que nous ayons jamais vue, je pense, en termes de taille de joueurs. »

Le résultat de ce changement a été que la défense de City a été transformée. Après avoir concédé deux buts ou plus lors de six de leurs 25 premiers matchs, cela ne s’est produit lors d’aucun des 10 suivants – ils ont tous gagné. Moins de buts encaissés. Moins de tirs face. Draps plus propres.

« Nous parlons de ce petit passage de très bon à exceptionnel qui signifie que vous devenez une équipe gagnante du championnat », a ajouté Neville. « Ils donnent beaucoup moins de chance aux équipes. »

Et tout cela remonte à ce changement effectué début mars.

« Pep Guardiola est devenu vraiment sérieux contre Newcastle. Il a commencé à choisir ce que j’appellerais des défenseurs sérieux. C’est un changement qui les a fait passer de champions potentiels à vainqueurs absolus et au cours de ces 10 derniers matchs, ils ont été absolument brillants. »

