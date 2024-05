Gary Neville pense que Tottenham vs Man City est le décideur du titre en tant que rival de Pep Guardiola, Arsenal | Actualités footballistiques

Gary Neville pense que la course au titre en Premier League entre Arsenal et Manchester City se décidera mardi soir, lorsque Tottenham accueillera l’équipe de Pep Guardiola, en direct sur Sports aériens.

La victoire 1-0 d’Arsenal à Manchester United signifie que la course au titre dans les deux sens se déroulera définitivement jusqu’à la dernière journée de ce dimanche, les Gunners détenant un point d’avance sur City à une semaine de la fin de la saison.

Cependant, City a un match en main contre les Spurs, rivaux d’Arsenal au nord de Londres, mardi soir, coup d’envoi à 20 heures. Si l’équipe de Guardiola remporte ce match, elle détiendra deux points d’avance sur les Gunners à un tour de la fin de la Premier League.

Neville pense que City et Arsenal – qui affronteront respectivement West Ham et Everton à domicile lors de la dernière journée – remporteront tous deux ces derniers matches, ce qui signifie que le match de mardi au Tottenham Hotspur Stadium aura l’impact ultime sur la direction que prendra le trophée de l’élite. saison.

« Mardi, c’est le décideur », a-t-il déclaré lors de l’émission Podcast de Gary Neville. « Il y a un mois, j’ai dit que j’attendais avec impatience le match Tottenham contre Man City.

« Il y a quelques moments en cours de route, mais cela dépendra du match de mardi soir. Ils [City and Arsenal] ne fera pas d’erreur dimanche.

« C’est mardi soir que la décision sera prise – et il y aura ce public en attente où vous penserez : Tottenham peut-il jouer ? Peuvent-ils leur causer des problèmes ? Ils le peuvent, mais peuvent-ils saisir les quelques chances qu’ils auront dans le match ? »

Image:

Gary Neville pense que les joueurs de Tottenham seront performants même si les fans des Spurs veulent que City gagne



La confrontation de mardi soir sera un conflit d’émotions pour les supporters de Tottenham, dont l’équipe a une chance extérieure de propulser Aston Villa à la quatrième place de la Ligue des champions.

Cependant, la victoire dont les Spurs ont besoin pour maintenir leurs quatre premiers espoirs mettrait à son tour le titre entre les mains de son rival Arsenal, mais Neville pense que les joueurs de Tottenham donneront toujours tout contre l’équipe de Guardiola, malgré le contexte fascinant.

Le Sports aériens L’expert pense également que City, qui doit être parfait lors de ses deux derniers matchs pour être sûr de remporter le titre, ne se laissera pas décourager par la victoire d’Arsenal à United dimanche.

« City fera ce qu’Arsenal a fait [at Old Trafford]qui consiste à se concentrer sur son propre travail, gagner notre match », a ajouté Neville.

« City fait ça régulièrement, ils ont été dans cette position avant d’être poussés par Liverpool. Il n’est pas inhabituel que leurs joueurs vivent cela.

« Ils ne paniqueront pas cet après-midi, c’est le problème pour Arsenal. Il n’y aura pas de manager, d’entraîneur ou de supporters de City, même à ce stade, trop inquiets. Ils feront confiance à leur équipe, de la même manière que Mikel Arteta. a fait confiance à ses joueurs dans cette confrontation.

« Nous attendrons de voir ce qui se passera mardi, en particulier si Tottenham marque en premier et que quelque chose se passe. Il y aura ces lignes de pré-commentaires normales selon lesquelles Tottenham ne veut pas qu’Arsenal remporte le championnat, mais ces joueurs de Tottenham donneront le meilleur d’eux-mêmes. « .

« Tottenham a été un terrain difficile pour City »

Avant la victoire d’Arsenal à United, City a montré ses qualifications pour le titre avec une victoire 4-0 à Fulham, le défenseur Josko Gvardiol marquant deux fois aux côtés de buts de Phil Foden et Julian Alvarez.

Cependant, le voyage de mardi à Londres est une tâche plus importante pour City, qui a perdu tous les matches de championnat contre les Spurs depuis que les Londoniens du nord ont déménagé au Tottenham Hotspur Stadium en 2019, l’équipe de Guardiola n’ayant réussi à marquer aucun but dans aucun de ces matchs.

Alors que l’équipe d’Ange Postecoglou a également tenu City à un match nul 3-3 au stade Etihad plus tôt cette saison, City a battu Tottenham sur son propre terrain au quatrième tour de la FA Cup en janvier.

« Vous allumez [the Fulham game] « Nous sommes à la maison et vous pensez que ce sera long et que l’inévitable se produira », a ajouté Neville. « Nous serons à Tottenham mardi soir et l’inévitable pourrait se reproduire. Mais l’essentiel pour Arsenal est qu’au moins Man City doive y aller et gagner.

« Je soupçonne que City est peut-être resté à Londres. Je ne pense pas qu’ils seraient descendus samedi soir puis redescendus lundi. Peut-être, je ne sais pas. Mais quand ils regardaient ça [United vs Arsenal] match, il y aura eu un petit peu de : ‘Il pourrait se passer quelque chose là-bas, c’est Old Trafford’.

« Mais maintenant, ils vont se rallumer, de toute façon, ils auront dû marquer des points mardi. C’est une machine. Cela a été dit à maintes reprises. Et Tottenham a été un terrain difficile pour eux. »

