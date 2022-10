Gary Neville: Newcastle « raisonnable » mais des questions demeurent sur les propriétaires | Roy Keane et Jamie Carragher sur “complet” Bruno Guimaraes | Nouvelles du football

Gary Neville pense qu’un Newcastle en amélioration bénéficie d’un projet de football “sensé” sous son régime saoudien, mais insiste sur le fait que les “questions difficiles” sur la propriété du club doivent trouver une réponse.

L’impressionnante victoire 5-1 de Newcastle sur Brentford samedi, un résultat qui les a hissés à la sixième place du classement de la Premier League, est survenue un an et un jour après l’achèvement de leur prise de contrôle de 300 millions de livres sterling dirigée par l’Arabie saoudite.

Bruno Guimaraes, l’une des signatures de déclaration de Newcastle depuis que le Fonds d’investissement public (PIF) a acheté le club à l’ancien propriétaire Mike Ashley, a marqué dans chaque mi-temps lors d’un après-midi mémorable pour l’équipe d’Eddie Howe, qui languissait dans la zone de relégation lorsque le rachat a été finalisé. .

La victoire a vu les Magpies poursuivre leur impressionnante série d’invincibilité à domicile. Ils n’ont pas perdu à St James’ Park depuis avril mais reprennent leur voyage ce week-end lorsqu’ils se rendent à Old Trafford pour affronter Manchester United, qui est à une position et un point au-dessus d’eux.

S’exprimant sur son podcast à Sports du ciel Le commentateur Martin Tyler, Neville a déclaré: “Newcastle s’est énormément amélioré. Eddie Howe fait du bon travail et le type de joueurs qu’ils ont signés est le bon type pour les amener au niveau supérieur.

“Ils n’ont pas opté pour cette approche ridicule que nous avons parfois vue dans le passé où vous optez pour ces joueurs vedettes qui sont probablement au-dessus de la colline et tout d’un coup, cela semble un peu désordonné – presque comme un propriétaire dans un magasin de bonbon.

“C’est bien pensé. Le projet de football qui a été mis en place est plutôt bon et sensé. Nous montons à Newcastle depuis 12 ans et c’était rance. C’était terrible pour les fans, l’ambiance était choquante. parfois entre le manager, les joueurs et le propriétaire, cela ressemblait à un environnement toxique.

“J’ai des souvenirs incroyables de jouer à St James ‘Park. Il y avait certaines des meilleures atmosphères dans lesquelles j’ai joué et certains des meilleurs matchs de football auxquels j’ai joué aussi. Vers le milieu des années 1990, quand ils avaient Kevin Keegan en tant que manager et même lorsque Sir Bobby Robson était là, l’ambiance était fantastique, c’était génial.

“Cela a disparu pendant si longtemps sous la propriété de Mike Ashley. Ensuite, évidemment, les Saoudiens sont entrés et tout ce que les fans de Newcastle voulaient, c’était Ashley – pour un nouveau départ et de l’espoir.

“Donc, le grand avantage de ce changement de propriétaire est que les fans vont maintenant aux matchs avec espoir. Ils ont retrouvé leur Newcastle dans le sens de l’esprit du club, l’équipe jouant dans l’esprit du maillot qu’ils veulent. .”

Image:

Les propriétaires de Newcastle ont dépensé plus de 100 millions de livres sterling pour des signatures dans la fenêtre de transfert d’été





“Des questions difficiles doivent encore répondre”

Cependant, la prise de contrôle a suscité de nombreuses critiques en raison du mauvais bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme et a mis en lumière le test des propriétaires et des administrateurs de la Premier League.

Et malgré l’amélioration de Newcastle sur le terrain, Neville pense que les propriétaires du club doivent être plus responsables alors que de graves problèmes persistent en arrière-plan.

“Il y aura toujours des points d’interrogation à leur sujet”, a-t-il déclaré. “Comment les Saoudiens ont-ils été acceptés en Premier League? Nous ne savons pas. Il n’y a pas de transparence et il n’y a pas d’indépendance.

Image:

Le président de Newcastle Yasir Al-Rumayyan et la copropriétaire Amanda Staveley regardent à St James ‘Park





“Ce que je dirais, c’est que ma conclusion a toujours été la même. Je préfère travailler avec ces gens et collaborer avec eux parce que s’ils vont posséder des clubs de football dans notre pays, nous devrions nous attendre à quelque chose en retour. Et c’est l’accès et le capacité à poser des questions.

“Je ne pense pas qu’il soit juste qu’Eddie Howe doive se tenir là devant les caméras et répondre aux questions difficiles lorsque le propriétaire – le propriétaire ultime de Newcastle – ne se présente jamais. Les propriétaires doivent être accessibles afin qu’ils puissent se faire poser des questions. .

“J’ai toujours dit et maintenu que je préférerais être autour de la table avec eux et essayer d’influer sur le changement et d’essayer de mettre en évidence les problèmes plutôt que d’être de l’autre côté de la clôture, où vous pointez les problèmes et ne laissez pas eux dans.

“Ce sont des problèmes complexes dans tout le Moyen-Orient. La Coupe du monde du Qatar approche, il y a la propriété saoudienne, il y a la propriété d’Abu Dhabi à Manchester.

Image:

Eddie Howe a été nommé entraîneur-chef de Newcastle en novembre 2021





“La réalité est que ces questions ne vont pas disparaître, mais je ne pense pas qu’elles devraient toujours être adressées à l’entraîneur de football. L’entraîneur de football va là-bas pour travailler et faire son travail d’entraîneur de football. Il n’aurait pas dû pour répondre aux questions difficiles tout le temps.

“Je ne dis pas qu’il ne devrait pas se faire poser de questions, mais les propriétaires et les dirigeants devraient être ceux qui répondent à ces questions – ainsi que la Premier League.”

Keane et Carragher analysent Guimaraes “complet”

Parlant de Guimaraes, qui a sans doute été la meilleure signature de Newcastle sous le régime saoudien jusqu’à présent, Roy Keane et Jamie Carragher ont analysé les performances du milieu de terrain et comment il se compare aux autres joueurs de Premier League à son poste.

Le stock du Brésilien de 24 ans a continué d’augmenter depuis qu’il a échangé Lyon contre Tyneside en janvier et ses deux buts contre Brentford le week-end dernier l’ont à nouveau placé sous les projecteurs nationaux.

“Il joue avec beaucoup de confiance, il semble être un bon personnage, les fans l’ont manifestement adopté, il ajoute quelques buts à son jeu et il a l’air de savoir de quoi il s’agit”, a déclaré Keane. Football du lundi soir.

“Il peut lire le jeu, il sait quand tacler. Il ressemble à un footballeur intelligent.”

Carragher a ajouté: “Il fait plus de tacles par 90 que n’importe qui d’autre et il gagne la possession plus que tout le monde sauf Declan Rice.

“Mais vous regardez ensuite ce qu’il fait à l’avenir en termes de portées, d’occasions créées et de balles. Cela suggère qu’il est un milieu de terrain complet.

“Lorsque vous jouez dans une équipe de haut niveau, vous devez également être capable de gérer la pression et d’un autre côté, la plupart des équipes veulent maintenant appuyer haut, donc en tant que milieu de terrain, vous devez être résistant à la presse.

“Son taux de réussite sous pression cette saison est de 86% – le quatrième plus élevé de la Premier League derrière Bernardo Silva, Rodri et Reece James.

“Cela montre à quel point il est bon quand il est pressé et quand il n’a pas le temps sur le ballon. Il me rappelle un Bryan Robson, un Peter Reid, un Roy Keane, un Patrick Vieira. Il ne s’agissait pas seulement de s’asseoir devant les quatre arrières, c’est en fait box to box et pour couvrir chaque brin d’herbe.”

Image:

Guimaraes a marqué sept buts pour Newcastle depuis qu’il a rejoint le club de Lyon en janvier





Les cinq prochains matches de Newcastle

16 octobre : Manchester United (A) – coup d’envoi 14h

19 octobre : Everton (H) – coup d’envoi 19h30

23 octobre : Tottenham (A) – coup d’envoi 16h30, en direct Sports du ciel

29 octobre : Aston Villa (H) – coup d’envoi 15h

6 novembre : Southampton (A) – coup d’envoi 14h, en direct Sports du ciel