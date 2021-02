Gary Neville a visé David De Gea après que Manchester United a concédé un égaliseur à la 95e minute lors du match nul 3-3 avec Everton.

United n’a pas saisi sa chance de passer au niveau des points avec Man City, après avoir perdu deux avances dans une seconde mi-temps passionnante à Old Trafford.

Les buts d’Edinson Cavani et de Bruno Fernandes dans les 45 premiers matchs semblaient avoir mis United en plein contrôle, mais le match s’est inversé en quelques minutes après la pause.

Le premier Abdoulaye Doucoure a tapé à la maison après que De Gea a poussé un centre, avant que James Rodriguez égalise peu de temps après.

Scott McTominay a remis les hôtes devant, mais ils n’ont pas réussi à conserver leur avantage, Dominic Calvert-Lewin poussant à la maison avec presque le dernier coup de pied.

L’attaquant des Toffees a eu la possibilité de marquer, De Gea ayant choisi de rester sur sa ligne après un coup franc tardif.

Et les experts de Sky Sports, Neville et Jamie Redknapp, ont affirmé que l’Espagnol aurait dû être plus décisif pour étouffer le danger.

« David de Gea, là, à la fin. Il n’est même pas aligné avec le ballon », a déclaré Neville.