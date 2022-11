Gary Neville: Marcus Rashford «de retour» et devrait commencer pour l’Angleterre contre le Sénégal en Coupe du monde | Nouvelles du football

Gary Neville pense que Marcus Rashford est de retour à sa meilleure forme et a gagné sa place dans l’équipe d’Angleterre pour leur match crucial des 16 derniers matchs de la Coupe du monde contre le Sénégal.

Rashford, rajeuni à Manchester United cette saison, a reçu son premier départ du tournoi par Gareth Southgate mardi soir contre le Pays de Galles et a justifié la foi de son entraîneur avec deux buts dans une impressionnante victoire 3-0, dont un superbe coup franc.

“Il est comme ça depuis six bons mois à Manchester United maintenant”, a déclaré Neville à propos de Rashford, 25 ans, dans une interview avec Sports du ciel journaliste senior Melissa Reddy au Qatar. “Il est de retour dessus.

“Cette période de sa vie pendant le confinement où il a tant accompli en dehors du terrain, il est difficile de se concentrer sur le football.

“Je pense qu’il s’est simplifié la vie, il réalise toujours de grandes choses en dehors du terrain mais de manière plus mesurée, cela ne semble pas aussi complet, et sur le terrain, nous commençons maintenant à le voir.

Podcast Apple

En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci.

Ouvrir les options de confidentialité

“Il y a eu des gens au cours des 12 à 18 derniers mois qui ont dit que Rashford devait être vendu à Manchester United. Cela n’a jamais été accepté par moi. Manchester United ne pourrait jamais vendre Rashford.

“C’est un énorme talent, il peut s’améliorer et il continuera à s’améliorer et c’est formidable de le voir sous un maillot anglais.”

Rashford a commencé sur l’aile opposée à Phil Foden lors de la victoire du Pays de Galles aux côtés de Harry Kane, la paire remplaçant Raheem Sterling et Bukayo Saka.

Cela laisse Southgate avec un embarras de richesse dans les vastes zones alors que l’Angleterre envisage l’affrontement de dimanche avec le Sénégal, mais Neville pense que Rashford est susceptible de garder sa place.

“J’étais un peu inquiet en première mi-temps quand il a raté cette occasion et je me suis demandé si cela jouerait dans son esprit”, a déclaré Neville.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré avoir une “version complètement différente” de Marcus Rashford après que l’attaquant ait marqué deux buts contre le Pays de Galles



“Mais j’étais ravi qu’il ait marqué les deux buts en seconde période et je pense qu’il s’est en fait poussé dans une position où il est celui qui, je pense, commencera dimanche, c’est lui qui est assuré de commencer dans cette position large avec Kane au milieu .

“C’est cet autre côté où je ne suis pas sûr.”

Neville a également salué la performance de Foden, étant donné qu’il était pressé de commencer après avoir été laissé comme remplaçant inutilisé lors du match nul 1-1 avec les États-Unis.

“Je pense qu’il a très bien réussi parce qu’il y avait de la pression sur lui, tout le monde se concentrait énormément sur lui”, a déclaré Neville.

“Je garderais ces deux-là, mais j’aime Sterling, j’aime aussi Saka, donc je ne pourrais pas vraiment me plaindre si l’un d’entre eux était là.

“Sterling a été un brillant interprète pour Gareth, donc c’est vraiment difficile à voir, nous pourrions voir deux de ces trois avec un derrière.

“Je pensais que Rashford et Foden étaient les deux joueurs exceptionnels [vs Wales] qui paraissait le plus dangereux.”

“La critique de Southgate a été injuste”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville dit que bien que le manager anglais Gareth Southgate ait surpassé les managers précédents, il reçoit des critiques injustes



Southgate avait été critiqué avant le tournoi alors que l’Angleterre mettait fin à sa campagne de la Ligue des Nations sans une seule victoire et était reléguée du groupe A en conséquence.

Malgré une victoire écrasante contre l’Iran lors de leur premier match de groupe, les frustrations sont revenues après le match nul avec les États-Unis qui a laissé l’Angleterre avoir besoin d’un résultat contre le Pays de Galles pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

“Southgate reçoit des critiques injustes, bien sûr”, a déclaré Neville. “C’est le manager anglais le plus performant que nous ayons jamais eu, à part Alf Ramsey. Arrêtez-vous là !”

“Pour tous les managers à la mode et de classe mondiale que nous avons eus au cours des 25 à 30 dernières années, du monde entier et de ce pays, il a surpassé chacun d’un mile.

“Son héritage avec l’Angleterre est défini par une demi-finale et une finale. Franchir la ligne lui sera probablement renvoyé un jour, mais ce ne sera pas par moi, quelqu’un qui est allé à huit tournois et a une demi-finale et trois quarts de finale, éliminé cinq fois aux tirs au but.

“Je dirai qu’il a vécu l’expérience la plus incroyable en Angleterre. Ces équipes comme l’Argentine, l’Espagne, la France, l’Allemagne, le Brésil. Ce sont des joueurs de football sérieux, leurs équipes sont effrayantes et l’ont toujours été.

“Pour que l’Angleterre soit dans cette catégorie et cette compagnie dépend de Gareth et des joueurs et de ce qu’ils ont accompli.

“S’ils perdent contre le Sénégal dimanche, il recevra énormément de critiques. Mais je pense que nous nous en sortirons, et ce sera vraiment difficile. Nous devrons franchir de nombreux obstacles, et je Je pense que ce sera angoissant pour une grande partie de celui-ci, sachant comment c’est. Je ne pense pas que nous traverserons ce match facilement.

“Maguire joue mieux pour l’Angleterre que Manchester United”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville pense que Harry Maguire joue mieux pour l’Angleterre que son club Manchester United en raison du soutien qu’il reçoit du manager et de l’équipe



Harry Maguire a été salué comme l’un des rares joueurs anglais à sortir du match américain avec crédit et à réaliser une autre solide performance contre le Pays de Galles, alors que les Three Lions ont gardé une deuxième feuille blanche consécutive au Qatar.

Le défenseur de Man Utd a à peine joué pour son club cette saison et est tombé en disgrâce à Old Trafford, mais a mis ses malheurs de club derrière lui pour briller pour l’Angleterre, ce que Neville attribue à sa situation avec l’équipe nationale.

Il a déclaré: “Je pense qu’il se sent peut-être plus aimé par l’Angleterre, je pense qu’il se sent plus chez lui. Au cours de ma carrière, je ne peux pas penser à un joueur qui a mieux joué pour son pays que son club. Harry Maguire le fait. Un certain nombre des joueurs se sentent comme ça, Raheem Sterling lors du premier match contre l’Iran.

“Je pensais qu’il resterait à Harry un arrière trois, s’il jouait du tout. Pour lui, jouer les matchs comme il l’a fait est un énorme succès. C’est un très bon joueur, il vient de passer un moment horrible à United. C’est un très endroit impitoyable, et si vous ne le faites pas correctement, il peut vous dévorer vivant.

“Je pense qu’il s’en sortira à United, il suffit de regarder Marcus. Il a traversé une période difficile, mais il est sorti de l’autre côté. Il y a de grands joueurs avec qui j’ai joué à United qui ont vécu la même expérience, où c’était dur pour eux pendant un certain temps et ils s’en sont mieux sortis.”

“L’Angleterre ne rejouera pas trois, Walker le parfait répulsif Mbappe”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville pense que Kyle Walker pourrait être exactement ce dont l’Angleterre a besoin pour neutraliser la menace de Kylian Mbappe.



L’Angleterre a joué une formation 3-4-3 pendant une grande partie de cette année civile et a eu du mal à créer des occasions ou des buts avant le tournoi, mais un passage à une combinaison de 4-2-3-1 et 4-3-3 au Qatar les a vus marquer neuf fois lors de leurs trois premiers matches.

Neville faisait partie de ceux qui s’attendaient à ce que Southgate garde la foi avec un arrière trois, en partie à cause du point faible défensif de l’Angleterre, mais il pense maintenant qu’il continuera avec une défense plate à quatre pour le reste du tournoi – y compris un quart de finale potentiel. match-up avec la France et Kylian Mbappe.

Il a déclaré: “J’ai toujours pensé que nous jouerions trois à l’arrière dans ce tournoi, mais je ne pense pas que nous le ferons maintenant. Je ne pensais pas que le duo de défenseurs centraux serait assez fort, mais John Stones et Harry Maguire tiennent le coup.

“Il s’agit de savoir si ce contre quoi ils ont joué jusqu’à présent lors des trois premiers matchs ressemblera à ce à quoi ils seront confrontés à l’avenir, et je ne pense pas que ce soit le cas.

“Cela ressemble à une trajectoire de collision imminente, n’est-ce pas? Mbappe contre Walker. Nous avons l’arrière droit parfait pour faire face à Mbappe si quelqu’un le peut – physique, rythme, expérience.”