Gary Neville: Manchester United a le pire des trois premiers des six meilleurs clubs | Nouvelles du football

Gary Neville dit que Manchester United a le pire des trois premiers des six meilleurs clubs – et bien que les performances se soient améliorées sous Erik ten Hag, le club n’est pas encore “de retour”.

La séquence de neuf matchs sans défaite de United s’est terminée brusquement avec un humiliant 3-1 dimanche à Aston Villa lors du premier match d’Unai Emery en charge, les laissant à trois points de Tottenham, quatrième.

Cristiano Ronaldo a été nommé capitaine et a commencé le match, soutenu par le jeune Alejandro Garnacho et Marcus Rashford sur les flancs gauche et droit, mais ils n’ont pas réussi à percer la défense de Villa eux-mêmes alors que Jacob Ramsey a marqué un but contre son camp pour les visiteurs.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants d’Aston Villa contre Manchester United en Premier League.



United a marqué moins de buts qu’Arsenal, Manchester City, Tottenham et Liverpool, ainsi que Newcastle et Brighton, troisièmes, sixièmes, n’en ayant marqué qu’un de plus que Chelsea – et Neville de Sky Sports estime que les attaquants du club ne sont pas aussi bons qu’eux. devrait être.

“Dans l’ensemble, je ne suis pas entièrement convaincu par cette idée que Manchester United est de retour. Ils ne le sont pas”, a déclaré Neville sur son podcast.

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a critiqué la prise de décision de son équipe lors de la remise de centres à Cristiano Ronaldo lors de la défaite contre Aston Villa.



“Ils sont loin de Manchester City. Ils sont plus observables et ont un peu plus de combat. Eriksen a apporté de la qualité au milieu de terrain et Martinez à l’arrière a apporté de la ténacité – mais il ne peut pas garder une paire stable. C’est un problème .

“Les trois premiers de United sont les plus faibles des six premiers. Vous pensez à Kulusevski-Kane-Son – United prendrait ces trois-là. Arsenal a Saka-Jesus-Martinelli. Liverpool a Nunez, Diaz, Jota, Salah et Firmino – vous ‘ J’en choisirais certainement trois par rapport à ce que United a. Vous prendriez même Chelsea.

“Les joueurs de United ne sont pas aussi bons qu’ils devraient l’être, bien qu’Erik ten Hag en tire le maximum. Je ne sais pas où est passé l’argent – les dépenses des quatre ou cinq dernières années. Il y a des signes qu’ils vont mieux, mais ils ne sont pas de retour.”

“Arsenal doit le faire du côté des affaires”

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Chelsea contre Arsenal en Premier League



La ligne de front passionnante d’Arsenal a de nouveau livré à Chelsea pour les garder deux points d’avance au sommet avec Mikel Arteta déclarant qu’ils sont des prétendants au titre. Neville n’est pas encore convaincu.

“Nous devons les interroger. Les fans d’Arsenal viennent me voir chaque semaine. Je continuerai à les interroger jusqu’à ce que je ne voie plus un moment comme je l’ai fait avec cinq ou six matchs à jouer la saison dernière”, a déclaré Neville.

Arsenal a pris le cinquième meilleur départ de l’histoire de la Premier League après 13 matches





“S’ils finissaient en tête, ce serait hors de ce monde. Ils ne l’ont pas encore prouvé. Ils sont comme un boxeur qui n’a pas encore remporté de titre.

“Arteta est un entraîneur qui aime le football progressif, c’est une équipe qui joue dans les tiers, ils jouent un excellent football. Mais l’idée qu’ils peuvent aussi utiliser une routine longue portée contre Chelsea – j’aime ça. Le fait qu’ils aient gagné un jeu à partir d’un coup de pied arrêté.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que son équipe avait fait un pas en avant significatif après être revenue en tête du classement avec une victoire 1-0 à Chelsea.



“C’est très, très tôt. Nous avons cette saison unique. Nous ne savons pas ce qui va se passer de l’autre côté. Mais Arsenal a été fantastique dans cette partie de la saison – c’est l’équipe de valeur.

“J’adore regarder leurs joueurs de tête. J’adore Jesus, Saka et Martinelli. Mais je veux le voir sur 38 matchs. Voyons ce qui se passera dans 20 matchs. Mais Arsenal est sur le point de terminer dans le top quatre.

“Si Arsenal termine deuxième cette saison, ce serait une magnifique réussite pour Mikel Arteta. Je suis de plus en plus confiant d’ici la semaine que cela va arriver pour eux. Ils doivent le faire du côté des affaires.”