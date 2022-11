Gary Neville: les vitriers peuvent quitter Man Utd de la bonne manière, pourquoi je ne les ai pas critiqués plus tôt et l’avenir de Cristiano Ronaldo | Nouvelles du football

Gary Neville insiste sur le fait que les supporters de Manchester United méritent un manifeste de la part de tout nouveau propriétaire potentiel et admet qu’il regrette de ne pas s’être prononcé plus tôt contre la famille Glazer.

Les propriétaires américains de United ont annoncé la semaine dernière qu’ils étaient prêts à écouter les offres du club après un règne de 17 ans dominé par les protestations des fans et la baisse des performances sur le terrain.

“Cela ne me surprend pas. Je dis depuis six mois que les Glazers devraient vendre ou vendre en partie”, a déclaré Neville dans une interview avec Sports du ciel journaliste principale Melissa Reddy. “Tous ceux qui sont assez proches du club le savent.

“Il y a un besoin de fonds propres et d’argent dans le club, juste pour l’investissement qu’ils vont devoir investir dans le stade, le terrain d’entraînement et le projet sportif. Ils n’ont pas assez d’argent.

“C’est un grand moment maintenant. La famille Glazer n’obtiendra jamais une bonne sortie de Manchester United, mais elle pourrait avoir une sortie plus agréable si elle le fait bien. Au cours des deux prochains mois, j’aimerais les voir s’engager correctement avec les fans sur qui va reprendre le club.”

“Les fans de Man Utd méritaient de voir un manifeste”

Si United – évalué à environ 5 milliards de livres sterling – est vendu, il devrait être acheté par des investisseurs américains, mais le ministre saoudien des sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, a également confirmé les intentions de son pays de prendre le relais.

Sir Jim Ratcliffe – l’un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne – serait un autre acheteur potentiel. Le géant de la technologie Apple en est un autre. Si les Glazers vendent United, Neville veut que les nouveaux propriétaires communiquent leurs plans aux supporters.

“Je pense que ce que les fans de Manchester United ont besoin de voir, c’est un manifeste des nouveaux propriétaires”, a déclaré Neville. “Manchester United ne peut pas passer le relais à un propriétaire qui crie essentiellement contre ce que le club représente ou ce que le club veut. Il y a donc des promesses de manifeste qui, à mon avis, sont vraiment importantes – comme la voix des fans, l’expérience des fans, et peut-être même des positions pour les fans sur le tableau.

“Mais le projet sportif doit s’améliorer. Qu’est-ce que ça va être? Les nouveaux propriétaires ne vont-ils pas toucher de dividendes? Vont-ils s’assurer que c’est un club de football sans dette et qu’ils réinvestissent? Peut-être qu’il y a un nouveau stade à construire ou un nouveau terrain d’entraînement.

“Ce sont des promesses auxquelles je peux penser du haut de ma tête qui sont vraiment importantes pour quiconque postule pour Manchester United. C’est un manifeste qui doit être mis en avant pour que les fans puissent comprendre.

“Il va y avoir de nombreuses offres sur plusieurs milliards et je pense que si les Glazers veulent sortir de la bonne manière, ce serait de le vendre à une partie qui n’est pas seulement le plus offrant, mais s’ils peuvent obtenir des parties vers la fin pour arriver à un chiffre qu’ils aiment, alors ce serait très bien pour eux de proposer quelque chose aux détenteurs d’abonnements.

“Parce que la réalité est que si les Glazers veulent bien faire les choses, ils doivent s’assurer que le club se rende à une fête où les fans ne croient pas qu’ils sont regroupés avec un autre propriétaire qu’ils n’aiment pas. “

Kaveh Solhekol fait le point sur la vente potentielle de Manchester United et si Apple est sur le marché pour une franchise sportive



Neville : Je regrette de ne pas m’être exprimé plus tôt

Depuis qu’ils sont devenus propriétaires majoritaires de Manchester United en 2005, les Glazers ont dû faire face à la colère et aux réactions incessantes des fans.

En achetant le club grâce à des prêts totalisant 525 millions de livres sterling, les Américains ont ensuite mobilisé cette dette sur la marque Manchester United. Sans dette jusqu’à leur rachat, United était dans le rouge de 495 millions de livres sterling à la fin de 2021. Au total, les Glazers ont également prélevé plus d’un milliard de livres sterling d’intérêts, de coûts, de frais et de dividendes sur le club.

Malgré la colère dirigée contre la famille, United a continué à dépenser de grosses sommes d’argent pour les transferts entrants – 1,3 milliard de livres sterling au cours des 10 dernières années, selon une étude de l’Observatoire du football CIES. Des sources ont également insisté sur le fait que United avait investi dans ses installations, notamment le terrain d’entraînement, le restaurant et la piscine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait de ne pas avoir parlé du rachat par emprunt lorsqu’il était joueur au club, Neville a répondu : “Je ne veux pas trouver d’excuses. C’est probablement parce que nous avons réussi et que nous étions dirigés par Sir Alex Ferguson. , qui est resté fidèle au football.

“Aucun joueur ou membre du personnel ne s’est jamais prononcé contre la prise de contrôle par effet de levier. Quand c’est arrivé, nous avons remporté des trophées, remporté la Ligue des champions et remporté des Premier Leagues. Et le club, pour être juste, a continué à réussir. J’ai travaillé sur la théorie à l’époque que nous pouvions avoir de pires propriétaires. Ils étaient assez passifs. Je n’ai jamais vu d’interférence pendant que j’étais au club en tant que joueur.

“Mais quand Sir Alex Ferguson est parti, c’est alors que j’ai commencé à réaliser qu’ils n’avaient réussi que grâce à Sir Alex Ferguson. Ils n’ont pas pu développer un projet sportif réussi sans lui.

Melissa Reddy rapporte que Manchester United et Liverpool envisagent de nouveaux investissements et le potentiel d'une vente pure et simple



“Donc, le fait est qu’ils ont retiré des dividendes, ils n’ont pas développé le stade, ils ont laissé le terrain d’entraînement en ruine. Ils sont vraiment de deuxième classe en ce qui concerne l’état des infrastructures à le club et les installations. Cela ne peut pas arriver si vous ne réussissez pas sur le terrain. Donc, vous mettez tout cela ensemble et vous arrivez à un point où ça suffit.

“J’ai commencé à parler il y a environ deux ou trois ans. De nombreux fans diront que j’aurais dû le faire plus tôt et je ne peux pas être en désaccord avec eux. Je peux avoir des regrets à ce sujet toute ma vie, mais la réalité est que j’ai parlé au cours des deux ou trois dernières années. Je n’ai pas apprécié ce que j’ai vu. Les signes étaient manifestement là il y a 15 ans et la plupart des fans avaient raison. Mais assurons-nous de ne pas sauter de la poêle à frire dans le feu.

“J’ai exprimé mon inquiétude au sujet de la propriété de l’État. J’ai exprimé mon inquiétude au sujet des investissements américains. Mais qui que ce soit, nous devons savoir quel est le manifeste. Nous devons comprendre ce qu’ils vont faire au cours des cinq premiers à sept ans.”

“Les acheteurs potentiels voudront d’abord Man Utd, puis Liverpool”

Gary Neville examine de plus près quel club sera l'acquisition la plus attrayante – Manchester United ou Liverpool.



Dans une interview avec Nouvelles du cielle ministre saoudien des sports, le prince Abdulaziz, a également révélé les intentions de son pays de prendre le contrôle des rivaux de United, Liverpool, qui sont également sur le marché.

Mais Neville pense que le club du Merseyside devra peut-être attendre des acheteurs potentiels car ils seront d’abord attirés par United.

“Je ne veux pas du tout manquer de respect à Liverpool parce que c’est un énorme club de football”, a déclaré Neville. “Quand vous regardez le sommet du football anglais en termes de chiffres d’audience, de fans et de revenus commerciaux, c’est Manchester United et Liverpool au sommet.

“Oubliez le fait que Manchester City en ce moment crée des revenus plus élevés. Naturellement, par des moyens traditionnels, Manchester United et Liverpool sont les deux plus grands clubs du pays à un mile.

Le ministre saoudien des sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, a déclaré qu'il aimerait voir Cristiano Ronaldo jouer dans la ligue de son pays et soutient un investissement saoudien potentiel à Manchester United et Liverpool



“Manchester United sera plus recherché et atteindra un prix plus élevé que Liverpool. À moins que Liverpool n’ait réglé quelque chose, je pense qu’ils vont devoir attendre un peu parce que je pense que les acheteurs iront d’abord à Manchester United – à moins que il y a un fan de Liverpool qui est très riche quelque part et qui fait allégeance à Liverpool.

“Mais je pense que si vous regardiez les deux, comme un atout côte à côte, vous choisiriez Manchester United et ce n’est pas moi qui suis biaisé en tant que fan de Manchester United.

“Liverpool est en meilleure position sur et en dehors du terrain pour le moment, mais vous ne pouvez pas nier l’ampleur de Manchester United. Quand vous regardez les revenus commerciaux, Manchester United en tant qu’atout est un meilleur achat.

“Je pense que le propriétaire pensera que si Manchester United réussit sur et en dehors du terrain et que Liverpool réussit sur et en dehors du terrain, Manchester United sera plus grand.”

“La priorité de Ronaldo sera le football de la Ligue des champions”

Gary Neville s'attend à ce que le prochain coup de Cristiano Ronaldo soit un «rôle de camée» dans un club de haut niveau où il pourra jouer au football de la Ligue des champions et prouver que son passage à Manchester United n'était pas le vrai Ronaldo.



L’annonce de l’ouverture des Glazers à la vente de Manchester United est intervenue le soir même où le départ de Cristiano Ronaldo du club a été confirmé.

Le contrat de Ronaldo a été résilié par consentement mutuel la semaine dernière à la suite de son entretien explosif avec Piers Morgan et l’attention s’est rapidement tournée vers l’endroit où l’attaquant portugais jouera ensuite.

La MLS et l’Arabie saoudite sont des destinations possibles, mais Neville pense que son ancien coéquipier voudra rester en Europe et prouver qu’il peut toujours concourir en Ligue des champions.

Melissa Reddy dit que Cristiano Ronaldo croit toujours qu'il peut jouer au plus haut niveau du football européen après l'annonce de la nouvelle. Le club saoudien d'Al-Hilal étudie un accord pour l'attaquant portugais.



“Je pense que Cristiano Ronaldo va chercher un club de haut niveau avec un contrat de quatre ou cinq mois où il pourra jouer un rôle brillant dans l’élite du football européen”, a déclaré Neville. “C’est ce que je pense que sa priorité serait – rester en Ligue des champions, rester au sommet et prouver que ce qui s’est passé à Manchester United n’était pas juste.

“Je pense qu’il a quatre ou cinq mois formidables en lui quelque part où il ira et marquera 15 ou 20 buts au cours de cette période. Tout le monde à Manchester dira” pourquoi ne l’avons-nous pas gardé? et les gens de la Premier League le seront également.

“Mais il a ça en lui et je dirais que ce serait sa priorité. Je pense qu’il arrivera à la fin de la saison, puis pensera aux deux prochaines années et à quoi pourrait ressembler son dernier projet de football. Est-ce dans Est-ce au Moyen-Orient ou ailleurs en Europe où il n’a pas joué auparavant ?

“J’espère qu’il va très bien où qu’il aille. Je n’ai finalement pas travaillé à Manchester, mais c’était la bonne chose à faire pour le club en cassant les égalités et c’était la bonne chose à faire pour Cristiano.”