Gary Neville : les joueurs de Man Utd sont toujours engagés sous Erik ten Hag mais je ne suis pas sûr de leur qualité | Actualités footballistiques

Gary Neville estime que le mauvais début de saison de Manchester United est dû à un manque de qualité plutôt qu’à un manque d’engagement et affirme que leurs signatures estivales ne les ont pas améliorés.

L’équipe d’Erik ten Hag a subi une défaite 3-1 à domicile contre Brighton samedi, les laissant à la 13e place du classement de la Premier League après avoir pris seulement six points lors de leurs cinq premiers matches.

Neville a décrit la défaite contre Brighton comme « qui donne à réfléchir », mais a insisté sur le fait que cela n’était pas une surprise pour lui étant donné la différence de niveaux de performance entre l’équipe de Roberto De Zerbi et celle de Ten Hag.

United a dépensé 183,5 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues cet été, faisant appel à Rasmus Hojlund, Andre Onana, Mason Mount, Sofyan Amrabat, Sergio Reguilon, Jonny Evans et Altay Bayindir, mais Neville estime qu’ils n’ont pas élevé le niveau de l’équipe.

« Man Utd avait besoin d’une signature de type Kane ou Rice »

« J’étais inquiet en début de saison », a déclaré le Sports aériens expert sur les dernières Podcast de Gary Neville.

« Il y avait ce sentiment que Manchester United avait fait ses affaires au début de la fenêtre de transfert et c’était bien, mais j’avais peur que les joueurs qu’ils avaient recrutés ne les améliorent pas par rapport à la saison dernière.

« Je n’ai jamais pensé une seconde qu’ils défieraient Manchester City et Arsenal avec les joueurs qu’ils ont recrutés.

« Cela aurait nécessité une signature du type Harry Kane ou Declan Rice, par exemple. Ils n’avaient pas l’argent pour faire ce genre de signatures.

« Ils ne sont pas très bons en ce moment. Il n’y a pas d’hystérie. Je suis allé au match de Brighton en tant que fan en me demandant : ‘Pourrais-je être surpris ?’.

« Vous êtes toujours optimiste. Je n’ai jamais marché sur ce parvis d’Old Trafford et je n’ai jamais été optimiste parce que c’est le travail d’un fan de football qui se rend sur n’importe quel terrain où vous soutenez votre équipe.

« Mais les 72 000 supporters de Manchester United dans ce stade, qui sont informés et connaissent Brighton et connaissent leur équipe actuelle, je ne pense pas qu’aucun d’entre eux ait été surpris de ce qu’ils ont vu.

« Avant le match, il y avait ce sentiment de ‘Voyons ce qui se passe’, ‘Prenons un point’, ce genre de commentaires qui s’adressent aux gens lorsque vous entrez. »

« Brighton a démantelé Man Utd ordinaire »

Neville a estimé que le patron de Brighton, De Zerbi, avait surpassé Ten Hag dans la bataille tactique à Old Trafford.

« Manchester United a démarré brillamment au cours des 10 ou 15 premières minutes, mais au moment où Brighton a commencé à se ressaisir, les défenseurs centraux ont pris le ballon avec leur gardien de but et ont lancé quelques passes au milieu de terrain, ils ont démantelé Manchester United en faisant ce que Brighton a fait. » il a dit.

« [Danny] Welbeck et [Adam] Lallana tombant dans les poches, les deux joueurs larges étant en hauteur, [Lisandro] Martinez et [Victor] Lindelof est parfois pris dans le no man’s land.

« On dit assez souvent que les footballeurs gagnent les matchs de football, c’est la chose la plus évidente à dire, et que les systèmes ne gagnent pas les matchs. Je suis désolé, les systèmes ont un impact sur les matchs.

« Il y a ce truc à Old Trafford : côté abri, il n’y a pas d’espace. De l’autre côté, vous avez des hectares d’espace loin de l’abri. L’espace dans le jeu est toujours pour l’opposition de l’autre côté du terrain. Je ne Je ne sais pas pourquoi, c’est toujours arrivé à Old Trafford.

« J’étais assis de l’autre côté du terrain. En première mi-temps, [Christian] On a demandé à Eriksen de se rendre à l’arrière droit et au côté droit de Brighton avec [Sergio] Réguilon. C’est de là que vient le premier match de but. Eriksen a dû sortir parce qu’il jouait dans un carreau.

« Dans la seconde moitié, [Scott] McTominay est de ce côté-ci et il était parfois sans jambes.

« Je surveillais ces gars de très près. Ce n’était pas un manque massif d’efforts ou des joueurs jetant l’éponge, ils faisaient de leur mieux, mais McTominay n’a pas pu sortir sur leur côté gauche en seconde période et c’est là que les deux buts sont venus.

« J’ai été surpris qu’ils aient gardé un milieu de terrain étroit et qu’ils n’aient pas eu un 4-3-3 ou un 4-5-1 parce que le terrain de Manchester United semble toujours massif dans les zones larges, cela a toujours été le cas.

« Brighton a le système de jeu et les joueurs pour pouvoir vous démonter et trouver la passe de rechange.

« Je pensais toujours à Old Trafford : ‘Ne donnez pas une sortie facile à l’opposition’. Ils ont eu une sortie facile hier et ils ont démantelé Manchester United et l’ont parfois fait paraître assez ordinaire.

« C’était une journée inquiétante et inquiétante dans la mesure où Brighton était meilleur que Manchester United. Ils ont été fantastiques avec un groupe de joueurs qui sur le papier ne sont pas aussi sexy, aussi précieux, mais ils constituaient la meilleure équipe. »

« Sancho et Maguire sont des situations inutiles »

Neville a ajouté que l’approche intransigeante de Ten Hag en matière de discipline pourrait causer des problèmes dans le vestiaire, Jadon Sancho étant actuellement exclu ayant refusé de s’excuser pour ses commentaires sur les réseaux sociaux et Harry Maguire perdant le poste de capitaine.

« [Ten Hag] continuera à faire ce qu’il fait, c’est-à-dire suivre ses convictions, ses valeurs, ses principes », a déclaré Neville.

« La seule chose que je dirais, c’est quelle est la popularité de Sancho dans le vestiaire ?

« Quelle est la popularité de Maguire dans le vestiaire ?

« Cet inconfort et cette incertitude se créent à l’intérieur. Vous avez actuellement un joueur qui change probablement dans le vestiaire de l’équipe première mais qui en a évidemment fini avec l’académie.

« Vous avez d’ailleurs Harry Maguire, qui était capitaine de ces joueurs il y a 12 mois, qui est maintenant presque à certains égards aliéné et est maintenant troisième, quatrième, cinquième demi-centre de choix.

« Donc, il a des situations là-dedans et je ne connais pas les dégâts qu’ils subissent.

« Mais en ce qui concerne son travail sur le terrain, je ne pense pas qu’Erik ten Hag va changer, et le fait est qu’il y a eu beaucoup de managers, de bons managers, au cours des 10 ou 12 dernières années depuis Sir Alex Ferguson. gauche qui a trouvé des défis à Manchester United.

« Man Utd souffre en laissant les managers dicter le recrutement »

Image:

Bruno Fernandes repart abattu après la défaite 3-1 contre Brighton





Neville a poursuivi : « Ce que j’espère pour le moment, c’est que ce soit juste un début de saison difficile et que ce n’est pas une répétition de ce que nous avons vu précédemment, où c’est devenu un défi pour [Jose] Mourinho, pour [Louis] Van Gaal, pour [David] Moyes, et évidemment pour [Ralf] Rangnick et Ole Gunnar Solskjaer.

« Donc, j’espère que ce n’est pas le début.

« Je connais aucun fan de Manchester United qui ait un cerveau, qui soit le plus en colère contre Erik ten Hag. Ce qu’ils veulent vraiment, c’est un changement de propriétaire et ils veulent de la stabilité et ils veulent un groupe de joueurs engagés.

« Et je ne pense pas que les joueurs ne soient pas engagés. Je me demande simplement à quel point ils sont bons. C’est ma préoccupation.

« Le club a été tiré de pilier en poste au cours des 10 ou 11 dernières années d’un point de vue sportif en raison des souhaits de son manager en matière de recrutement. Et cela s’est encore produit.

« Ce sont les joueurs d’Erik ten Hag, ce sont ceux qu’il voulait, José a amené les gars qu’il voulait, comme Lukaku et Pogba et ces gars-là, et Van Gaal a opté pour un type de joueur très technique, avec beaucoup de centre gaucher. arrières et arrières gauches et des trucs comme ça.

« Ils ont tous fait venir ceux qu’ils voulaient. Je pensais que cette fois, il y aurait un projet sportif plus fort en coulisses qui permettrait à Manchester United de faire venir un groupe de joueurs.

« Mais Manchester United a encore une fois permis au manager d’influencer les signatures et c’est ce qui me préoccupe avec le club. Ils n’ont aucune force au sommet.

« Si vous parlez des meilleurs opérateurs sportifs de ce pays et d’Europe, Manchester United ne les a pas, ils n’en ont tout simplement pas et c’est ce qui me préoccupe.

« Ecoute, il n’y a pas d’hystérie, nous sommes là où nous sommes mais [the Brighton game] C’était une journée qui donne à réfléchir et je ne pense pas que beaucoup de gens en aient été surpris.

« Ils se rendent à Munich en milieu de semaine, puis à Burnley samedi soir. Munich, on craint un peu le pire pour eux, mais on ne sait jamais. Il y a des joueurs là-bas qui peuvent intensifier leur action.

« Mais le montant d’argent que Manchester United a dépensé pour cette équipe aurait dû être bien meilleur. Ils ont signé Onana, Hojlund et Mount.

« Est-ce que cela les rend meilleurs qu’ils ne l’étaient ? Hojlund a des promesses, mais je compatis un peu pour lui. On lui a demandé de porter l’ensemble de l’équipe d’une certaine manière.

« Voyons ce qui se passe, mais il y a certainement des inquiétudes, de la part des supporters et des inquiétudes en général au sein du club. Cela ne semble pas correct en ce moment et cela doit se stabiliser. »