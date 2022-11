Gary Neville: le président de la FIFA, Gianni Infantino, «le pire visage» pour la Coupe du monde de Qatar 2022 | Nouvelles du football

Gary Neville estime que le président de la FIFA, Gianni Infantino, est “le pire visage” pour représenter la Coupe du monde du Qatar après son monologue controversé de samedi et souhaite que l’instance dirigeante “nettoie son acte”.

Infantino a prononcé un discours extraordinaire d’une heure lors d’une conférence de presse avant le tournoi à Doha dans laquelle il a déclaré “aujourd’hui, je me sens gay” et “je me sens (comme) un travailleur migrant” avant de viser les critiques européens du Qatar.

Avant le match d’ouverture de dimanche de la finale de 2022 entre le pays hôte et l’Équateur, l’expert de Sky Sports et l’ancien défenseur anglais Neville ont vivement critiqué Infantino, le qualifiant de “visage terrible pour le football”.

Il a dit être sportif: “J’ai fait le tour du monde avec Manchester United : au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Asie, en Afrique et en Australasie et il ne fait aucun doute que nous devrions emmener le football partout dans le monde.

“Mais c’est un visage terrible pour le football, ce gars (Infantino). Certaines des choses qu’il a dites hier étaient inappropriées et ne devraient pas être dites par lui. Il devrait être un homme d’État, il devrait rassembler les gens, il est le mondial

représentant du football, ne répondant pas à une ou deux nations comme il semblait le faire hier. Il doit s’élever au-dessus de cela.

“Une partie de son langage d’hier à propos de” je suis un travailleur migrant, je suis handicapé “est un scandale absolu, il ne devrait pas utiliser ce type de langage. Il ne devrait pas utiliser ces phrases à mon avis.

Gary Neville de Sky Sports a critiqué le président de la FIFA Gianni Infantino après sa conférence de presse controversée avant le tournoi





“Je pense que la FIFA est une mauvaise représentation de ce qu’est le football, qui est un beau jeu apprécié par les communautés du Brésil à Bury, de la Bolivie au Pérou, partout. Je dois dire que la FIFA doit nettoyer son acte.

“Ça va mal depuis si longtemps et mon sentiment personnel avec Infantino est qu’il s’est effectivement remis au pouvoir pendant quatre ans, il n’y a pas d’indépendance.

“Nous devons avoir l’indépendance et la démocratie. Il se réélit et je pense qu’il est le pire visage pour représenter le Moyen-Orient, les Arabes, les musulmans et la Coupe du monde du Qatar.”

Infantino a reçu le soutien de plus de 200 associations à travers le monde pour se présenter sans opposition en tant que président de la FIFA, dans ce que la FIFA a déclaré être un processus démocratique.

La FIFA a déclaré vendredi que l’avocat suisse de 52 ans était la seule personne à s’être inscrite dans la course à l’expiration de la date limite – exactement quatre mois avant le jour des élections le 16 mars à Kigali, au Rwanda.

Infantino a remporté une course à cinq candidats en 2016 pour remplacer Sepp Blatter et a été réélu sans opposition en 2019. Il est maintenant prêt à rester en poste au-delà de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À la fin de la conférence de presse de samedi, le directeur des relations avec les médias de la FIFA, Bryan Swanson, a déclaré : “J’ai vu beaucoup de critiques à l’encontre de Gianni Infantino depuis que j’ai rejoint la FIFA, en particulier de la part de la communauté LGBTQ+. Je suis assis ici dans une position privilégiée position, sur la scène mondiale en tant qu’homme gay ici au Qatar.

“Nous avons reçu l’assurance que tout le monde est le bienvenu et je crois que tout le monde sera le bienvenu dans cette Coupe du monde.

“Ce n’est pas parce que Gianni Infantino n’est pas gay qu’il s’en fiche, il s’en soucie. Vous voyez le côté public, je vois le côté privé et nous en avons parlé à plusieurs reprises. J’ai longuement réfléchi si d’en parler dans cette conférence de presse, mais j’y tiens beaucoup.

“Nous nous soucions de tout le monde à la FIFA, nous sommes une organisation inclusive. J’ai un certain nombre de collègues gays, donc assis ici, je suis pleinement conscient du débat et je respecte pleinement le droit de chacun et les opinions de chacun de penser différemment, je comprends. Mais Je sais aussi ce que nous représentons et quand il dit que nous sommes inclusifs, il le pense.”

“Cette Coupe du monde montre à quel point le jeu est sale”

Melissa Reddy, journaliste principale de Sky Sports News, au Qatar lors de la conférence de presse d'Infantino:

“Quelle chose absurde, offensante, trompeuse n’a-t-il pas dit ? C’est extraordinaire et différent de tout ce que j’ai jamais entendu auparavant.

“Tu ne sais pas ce que ça fait d’être gay, Infantino, tu ne sais pas ce que ça fait d’être handicapé, tu ne sais pas ce que ça fait d’être africain et tu ne peux pas confondre le fait d’être discriminé à cause des cheveux roux et Vous ne pouvez pas nier leur expérience en disant simplement que vous « ressentez » ce qu’ils ressentent.

“C’est un discours absolument stupéfiant de la part du président de la FIFA et c’est probablement encore plus stupéfiant qu’il soit réélu sans opposition après avoir pu dire des choses comme ça. Il a également pris en compte le fait que le Qatar recrute dans les pays les plus pauvres du monde, des millions qui n’ont rien et les amènent à faire ce que les groupes de défense des droits de l’homme appellent l’esclavage moderne, il dit que ce n’est pas grave parce qu’ils sont mieux payés que chez eux.

“C’est trompeur, irrespectueux, offensant, c’est dommageable pour la cause d’essayer d’obtenir de meilleurs droits, de meilleures conditions pour ces travailleurs pour essayer d’améliorer la situation des droits humains ici.

“Il parle d’hypocrisie, je ne pense pas qu’Infantino soit l’homme pour parler d’hypocrisie. Je ne pense pas que le whataboutism soit la bonne voie pour un président de la FIFA pour essayer d’imposer le changement.

“Si nous restons tous bloqués sur ce qui s’est passé auparavant ou sur ce qui se passe ailleurs et que nous devons garder le silence à cause de cela, nous n’apporterons jamais de changement efficace. Nous ne dirons jamais rien parce qu’aucun pays n’est épargné et intacte, mais nous sommes ici pour la Coupe du monde et à la veille du tournoi, c’est ce que nous obtenons.

“Il dit que ce sera la meilleure Coupe du monde de l’histoire, je pense que ce sera la Coupe du monde qui montre vraiment à quel point le jeu est sale.”

“Infantino parlait presque comme Trump”

Kaveh Solhekol, reporter en chef de Sky Sports News au Qatar :

“C’était une performance très bizarre de Gianni Infantino. Certaines des choses qu’il disait étaient absolument ridicules et parfois il semblait qu’il avait presque développé un complexe messianique. Le problème des présidents de la FIFA est qu’ils volent à travers le monde, rencontrent un beaucoup de chefs d’État et après un certain temps, ils commencent à penser et à agir comme s’ils étaient aussi un chef d’État.

“J’ai eu l’impression aujourd’hui qu’il parlait presque comme s’il était Donald Trump. Certaines des choses qu’il racontait divisaient et régnaient, on aurait presque dit qu’il essayait d’attiser les tensions entre l’Europe et le reste du monde.

“Si les gens dans cette salle, 400 journalistes, si nous avions des microphones, nous l’aurions interrompu pendant le discours pour corriger certaines des faussetés qu’il proposait. J’ai vu des conférences de presse extraordinaires à mon époque et c’était l’une des le plus extraordinaire que j’ai vu.

“C’est insultant pour un président de la FIFA à la veille d’une Coupe du monde de dire qu’il se sent comme un travailleur migrant alors que nous savons pertinemment que de nombreux travailleurs migrants, qui ont construit les stades et les infrastructures, étaient payés aussi peu que 1 £. souvent une heure pour travailler et vivre dans des conditions absolument terribles, je n’arrivais pas à croire ce que j’entendais.

“Il est insultant de comparer le fait d’être victime d’intimidation à l’école à la vie et au travail dans les conditions dans lesquelles certains travailleurs migrants ont dû vivre et travailler au Qatar au cours des 12 dernières années.

“Il a commencé par dire:” Aujourd’hui, je me sens gay “. C’est insultant quand il est dans un pays où être gay est illégal, c’est criminalisé et la FIFA a décidé d’amener la Coupe du monde ici alors qu’ils n’arrêtent pas de nous dire football est pour tout le monde.”

