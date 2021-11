Gary Neville : Le développement de la vision peut sauver Manchester United de la crise culturelle | Actualités footballistiques

Il y a un sentiment bien trop familier de déjà-vu qui engloutit Old Trafford. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho et maintenant Ole Gunnar Solskjaer ont eu la hache brandie pendant leurs mandats et, pour la quatrième fois en huit ans, Manchester United est à la recherche d’un nouveau manager.

Huit ans se sont écoulés depuis que Sir Alex Ferguson a remporté son 13e et dernier titre de Premier League avant de remettre les clés de son empire de Manchester United. Depuis, seuls trois trophées majeurs ont été remis à Old Trafford, dont le dernier il y a cinq saisons.

United reste un colosse du football anglais uniquement par son nom et ses revenus, les affaires sur le terrain ont mis fin à la louable tentative de Solskjaer de restaurer les jours de gloire, et le club d’Old Trafford se demande comment il est arrivé ici et dans quelle direction se tourner Suivant.

S’exprimant dans une édition spéciale de Hors script, l’ancien capitaine de United, Gary Neville, vainqueur de huit titres de Premier League et de deux Ligues des champions, a expliqué comment une mauvaise prise de décision endémique et une crise culturelle ont secoué Old Trafford, et pourquoi cultiver une vision de Manchester United est la seule issue.

Comment Man Utd s’est-il retrouvé ici ?

« Manque de bonne prise de décision côté football, aucun doute là-dessus. Il y a un problème culturel au club.

« Ole a été malmené au cours des derniers mois, c’est ce que vous obtenez lorsque vous êtes manager d’un club de football, en particulier un de la taille de Manchester United. Mais la réalité est qu’une fois qu’il partira, l’attention sera portée sur autre part.

« Ce sera sur les dirigeants du football, ce sera sur les décideurs, ce sera sur les propriétaires. Ils ont prouvé que sans Sir Alex Ferguson, ils ne peuvent pas fonctionner correctement en tant que club de football. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Solskjaer dit aux chaînes de médias sociaux du club que ce fut un honneur et un privilège de gérer le club et qu’ils se reverront (Photos: @ManUtd)



« Quelque chose ne va fondamentalement pas à Man Utd »

« Si vous dépensez plus d’un milliard de livres, que vous faites venir des managers de classe mondiale à Mourinho et à Van Gaal et qu’ils luttent pour obtenir le succès souhaité par le club, il y a quelque chose de fondamentalement faux dans le club qui signifie qu’ils ne gagnent pas.

« Quelque chose doit changer pour que le club arrive là où il doit être. Nous pourrions être raisonnables et dire que le travail qu’Ole a fait est de construire le pont vers un avenir meilleur et quelqu’un le ramassera, courra avec, et aller gagner la ligue, mais je ne suis pas sûr.

« Je vis dans le centre-ville de Manchester. Quand je conduis à Manchester City, non seulement je vois un stade de football, je vois un DJ jouer de la musique à l’extérieur du stade, je vois une atmosphère qui se crée, une expérience de fan, un esprit.

« Je vois une nouvelle arène musicale de 25 000 places en construction [on the Etihad campus], il y a une académie de football de classe mondiale, des installations de classe mondiale, il y a un mini stade que l’académie et les équipes féminines utilisent. Ils ont construit un empire du football ici, où tout se passe, et ils prennent de bonnes décisions sur et en dehors du terrain.

« Pourtant sur la route à Old Trafford, où ils ont le meilleur atout au monde à Manchester United, le plus grand club de football du monde à mon avis, et certainement le plus grand club de football de ce pays, vous en avez eu beaucoup d’argent dépensé au cours des huit dernières années, mais la prise de décision a été vraiment médiocre.

« Trois sur ces quatre managers ont obtenu des contrats à long terme ou des prolongations et ont été licenciés en quelques mois. Cela peut arriver, une fois, mais cela ne peut pas arriver trois fois. »

« Construisez une vision avec laquelle les fans peuvent se connecter »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Neville estime que Mauricio Pochettino a toujours été le candidat idéal pour être le manager de Manchester United, mais sa nomination dépendra de son succès au PSG.



« Il y a un certain nombre de choses que le club doit faire. Ils doivent nommer un grand manager, ils doivent obtenir ce prochain rendez-vous correctement pour s’appuyer sur le travail qui s’est produit au cours des deux ou trois dernières années, où ils ont été plus mesurés sur le marché des transferts et pris de meilleures décisions.

« Cependant, en dehors du terrain, ils doivent construire une vision pour un club de football. Une vision crée une expérience pour les fans, ramenant Manchester United à un point où il existe une connexion de haut en bas.

« Il y a une régénération ; un nouveau stade, de nouvelles installations d’entraînement, un stade féminin, un stade académique. niveau national, mais globalement. Localement d’abord, puis vous construisez une communauté nationale, puis vous construisez une communauté internationale.

« Manchester United parle régulièrement de la création de communautés numériques ; j’ai été très critique à leur égard ces dernières semaines, ils semblent beaucoup regarder les algorithmes, les analyses et le sentiment des fans. Mais ils doivent avoir le cœur droit.

« Qui communique le message du club de football aux fans ? Je ne connais pas une seule personne qui est encore activement opérationnelle dans le club de football qui puisse communiquer ce qu’est ce club aux fans. Il y a des personnes dans la salle de réunion et un couple de gens qui connaissent le club, mais ils n’ont pas la capacité de communiquer cette vision à un groupe de personnes qui aiment ce club – les fans. »

« Man Utd a besoin de compréhension, pas de gars et de légendes locaux »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les experts du Super Sunday ont plaisanté en disant que le duo de Roy Keane et Gary Neville devrait être nommé manager par intérim de Man Utd !



« En fin de compte, à ce moment-là, je ne retournerai pas à Old Trafford, cela n’arrivera tout simplement pas. Ce n’est pas bien.

« Vous pouvez atteindre les valeurs et la culture d’un club de football sans nécessairement être le plus grand fan du monde. Jurgen Klopp l’a fait à Liverpool, Pep Guardiola a créé une culture et une ambiance à Manchester City qui sont spéciales.

« Il n’est pas nécessaire que ce soit l’enfant du coin ou l’ex-légende qui rentre à la maison, il faut que ce soit quelqu’un qui puisse comprendre ce que signifie ce club de football. Sir Alex Ferguson est venu d’Aberdeen en 1986 sans savoir ce qu’était Manchester United; il Je n’avais jamais vécu à Manchester et n’avait jamais travaillé au club auparavant, mais il l’a compris, il l’a tout de suite compris, l’a compris et l’a mis dans tout le monde et a créé une dynastie.

« Je ne dis pas que Manchester United doit créer une dynastie, mais ils doivent trouver un manager qui peut construire quelque chose à partir de la base, communiquer avec les fans et comprendre la culture, les valeurs, les principes, le divertissement, le risque – tout ce qu’est Manchester United. »

Nous revenons sur l'époque de Solskjaer en tant que manager de Manchester United, après son limogeage dimanche



Nous revenons sur l’époque de Solskjaer en tant que manager de Manchester United, après son limogeage dimanche



Les premiers pas que Man Utd doit faire…

« Ed Woodward part, ils vont devoir nommer un nouveau PDG, et ce PDG doit s’assurer qu’ils ont les bonnes personnes pour gérer l’équipe football du club. C’est tout, le premier travail.

« C’est peut-être Richard Arnold, qui a travaillé avec Ed au cours des 10 dernières années, et il doit prendre ses distances par rapport à ce qui s’est passé au cours des huit dernières années, y mettre sa propre empreinte et s’assurer qu’il ne devient pas quelqu’un qui reprend ce qui se passe déjà, il doit évaluer tout ce qui se passe au club.

« Je pense qu’ils s’assurent que les bons footballeurs sont là-bas, et ils peuvent ensuite trouver le bon manager à la fin de la saison. S’il entre, Richard Arnold doit évaluer cela très rapidement.

« J’ai perdu confiance dans la capacité des propriétaires à le faire, ils sont en Amérique et sont si distants et déconnectés du club de football que c’est faux. »

« Un bouleversement des joueurs de masse n’est pas nécessaire »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Neville réagissait au limogeage de Solskjaer en tant que manager de Man Utd et il pense que le vestiaire d’Old Trafford est cassé mais espère que la faute en est au manager et non aux joueurs



« Je ne dis pas que Manchester United n’a pas besoin d’être renforcé dans certains domaines, mais c’est un très bon groupe de joueurs qui devrait pouvoir accomplir beaucoup de choses. Ils sont tellement talentueux, il y a beaucoup de jeunes, mais ils ont besoin de quelqu’un d’arriver qui sait les maîtriser, les réunir en groupe, les faire croire à une façon de jouer et obtenir des résultats avant la fin de la saison.

« À la fin de la saison, j’imagine que Manchester United va nommer un tout nouveau manager, et il devra les faire avancer. Mais je ne pense pas que Manchester United ait besoin de bouleversements dans le vestiaire. Ils ont peut-être besoin de renforcement au milieu de terrain central, on pourrait dire qu’il y a un problème d’arrière droit en développement et Aaron Wan-Bissaka a besoin de concurrence.

« Mais, à part ça, je dirais que si Manchester United pouvait mettre les joueurs qu’ils ont en forme sur le terrain, ils auront de grandes chances de gagner beaucoup de matches de football. »

Message de Neville aux fans : « C’est toujours notre club »

« Les fans de n’importe quel club de football sont les personnes les plus importantes. Les fans de Manchester United sont parmi les plus fidèles au monde. En fin de compte, ils respecteront le fait qu’Ole Gunnar Solskjaer a tout donné au cours des trois dernières années.

« Manchester United sera toujours là, les gens vont et viennent, mais le club sera toujours là, quel que soit le personnel de passage. Le fait est que, dans les bons comme dans les mauvais moments, c’est toujours notre club et vous le soutenez.

« J’ai grandi pendant 18 ans sans voir mon club remporter un titre de champion, j’y suis habitué, je n’ai aucun problème avec ça. J’ai ensuite passé les 20 années les plus incroyables de ma vie à faire partie de quelque chose où nous avons gagné beaucoup de J’ai vu les deux côtés, et je ne suis pas pressé, je ne vais nulle part, je serai toujours un fan de Manchester United jusqu’au jour de ma mort et cela ne changera jamais.

« Ole Gunnar Solskjaer perdre son emploi est un jour triste, bien sûr, c’est une légende du club, mais il y aura des jours pires que celui-ci. Manchester United sera les fans de Manchester United longtemps après aujourd’hui, peu importe qui joue pour le club et ce qui se passera à l’avenir. »