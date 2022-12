Gary Neville: L’Angleterre contre la France un samedi soir lors d’une Coupe du monde est un match d’une vie | Nouvelles du football

Gary Neville pense que l’Angleterre contre la France en quart de finale de la Coupe du monde est un “match d’une vie” et pense que Kyle Walker est l’homme idéal pour affronter Kylian Mbappe.

L’Angleterre a organisé une énorme confrontation en Coupe du monde avec les champions en titre après avoir battu le Sénégal avec une victoire 3-0 en huitièmes de finale dimanche soir.

“C’est le match d’une vie samedi”, a déclaré Neville Sports du ciel.

“Quand je repense à ma propre carrière et que j’ai joué dans des matchs comme celui de l’Euro 1996 ou en 2004 et 2006 contre le Portugal. Ces matchs sont une ou deux occasions dans une vie. L’Angleterre contre la France un samedi soir lors d’un quart de Coupe du monde- final, ils ne viennent pas très souvent dans votre vie. Ce sont de grands moments. Je ne peux pas attendre.

“Je ne pense pas que les gars pourront attendre. C’est un match que nous pouvons perdre, nous le savons, ce sont des champions du monde et une équipe fantastique. Je pense toujours que vous pouvez aller profiter de matchs comme celui-ci car il y a moins de pression que de jouer contre un Sénégal.Comme si vous vous faisiez assommer là-bas, l’enfer se déchaîne.

“Si vous perdez samedi, à moins que ce ne soit une pagaille, ce qui ne sera pas le cas, vous sortirez du tournoi en obtenant un par. Sortir au deuxième tour est un bogey, les demi-finales sont un birdie et un finale est un aigle. Et la gagner sera un albatros.

Garder Mbappe – le joueur hors concours de ce tournoi jusqu’à présent – silencieux sera une tactique clé pour tenter de vaincre les titulaires. Il est probable que l’Angleterre confiera à Walker le travail et Neville pense qu’il n’y a pas de meilleur arrière droit au monde équipé pour accomplir cette tâche ainsi que le défenseur de Manchester City.

L'Angleterre affronte la France en quart de finale de la Coupe du monde samedi





“Je pense que nous avons le meilleur arrière droit au monde pour pouvoir affronter Kylian Mbappe”, a déclaré Neville.

“En termes de physique, de rythme et d’expérience, je ne vois personne de mieux pour égaler Mbappe que Kyle Walker. Cela ne veut pas dire qu’il le fera taire pendant 90 minutes car Mbappe est sensationnel et spécial. Mais nous avons une chance car Walker peut l’égaler dans certains domaines.”

“La situation de Sterling montre à quel point nous avons parcouru de la compassion et de l’empathie”

Ce ne furent pas des 24 heures complètement positives pour l’Angleterre car Raheem Sterling a dû retourner au Royaume-Uni depuis le camp de la Coupe du monde après que des intrus aient fait irruption chez lui.

En conséquence, Sterling a raté la victoire 3-0 de l’Angleterre sur le Sénégal, après avoir débuté deux des trois matchs des Trois Lions à la Coupe du monde jusqu’à présent.

Il est entendu que Sterling voulait rentrer chez lui dès qu’il a été alerté de l’effraction, ayant été très secoué et soucieux du bien-être de ses enfants.

Neville a déclaré que la façon dont la situation a été gérée par toutes les personnes concernées montre à quel point le football a progressé lorsqu’il s’agit de faire preuve de compassion pour les problèmes graves impliquant des joueurs.

Sterling a commencé les matchs contre l'Iran et les États-Unis





Il a déclaré: “Ce que cela nous dit, c’est que de très mauvaises choses se passent dans le monde et nous devrions y réfléchir, mais aussi la manière dont le football anglais, Gareth Southgate et les médias traitent cela maintenant. Nous sommes plus respectueux avec compassion et l’empathie où nous mettons le football de côté et les gens d’abord.

“Cela ne serait pas arrivé il y a 20 ans. Il y aurait eu une réaction différente de toutes les parties. Le joueur aurait peut-être senti qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui ou se sentir à l’aise d’avoir cette discussion. Le manager ou le personnel aurait été plus de l’opinion “que pouvez-vous faire là-bas – nous nous occuperons de votre famille et vous restez ici, nous avons un match à gagner”. Et les médias anglais l’auraient traité différemment, donc nous sommes tous dans une meilleure endroit pour s’en occuper. Toutes nos pensées vont à Raheem et à sa famille.