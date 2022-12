Gary Neville: l’Anglais Jude Bellingham semble pouvoir tout faire | Roy Keane: Il se comporte comme un milieu de terrain de classe mondiale | Nouvelles du football

Gary Neville a déclaré que le milieu de terrain anglais Jude Bellingham “semble pouvoir tout faire” après un autre rôle principal dans leur victoire 3-0 en Coupe du monde contre le Sénégal.

Sky Sports’ Neville brillait dans ses louanges pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund, âgé de 19 ans, qui a jusqu’à présent débuté tous les matchs de l’Angleterre à la Coupe du monde.

La course et le carré de Bellingham pour Jordan Henderson ont aidé l’Angleterre à sortir du lot lors de leur huitième de finale, avant qu’il ne joue un rôle tout aussi impressionnant dans leur deuxième avec un dribble sinueux de l’intérieur de sa propre moitié.

“Il est très rare de voir un milieu de terrain aussi à l’aise dans sa propre moitié que dans la moitié offensive”, a déclaré Neville. ITV. “Il a l’air de pouvoir absolument tout faire. Est-il un joueur tenant, un joueur attaquant ? Il est tout en un.

“Physiquement, il est fantastique, si jeune, mais c’est le sang-froid, la maturité et l’intrépidité que je n’arrive pas à comprendre.

“J’ai regardé des joueurs jouer pour l’Angleterre pendant de nombreuses années, le poids du maillot était énorme. Il ne le sent tout simplement pas du tout, il a l’air d’être à sa place, comme s’il le voulait et en avait besoin dans sa vie.”

Keane a ajouté qu’il avait rarement vu une démonstration de la qualité que l’adolescent avait produite lors de son premier match à élimination directe en Coupe du monde, à six mois de son 20e anniversaire.

Keane a dit TVI: “Je n’ai pas vu un jeune milieu de terrain jouer comme ça depuis des années. Vous le voyez généralement d’un joueur de classe mondiale qui a 26, 27 ans. Tout ce qu’il fait dans le jeu. Nous parlons de ce qui se passe dans son cerveau.

“Il a cette maturité, sa prise de décision, ce qui se passe à l’étage – c’est énorme pour un milieu de terrain. Produit final, passe finale, le gamin a tout.”

Kane: Jude est là-haut avec les meilleurs jeunes talents

Image:

Le but de Harry Kane était son premier lors de cette Coupe du monde, après avoir remporté le Soulier d’or en Russie il y a quatre ans





Le capitaine anglais Harry Kane, qui devait une grande partie de son premier but du tournoi contre le Sénégal au rôle de Bellingham dans la préparation, a été interrogé sur son jeune coéquipier après avoir inscrit son 52e but en Angleterre.

Kane n’avait disputé qu’un seul match de haut vol au moment où il avait l’âge du milieu de terrain et a accepté lorsqu’on lui a demandé s’il était l’un des meilleurs joueurs adolescents au monde.

“Il est là-haut,” dit-il. “Je pense que c’est un joueur fantastique. Il a tout avec et sans le ballon. Il presse très bien, se déplace sur le terrain, tacle.

“Avec le ballon, il peut courir, affronter des joueurs, jouer un ballon en profondeur, et comme vous l’avez vu aujourd’hui, il était vraiment important avec notre objectif. J’aime beaucoup Jude. C’est une très bonne personne. Il est mature pour son âge, compétences en leadership.

“Tout ce que je dirais, c’est de continuer à apprendre, de continuer à travailler. Il a de nombreuses années devant lui et je suis sûr qu’il voudra continuer à s’améliorer. C’est formidable de l’avoir avec nous.”

Dorsett : Est-ce que Bellingham est le joueur le plus important de l’Angleterre ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett de Sky Sports News analyse les performances impressionnantes de l’Angleterre alors qu’elle s’assurait sa place en quart de finale avec une victoire 3-0 contre le Sénégal



Sky Sports Nouvelles Le journaliste principal Rob Dorsett était au Qatar pour regarder l’Angleterre marcher vers la victoire et s’est demandé si Bellingham, qui n’avait joué que 10 fois pour l’Angleterre au début de l’année, était maintenant devenu leur joueur le plus important.

“Jude Bellingham est de classe mondiale, et peut-être le joueur le plus important d’Angleterre à l’âge de 19 ans”, a-t-il déclaré. “Son amitié et son partenariat avec Jordan Henderson s’épanouissent sur et en dehors du terrain.

“Gareth Southgate a de nouveau reçu les gros appels. Lors du premier match de groupe contre l’Iran, Sterling et Saka ont marqué trois buts entre eux. Lors du troisième match de groupe contre le Pays de Galles, Rashford et Foden ont marqué 3 buts.

“Ce soir, Saka et Foden ont été les gros appels. Saka a marqué un but et Foden a obtenu 2 passes décisives. Southgate semble vraiment avoir la touche Midas avec ses sélections en ce moment.

“Essentiellement, Harry Kane a ouvert son compte pour la Coupe du monde. Il est à un but de Rooney et détient désormais à lui seul le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur anglais dans les tournois majeurs.

“Et, dans l’ensemble, l’Angleterre a traversé son premier match à élimination directe et a eu le luxe de pouvoir apporter des changements et de reposer certains joueurs avec un énorme quart de finale contre la France à l’horizon le week-end prochain.”