Gary Neville: J’aimerais que Cristiano Ronaldo reste en Premier League – mais son prochain club doit le lancer | Nouvelles du football

L’expert de Sky Sports, Gary Neville, espère que Cristiano Ronaldo signera pour une équipe de Premier League – mais dit que son prochain club saura qu’il ne peut pas le mettre au banc comme Man Utd et le Portugal l’ont fait.

Ronaldo est un agent libre après avoir mutuellement accepté de résilier son contrat avec United en novembre. Cela faisait suite à des frustrations liées à son manque de temps de jeu pour l’équipe d’Erik ten Hag, mais il a ensuite été abandonné par le patron du Portugal Fernando Santos lors de la Coupe du monde pour les matchs à élimination directe de son pays au Qatar.

Le club saoudien d’Al-Nassr a fait la meilleure offre à ce jour pour signer Ronaldo, tandis que des articles parus dans la presse britannique jeudi l’ont lié à un transfert à Chelsea.

Neville dit que partout où Ronaldo se retrouvera, il devra et s’attendra à jouer régulièrement – mais a soutenu l’attaquant pour continuer à marquer un grand nombre de buts au plus haut niveau, bien qu’il ait maintenant 37 ans.

“Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute que Cristiano a besoin, veut et doit jouer”, a déclaré Neville au Podcast Coupe du monde Sky Sports.

“Sinon, il ne va pas être content et il ne va pas l’accepter. Cela signifie que le club qui le prendra saura que c’est le cas.

“À moins qu’il n’y ait un changement d’avis ou d’approche, et que le club et le joueur décident d’avoir une conversation honnête et de dire : ‘Viens jouer pour nous, mais tu vas être assis sur le banc toutes les deux semaines, et toi’ re va concourir pour votre place. Mais nous avons vu dans les deux dernières équipes dans lesquelles il a joué, United et Portugal, que cela ne s’est pas particulièrement bien passé pour l’une ou l’autre des parties.

“Je pense que la pression de l’avoir sur le banc, et comment les médias sont si gros, il est si gros avec les fans, c’est l’un des grands joueurs à avoir jamais joué le jeu, que le voir sur le banc est presque comme un attire les ennuis pour le club pour lequel il joue, car l’accent est mis sur le joueur qui n’est pas sur le terrain, plutôt que sur les joueurs qui jouent.

Cristiano Ronaldo était sous les projecteurs même lorsqu’il était sur le banc pour le Portugal





“À ce stade, vous devez vous assurer que cela ne devient pas une distraction. C’est là que ça s’est passé à United et c’est là que ça s’est passé avec le Portugal à la fin. Donc, je pense que ça doit être une décision très prudente. par le club et par Cristiano.

“J’espère qu’il trouvera le bonheur et un club qui le fera entrer dans l’équipe et lui fera marquer les buts que nous savons qu’il peut marquer – il marquera 20 buts en 30 matches où qu’il joue, peut-être 20 buts en 20 matches, sachant lui.

“Mais comment voit-il la fin de sa carrière se dérouler? Voit-il la fin de sa carrière se jouer dans des ligues inférieures, ou la voit-il se jouer dans l’une des ligues majeures et continuer à ce niveau?

“J’espère que c’est ce dernier, et j’espère qu’il pourra trouver un club dans les ligues majeures, même la Premier League, j’aimerais qu’il reste en Premier League dans un club qui peut l’avoir devant et nous pouvons le regarder chaque semaine parce que c’est ce que nous voulons voir, nous voulons le voir jouer.”

Le Portugal aurait-il pu mieux jouer les atouts de Ronaldo ?

Ronaldo a été mis au banc pour les deux matchs à élimination directe du Portugal à la Coupe du monde





La campagne du Portugal en Coupe du monde s’est terminée par une défaite 1-0 contre le Maroc en quarts de finale, avec Ronaldo comme remplaçant en seconde période, envoyé pour tenter de sauver l’égalité pour son pays.

Il avait été retiré du onze de départ pour le dernier match des 16 contre la Suisse, lorsque son remplaçant Goncalo Ramos a réussi un triplé et en a réussi un autre lors de la victoire 6-1.

Ronaldo n’a marqué qu’un seul but en cinq apparitions au tournoi – un penalty lors de leur première victoire en groupe contre le Ghana. Mais Neville a suggéré que le patron du Portugal, Santos, aurait pu ajuster le style de l’équipe s’il voulait tirer le meilleur parti du leader, soulignant l’approche que l’Argentine a adoptée avec le co-meilleur buteur de la Coupe du monde, Lionel Messi.

“Messi a été géré par l’Argentine en ce qui concerne la façon dont le reste du groupe l’a entouré, et ils jouent complètement sur ses points forts”, a déclaré Neville. “Alors qu’avec le Portugal et avec Santos connaissant Cristiano depuis si longtemps, je pensais qu’il aurait fait la même chose.

Ronaldo a quitté le terrain en larmes après la défaite du Portugal contre le Maroc





“J’ai l’impression que quelque chose s’est passé dans le tournoi, ce qui signifie que le plan a changé et que Santos a pensé” Je dois te laisser dehors “. Mais une fois que vous laissez Cristiano dehors, ce n’est pas seulement laisser un autre joueur dehors. Cela devient un problème mondial. histoire.

“En fait, je me suis senti désolé pour Cristiano à la fin, quand il marchait dans ce tunnel en larmes. Ce n’est jamais une bonne image. Vous savez, il pense:” Ça y est, je ne jouerai plus jamais dans ce tournoi “.

“Je ne classerais pas cela comme une sous-performance de Ronaldo, je dirais que c’est une surperformance qu’il fasse ce qu’il fait à l’âge de 37 ans, c’est juste la façon dont cela s’est terminé avec son départ de l’équipe.

“Au final, je pensais que le Portugal était vraiment mauvais dans cette dernière demi-heure contre le Maroc. Si vous regardez comment courir après un match de football, cela n’avait rien à voir avec Ronaldo, c’était plus à voir avec Bernardo Silva et Bruno Fernandes et la façon dont ils ont joué dans le jeu, ils étaient si profonds et se sont retrouvés à devoir jouer des passes impossibles, ou simplement recycler le ballon d’un côté à l’autre.

“J’ai été plus déçu du Portugal en tant que collectif que de Ronaldo.”