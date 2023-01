Gary Neville “hypnotisé” par le travail qu’Erik ten Hag fait à Manchester United alors que la victoire du derby en fait cinq victoires consécutives en championnat | Nouvelles du football

Gary Neville a rendu hommage au travail “incroyable” qu’Erik ten Hag fait à Man Utd pour favoriser à nouveau l’esprit d’équipe au club après tant d’années de problèmes de vestiaires.

United est désormais à un point de Manchester City, deuxième, après avoir battu ses rivaux samedi midi et remporté une cinquième victoire consécutive en championnat.

Ils l’ont fait en l’absence de deux de leurs quatre arrières réguliers de premier choix et manquent toujours d’options de frappe car Wout Weghorst n’a pas rejoint la signature à temps pour figurer.

S’exprimant sur le Baladodiffusion de Gary Nevillel’ancien défenseur de Man Utd, Neville, a expliqué à quel point il avait été impressionné par le redressement que Ten Hag a supervisé à Old Trafford depuis sa nomination l’été dernier.

Il a dit: “Si vous m’aviez dit que United aurait eu un arrière quatre de Wan-Bissaka, Luke Shaw à l’arrière central, avec Malacia à l’arrière gauche, et un avant trois de Bruno, Martial et Rashford – sept ou il y a huit mois, j’aurais dit que United avait de gros problèmes.

“Erik ten Hag fait un travail incroyable là-bas. Il a toujours une équipe qui semble, sur le papier, bien en deçà de ce qu’elle devrait être. Mais il en a extrait tout ce dont il a besoin.

“Casemiro au milieu de terrain, grande signature. C’était une très bonne décision de Ten Hag de mettre Fred dans [against City]. Ce milieu de terrain United à l’Etihad plus tôt dans la saison était McTominay, Eriksen et Fernandes, mettre un autre joueur de blocage solide avec Fred était un coup de maître.

“Cela signifiait que le jeu était plus difficile pour City, et Casemiro a été absolument exceptionnel. Autorité, sang-froid, le milieu de terrain de Man Utd a été le problème pendant de nombreuses années, et en fait c’est leur partie la plus forte de l’équipe et à la place, ils ont besoin d’ajouts à l’arrière et à l’avant.”

Depuis une défaite 4-0 contre Brentford lors du deuxième match de Ten Hag, United n’a perdu que 10 points en 16 matches, battant Liverpool, Arsenal et maintenant ses voisins City en cours de route.

À la suite de ce revers embarrassant dans l’ouest de Londres, le nouveau patron de United a forcé ses joueurs à s’entraîner davantage pour parcourir la distance que Brentford avait parcourue plus loin que ses joueurs pendant le match, totalisant plus de huit milles.

C’était le premier signe que Ten Hag cherchait à marquer son autorité sur son nouveau club, mais pas le dernier. Cristiano Ronaldo a depuis quitté le club après une interview explosive avec Piers Morgan, tandis que le Néerlandais a également décidé de laisser le capitaine du club Harry Maguire hors de sa composition pour la majorité de leurs matchs de championnat.

“Je pensais que c’était un risque au moment où j’ai entendu cette histoire, vous savez à quoi ressemblent les joueurs et il y avait l’esprit à l’époque”, a déclaré Neville.

“Je suis fasciné par le travail que Ten Hag a fait. Si vous m’aviez dit il y a quatre mois, c’est là que Man Utd sera, j’aurais dit aucune chance.

“J’aurais dit qu’ils finissaient à mi-chemin du tableau, comme ils l’étaient. Après la fin de la saison dernière, le début de cette saison, je pensais qu’ils étaient absolument loin. Je pensais qu’ils avaient trop payé pour Antony, je pensaient qu’ils avaient trop payé pour Casemiro. Cela ressemblait à la panique habituelle de Man Utd.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Manchester United contre Manchester City en Premier League.



“Il convient donc de noter dans des moments comme celui-ci que nous ne devrions pas aller trop loin, mais le travail que l’entraîneur a fait non seulement sur le terrain mais avec les joueurs, comment il les a réunis et cet esprit, la façon dont il a géré les gros situations.

“Harry Maguire a eu un gros nuage au-dessus de lui pendant plusieurs mois, peut-être un an. Devrait-il jouer ? Ne devrait-il pas jouer ? La situation de Cristiano Ronaldo a été parfaitement gérée. Ceux qui doutaient qu’il s’en occupe correctement pensent probablement qu’il est tu as compris.

“En ce qui concerne la façon dont il a extrait le meilleur de la situation, comment il a géré la situation de Jadon Sancho, il n’est pas précipité. Antony, 90 millions de livres sterling, il l’a laissé sur le banc contre Man City. Absolument aucun problème à laisser un Joueur de 90 millions de livres sterling sur le banc.

“Toutes ces choses, jouer Luke Shaw à l’arrière central devant Lisandro Martinez. Ce sont des décisions courageuses – je pensais que Martinez jouerait, je pensais que Shaw serait arrière gauche. Mais il sait ce qu’il veut faire, il est prêt à prendre des risques, c’est son propre homme. Il a fait un très, très, très bon travail. Un travail remarquable.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pep Guardiola pense que Marcus Rashford était hors-jeu dans le but égalisateur de Man Utd et que son équipe aurait défendu différemment s’il n’avait pas été dans cette position.



Bien que United soit encore à neuf points d’Arsenal, leader de la Premier League, ils ont atteint les demi-finales de la Coupe Carabao et sont potentiellement à trois matchs de lever la fin de leur pire sécheresse de trophées en quatre décennies.

Jose Mourinho reste le dernier entraîneur à remporter l’argenterie à Old Trafford lorsqu’il a mené le club au titre de la Ligue Europa en 2017 – bien que Neville soit convaincu que Ten Hag pourra mettre fin à cette période stérile le mois prochain.

“Il reste encore beaucoup de mois, mais City est éliminé de la Coupe Carabao, je sais qu’ils ont des matchs difficiles contre Nottingham Forest, ils auront une finale contre l’une des deux autres équipes, mais il y a une grande chance de gagner un trophée cette saison là-dedans », a-t-il déclaré.

“Ils ont l’occasion de se rapprocher de ces deux équipes au sommet. Je ne pense pas qu’ils puissent remporter le titre, mais le fait que nous parlons même du fait qu’ils pourraient être à égalité avec Arsenal dans quelques semaines, c’est du jamais vu.

“Le club doit encore être vendu, les Glazers doivent le faire dans un mois ou deux. Je pense que cela donnerait encore plus confiance au club qu’ils ont le bon manager, et ils ont, espérons-le, de meilleurs propriétaires. qui ont l’argent dont le club a besoin et plutôt que d’extraire de l’argent du club, ils y ont mis de l’argent.”