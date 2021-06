Gary Neville : Gareth Southgate est le plus grand atout de l’Angleterre | Actualités footballistiques

Gary Neville pense que Gareth Southgate est le plus grand atout de l’Angleterre après avoir guidé son équipe vers un début gagnant à l’Euro 2020 avec une victoire 1-0 sur la Croatie à Wembley.

Il y avait eu beaucoup de débats sur la formation de Southgate avant le coup d’envoi, en particulier concernant l’inclusion de Kieran Tripper, qui est un arrière droit de métier, à l’arrière gauche devant Luke Shaw et Ben Chilwell.

Cependant, aux côtés de Kyle Walker, John Stones et Tyrone Mings, Trippier a aidé l’Angleterre à faire une cage inviolée alors que Raheem Sterling a marqué le seul but du match.

Neville ne tarit pas d’éloges sur la façon dont Southgate a permis à l’Angleterre de remporter une première victoire lors d’un match d’ouverture aux Championnats d’Europe.

« J’ai été choqué par l’inclusion de Trippier à l’arrière gauche », a déclaré l’expert de Sky Sports à ITV. « Mais je dois dire que ce n’était pas un doute parce que je ne doute pas du manager. Nous avons un manager international exceptionnel qui a une expérience incroyable.

« Je ne pense pas qu’il y ait une seule personne dans notre population de 65 millions d’habitants qui aurait choisi cette équipe aujourd’hui.

« Il y avait beaucoup de choses aujourd’hui que j’aurais dit historiquement contre l’Angleterre: un coup d’envoi à deux heures, la chaleur, une équipe qui nous a dépassé le parc lors du dernier tournoi, le meilleur défenseur avant le match , et ne pas jouer sa meilleure équipe avant le match.

« Mais je pensais qu’il avait réussi le match de manière incroyable. »

Southgate briefe ses joueurs lors de leur victoire contre la Croatie



Neville a ajouté : « Nous pouvons parler de Phillips ou de Sterling comme notre meilleur joueur, mais notre plus gros atout est notre manager.

« La clameur des années passées aurait été d’opter pour Grealish. Mais Southgate ne l’a même pas fait sortir du banc.

« Il est prêt à prendre les décisions impopulaires et les décisions que certains d’entre nous pensent parfois qu’il ne devrait pas prendre. Mais il connaît ce groupe mieux que quiconque et il sait comment obtenir une performance et un résultat mieux que quiconque.

« Il a beaucoup d’expérience et, en tant que fan de l’Angleterre, je me sens très à l’aise avec lui. Ce qu’il a fait aujourd’hui était vraiment bien. »

Chilwell ou Shaw de retour face à l’Ecosse ?

Neville pense que Luke Shaw ou Ben Chilwell reviendront dans l’équipe d’Angleterre pour affronter l’Ecosse



Malgré la performance assurée de Trippier lors de la victoire contre la Croatie, Neville pense que Southgate se tournera vers Shaw ou Chilwell pour occuper le poste d’arrière gauche contre l’Écosse vendredi soir.

« Je pense qu’il ramènera l’un des arrières gauches [Chilwell or Shaw] pour le match contre l’Écosse », a déclaré l’ancien défenseur de Manchester United.

« Je pense que la sélection d’aujourd’hui a été faite pour plus de maturité dans la défense. La feuille blanche aujourd’hui était vitale parce que je pense que la question que nous nous posons tous autour de l’Angleterre est la défense et s’ils peuvent garder les feuilles blanches, en particulier contre les meilleures équipes.

« Je pense que Chilwell et Shaw seraient allés plus loin et auraient peut-être davantage exposé cette chaîne gauche.

« Il a pris cette décision pour une raison. Mais contre l’Ecosse, je pense qu’il retournera à Chilwell ou Shaw. »

Keane : une victoire vitale pour l’Angleterre

Southgate et Harry Kane célèbrent la victoire de l’Angleterre sur la Croatie



L’expert de Neville sur Sky Sports, Roy Keane, a également salué les décisions de Southgate et a choisi le milieu de terrain anglais Declan Rice et Kalvin Phillips comme les plus performants, ainsi que le buteur Raheem Sterling.

« Il a été question avant le match de faire un match nul, mais j’ai pensé qu’il était vital qu’ils gagnent », a déclaré le Sports aériens expert a déclaré à ITV.

Si vous gagnez la bataille du milieu de terrain, cela vous donne une base pour gagner des matchs de football. Phillips et Rice étaient excellents. Une très bonne journée pour l’Angleterre.

« Je pensais que c’était une très bonne performance de l’Angleterre. Très mature, comment ils ont géré le jeu et ils ont bien mélangé leur jeu – de bonnes passes courtes puis étirant la Croatie.

« Ce qu’ils ont fait, ce qui était vital, c’était de gagner la bataille du milieu de terrain. Si vous gagnez la bataille du milieu de terrain, cela vous donne un pied pour gagner des matchs de football. Phillips et Rice étaient excellents. Une très bonne journée pour l’Angleterre.

« Le milieu de terrain moderne doit être capable d’aller de l’avant. Ce que j’ai aimé dans le but de l’Angleterre, c’est que les milieux de terrain ont vu un peu d’espace et l’ont heurté. Le football peut être un jeu simple.

« C’était également un objectif énorme pour Sterling si l’on considère les critiques qu’il a reçues ces derniers mois. Mais il n’a jamais laissé tomber Gareth.

















L’entraîneur de Derby et ancien capitaine de l’Angleterre Wayne Rooney a déclaré que l’équipe de Gareth Southgate ressentirait un sentiment de soulagement après avoir remporté son premier match de l’Euro 2020 contre la Croatie.



« Quand vous gagnez un match de football, cela justifie toutes vos décisions. S’ils avaient perdu ou fait match nul aujourd’hui, tout le monde aurait été après Gareth. Mais quand vous gagnez un match de football, cela justifie tout.

« Gareth l’a bien compris aujourd’hui. »

