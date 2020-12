Gary Neville a critiqué Arsenal sous Mikel Arteta pour leur football « ennuyeux » et insiste sur le fait qu’il doit changer rapidement.

Les Gunners sont dans une ornière après avoir perdu cinq de leurs sept derniers matchs de Premier League avec leur dernière victoire le 1er novembre.

Arteta fait face à un barrage de critiques malgré l’héritage d’une équipe qui était en chute libre il y a un an.

Il semble que la même chose pourrait maintenant se produire alors qu’Arsenal continue de descendre en spirale dans la table.

Neville admet que l’Espagnol a rendu les Gunners plus solides qu’ils ne l’étaient sous Unai Emery, mais pense que les fans n’accepteront pas une marque de football périmée.

« L’équipe Mikel Arteta a l’air plus rigide, plus solide mais c’est un peu ennuyeux et ils doivent sortir ça. Vous ne pouvez pas ennuyer », a-t-il déclaré sur le podcast Gary Neville.

«J’avais l’habitude de dire qu’ici [at Manchester United ]. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, vous ne pouvez pas vous ennuyer en venant à Old Trafford.

« Je pense que la plupart des fans sont les mêmes, ils peuvent regarder l’équipe gagner, ils peuvent regarder l’équipe dessiner et ils peuvent voir l’équipe perdre mais ils n’accepteront pas de s’ennuyer. »