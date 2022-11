Gary Neville exhorte les Glazers à “s’engager” avec les fans sur toute vente de Manchester United

Gary Neville a appelé la famille Glazer à assurer une “sortie plus agréable” d’Old Trafford si elle vendait Manchester United en s’engageant avec les supporters du club sur les nouveaux propriétaires potentiels.

Les Glazers, basés aux États-Unis, ont déclaré plus tôt cette semaine qu’ils étaient prêts à vendre le club, ce qui pourrait faire tomber le rideau sur 17 années acrimonieuses à la tête du club.

Les Glazers sont impopulaires auprès des supporters depuis qu’une prise de contrôle à effet de levier de 790 millions de livres sterling (934 millions de dollars) en 2005 a accablé le club d’énormes dettes.

La frustration envers les Américains n’a fait que croître au cours d’une baisse de neuf ans des résultats sur le terrain depuis la retraite d’Alex Ferguson en tant que manager en 2013.

Les Red Devils n’ont pas remporté le titre de Premier League depuis la dernière campagne de Ferguson en 2012/2013 et n’ont remporté aucun trophée depuis 2017.

United occupe actuellement la cinquième place de la Premier League, à 11 points du leader Arsenal.

L’ancien défenseur des États-Unis et de l’Angleterre devenu expert du football, Neville, a déclaré dimanche à Sky Sports: “La famille Glazer n’obtiendra jamais une bonne sortie de Manchester United, mais elle pourrait avoir une sortie plus agréable si elle le fait correctement.

“Au cours des deux prochains mois, j’aimerais les voir s’engager correctement avec les fans pour savoir qui va reprendre le club.”

Neville, qui a passé toute sa carrière de joueur senior de près de 20 ans à United, a ajouté que les Glazers n’avaient pas l’argent pour rivaliser avec les principaux clubs européens.

“Cela fait six mois que je dis que les Glazers devraient vendre ou vendre en partie”, a-t-il déclaré. “Il y a un besoin d’équité et d’argent dans le club, juste pour l’investissement qu’ils vont devoir mettre dans le stade, le terrain d’entraînement et le projet sportif.

“Ils n’ont pas assez d’argent.”

Les analystes ont évalué United à 5 milliards de livres sterling (6 milliards de dollars).

Le milliardaire britannique et fan de United Jim Ratcliffe est considéré comme un favori pour acheter le club, tandis que le ministre saoudien des sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, a déclaré que l’État du Golfe soutiendrait une offre privée.

Neville, cependant, a averti: “Manchester United ne peut pas céder la main à un propriétaire qui crie essentiellement contre ce que le club représente ou ce que le club veut.

“Il y a donc des promesses de manifeste qui, à mon avis, sont vraiment importantes – comme la voix des fans, l’expérience des fans et peut-être même des positions pour les fans au sein du conseil d’administration.”

