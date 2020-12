À peine 24 heures avant le plus grand match de la saison de Manchester United, Paul Pogba est venu faire la une des journaux.

Alors que les Red Devils font face à un affrontement incontournable avec le RB Leipzig en Ligue des champions, a déclaré l’agent de Pogba, Mino Raiola Tuttosport: « Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United. «

Il a ajouté: « Paul est malheureux. Il n’est plus capable de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend de lui. Il doit changer d’équipe, il doit changer d’air.

« Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est de le vendre sur le prochain marché. »

Ce n’est pas la première fois que Raiola affronte publiquement les Red Devils.

Après une guerre de mots avec le manager Ole Gunnar Solskjaer en février à propos de Pogba, les légendes du club Gary Neville et Roy Keane se sont impliquées.

Neville a accusé Raiola d’avoir tenté d ‘«embarrasser» le club tout en prédisant que cela se terminerait inévitablement avec son départ alors qu’il prévenait le club qu’ils devaient prendre position.

« Cela se terminera avec Paul Pogba, je pense, quittant Manchester United », a déclaré Neville à Sky Sports.