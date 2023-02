Gary Neville dit que “quelque chose ne va pas” avec Man City et l’équipe de Pep Guardiola “ne sont pas aussi fortes” qu’avant | Nouvelles du football

Gary Neville affirme que “quelque chose ne va pas” à Manchester City cette saison au milieu de leur défaite contre Tottenham le Super Sunday – et que l’équipe de Pep Guardiola n’est “pas aussi forte” qu’avant.

Les Spurs ont perdu 1-0 grâce au but de Harry Kane en première mi-temps, alors que City a raté l’occasion de combler l’écart avec le leader de la Premier League, Arsenal, qui a perdu 1-0 à Everton samedi.

Neville a cité l’affichage de City lorsqu’ils se sont inclinés 2-0 contre Tottenham lors du match à domicile le mois dernier en décrivant l’équipe de Guardiola – et a laissé entendre que l’Espagnol “s’était trompé” dans le nord de Londres ce week-end.

“Je me souviens quand Tottenham a mené 2-0 à l’Etihad et j’ai dit que Pep Guardiola s’amusait et bricolait un peu il y a quelques semaines”, a déclaré Neville alors qu’il Sports du ciel devoir de co-commentaire.

“J’ai ressenti la même chose aujourd’hui quand j’ai vu la feuille d’équipe arriver sans Kevin De Bruyne et Ruben Dias et Aymeric Laporte toujours sur le banc.

Erling Haaland n’a pas touché le ballon dans la surface de réparation des Spurs – et n’a pas tiré





“Vous ne pouvez jamais annuler Manchester City. C’est presque embarrassant que parfois vous soyez assis ici en disant que Guardiola s’est trompé, en particulier quand il a prouvé qu’il avait raison tant de fois comme il l’a fait il y a quelques semaines.

“Mais quelque chose ne va pas à Man City. C’est juste un peu étrange en ce moment.”

Neville a ajouté: “Guardiola connaît ces joueurs mieux que quiconque, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Nathan Ake, Rodri, Ilkay Gundogan et Kevin De Bruyne, et que sept joueurs avec l’un des trois à l’avant fonctionnerait.

“Pep le sait mieux, mais j’ai l’impression qu’en regardant City, ils ne sont pas les mêmes à l’arrière. Ils ne sont pas aussi forts. Au milieu de terrain, ils ne sont pas aussi bons qu’ils devraient l’être avec des joueurs comme De Bruyne. Il a été le l’homme au sommet.

Pep Guardiola a fait une figure frustrée sur la ligne de touche des Spurs





“Pep en est plus proche. Il voit les joueurs tous les jours.”

Soirée Haaland à oublier

Ce n’était pas une bonne soirée pour Erling Haaland, qui a non seulement terminé le match à Tottenham sans un tir au but – mais il n’a pas non plus touché le ballon dans la surface de réparation des Spurs.

C’était le premier match où Haaland n’a pas réussi à tirer aux couleurs de City – et seulement le deuxième match de City où il n’a pas touché le ballon dans la surface.

Comparez cela à Harry Kane, qui a terminé la soirée avec 10 touches dans la surface de réparation City – dont un but.

L’attaquant, qui a inscrit 25 buts en 20 matches de Premier League cette saison, “n’obtient pas le service qu’il mérite”, selon Neville.

Carra : Ce n’est pas la ville d’autrefois

Le but de Harry Kane a condamné City à une troisième défaite consécutive





Il s’agissait de la troisième défaite de City à l’extérieur – la première fois que le club réussissait cet exploit depuis 2016 – après des défaites contre Southampton en quart de finale de la Coupe Carabao et la défaite de Manchester Derby à United.

Sports du ciel Le spécialiste Jamie Carragher pense que City n’est “pas lui-même” cette saison – et que la longue série de victoires que le club est capable de réaliser pourrait ne pas arriver.

“Nous attendons que City entre dans la ville que nous connaissons si bien et cela pourrait être la saison où ils ne sont pas eux-mêmes, pour de nombreuses raisons différentes”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas le Manchester City d’autrefois.”