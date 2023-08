Gary Neville dit que les propriétaires de Liverpool sont « pris au dépourvu » sur le marché des transferts alors qu’il remet en question le « pincement » de Romeo Lavia sur Moises Caicedo

Gary Neville a averti les propriétaires de Liverpool que dépenser moins que leurs concurrents finira par les « frapper comme une tonne de briques ».

Les Reds ont dépensé 95 millions de livres sterling cet été, faisant venir le vainqueur de la Coupe du monde Alexis Mac Allister de Brighton pour 35 millions de livres sterling, avant de recruter Dominik Szoboszlai du RB Leipzig pour 60 millions de livres sterling.

3 Neville a dit ce que de nombreux fans de Liverpool pensaient Crédit : YouTube

Pendant ce temps, le capitaine du club Jordan Henderson a quitté le club pour Al Ettifaq de Steve Gerrard, rapportant aux Reds 12 millions de livres sterling.

Fabinho et Roberto Firmino sont également partis rejoindre les équipes saoudiennes de la Pro League, Al Ittihad et Al Ahli, respectivement.

Mais malgré cela, les Reds ont dépensé considérablement moins que leurs rivaux de Premier League au cours des dernières fenêtres, les prétendants au titre de la saison dernière, Arsenal, dépensant déjà 208 millions de livres sterling tandis que Chelsea a dépensé 171,5 millions de livres sterling.

L’écart entre les Reds et ce que leurs rivaux sont prêts à dépenser pour les meilleurs joueurs semble se creuser d’ici la fenêtre de transfert, et c’est quelque chose que Neville pense que ce sera un problème pour Liverpool pour les années à venir, s’il n’est pas résolu.

« Je pense qu’avec Liverpool – et je l’ai déjà dit, et cela arrive en ce moment – ces deux dernières années, Chelsea a dépensé énormément, Arsenal a dépensé énormément, United a dépensé énormément, City pour être juste, sont City et je pense ça les a pris au dépourvu », a-t-il déclaré sur Le chevauchement.

« Cela a pris les propriétaires au dépourvu. Ils n’ont pas l’argent pour rivaliser, je pense que cela les a choqués sur le marché. Vous savez, le [Jude] Accord Bellingham, 100 millions de livres sterling, [Declan] Riz 100 millions de livres sterling, [Enzo] Fernandez 100 millions de livres sterling, [Moises] Caicedo 100 millions de livres sterling.

« Je pense qu’ils sont à ces 50 millions de livres sterling, 60 millions et qu’ils sont à l’aise là-bas, mais je pense qu’ils ont atteint le point où ils ont atteint le plafond et qu’ils sont à un niveau inférieur aux quatre, cinq autres clubs.

« Ça va venir les frapper comme une tonne de briques à un moment donné. »

3 Liverpool a sous-performé pendant la majorité de la saison dernière mais a fini cinquième Crédit : Getty

Après avoir presque terminé un quadruplé en 2021/22, Liverpool est revenu sur terre, endurant une saison difficile avec une forme incohérente, étant éliminé des coupes et ne se qualifiant pas pour la Ligue des champions.

Et Neville pense qu’il n’y a que si longtemps que Jurgen Klopp peut garder son équipe en compétition tout en faisant face à un manque d’investissement dans l’équipe.

« Le manager, à un moment donné, va se réveiller le matin et partir … parce qu’il les protège, cela ne fait aucun doute », a averti Neville.

« Il a fait un travail incroyable, le meilleur travail de tous ceux que je crois au cours des sept ou huit dernières années avec le budget qu’il a eu et les dépenses qu’il a eues.

« Mais il ne peut pas continuer à le faire. Il ne peut pas continuer à le faire. Il a besoin de cet argent pour pouvoir concourir. »

Après avoir été fortement liés à Jude Bellingham cet été, les Reds n’ont pas été en mesure de rivaliser avec les prix proposés au Borussia Dortmund par d’autres concurrents, le Real Madrid l’ayant finalement happé.

Au milieu de la tentative de Liverpool de reconstruire son milieu de terrain, Caicedo de Brighton a été lié aux Reds cet été, Chelsea étant également intéressé par la star des Seagulls.

Cependant, au lieu de poursuivre l’homme de 100 millions de livres sterling Caicedo, les Reds ont poursuivi Romeo Lavia de Southampton, ayant trois offres rejetées dans le processus, la plus récente étant de 45 millions de livres sterling.

3 Neville pense que Liverpool doit opter pour Caicedo Crédit : Getty

Mais Neville voit leurs poursuites de Lavia et Caicedo comme un exemple parfait de l’incapacité de Liverpool à viser les objectifs qu’ils doivent viser pour se maintenir en tête du classement de la Premier League.

« Ils devraient juste aller chercher l’argent pour Caicedo maintenant pour [Klopp] et dire ‘bon, c’est traité et trié, c’est 100 millions de livres sterling' », a-t-il poursuivi.

« Mais ils n’essaient pas de pincer quelqu’un à Southampton pour 40 millions de livres sterling, qui est un bon joueur, ne vous méprenez pas. Mais Jurgen Klopp a besoin de la vraie affaire.

« Mais si nous parlons de ce dont nous parlions auparavant de défier Manchester City, ils ne peuvent pas le faire avec un joueur qui a du potentiel, ils doivent le faire avec un joueur qui est réel.

« Je pense que cela reviendra sur les propriétaires à un moment donné. Je sais qu’ils construisent le stade, ils devaient le faire car Anfield avait pris tellement de retard. Ils n’ont plus le choix, et cela génère des revenus , ça va se payer.

« Mais ils n’investissent pas au niveau des quatre ou cinq autres équipes, ils ne le font tout simplement pas. »

Liverpool affrontera Chelsea ce dimanche alors que les clubs lancent leurs campagnes de Premier League.