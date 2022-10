Gary Neville dit que le vainqueur de Mohamed Salah contre Manchester City a montré ce qui manquait à Liverpool | Nouvelles du football

Gary Neville dit que le but “spécial” de Mohamed Salah contre Manchester City a rappelé à Liverpool ce qu’il a manqué cette saison.

La frappe de Salah a suffi à l’équipe de Jurgen Klopp pour mettre fin au début de campagne invaincu de City et réduire l’écart entre les équipes à 10 points.

Ce n’était que la troisième victoire de Liverpool en Premier League de la saison après neuf matches, la course inhabituellement stérile de Salah devant le but contribuant à leur lent démarrage.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Liverpool sur Man City



Le vainqueur de Salah contre City n’était que son troisième but en championnat de la saison, alors qu’il n’en a marqué que 10 sur les 24 matches de haut niveau qu’il a disputés depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations en février.

Mais l’Egyptien a impressionné à Anfield dimanche, venant près d’ouvrir le score à deux reprises avant de finalement le faire à la 76e minute, lorsqu’il a contrôlé la longue passe d’Alisson et a transformé Joao Cancelo en un seul mouvement avant de prendre une finition devant Ederson.

S’exprimant sur la dernière édition du Baladodiffusion de Gary Nevillel’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre a déclaré : “Vous vous êtes souvenu à ce moment de ce qu’était Mo Salah au cours des cinq dernières années, et cela nous a manqué ces derniers mois.

“Il n’a pas la même apparence et a l’air détaché de ce qui se passe à Liverpool, mais nous venons de voir quelque chose d’assez spectaculaire.

“Le côté droit de la défense de Liverpool et Salah, qui, je pense, ont été les deux domaines les moins performants de l’équipe par rapport aux normes qu’ils ont établies ces dernières années, ont été brillants aujourd’hui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville fulmine devant l’analyse de Jamie Carragher sur la formation de Man City



“[Joe] Gomez et [James] Milner et Salah à l’avant, ils étaient vraiment merveilleux et soutenus par un gros effort de la part de tous les autres.

“Alors qu’il passait pour le but, je n’ai jamais pensé qu’il manquait. La finition est fantastique mais le plus brillant est ce virage. C’est vraiment spécial.

“Cancelo aurait pu rester à quelques mètres derrière Salah, le laisser tomber et laisser ses coéquipiers récupérer. Cela aurait été la chose la plus sûre à faire, mais Man City ne joue pas de cette façon – ils jouent le pied avant.

“Je ne sais pas comment il s’est retrouvé en tête-à-tête. Kyle Walker joue normalement à ce poste et s’il avait joué aujourd’hui, Cancelo n’aurait pas été là et il aurait été beaucoup plus difficile pour Salah de tourner.

“Un peu de naïveté de Cancelo. J’étais relativement fort pour ma taille mais il y avait certains joueurs pour lesquels il fallait respecter le fait qu’ils allaient mettre leur corps et que vous n’alliez pas avoir le ballon.

“Bravo à Alisson, il a vu la situation évoluer.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les experts de Sky Sports Roy Keane et Jamie Carragher louent la performance “électrique” de l’attaquant de Liverpool Mo Salah, malgré la nature “laide” du match.



“Klopp a monté d’un cran”

Salah a passé la plupart de son temps à Liverpool à jouer à droite d’un trio de tête, mais il a figuré plus au centre contre City, Klopp admettant récemment qu’il serait obligé de “changer les choses” compte tenu des résultats de son équipe et de la liste des matches intenses.

Salah et Roberto Firmino étaient flanqués de Diogo Jota et Harvey Elliott alors que le manager s’éloignait de son système 4-3-3 habituel, Neville affirmant que Klopp “avait monté d’un cran”.

« A la fin, quand [Darwin] Nunez et Salah ont joué ensemble, il semblait qu’ils seraient une menace “, a déclaré Neville.” Il a tenté sa chance, Jurgen Klopp – il est allé 4-4-2 et l’a monté d’un cran.

“Il y a eu deux très bonnes performances de Jota et Elliott, poursuivant et doublant avec les arrières latéraux. C’était un changement que vous verriez de la part de deux joueurs du milieu de terrain extérieur il y a 15 ans. Ils n’ont pris aucun risque.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville a souligné la performance de James Milner en disant qu’il incarnait l’affichage de Liverpool contre Manchester City en faisant preuve de passion, d’esprit, d’effort et de combat.



“La ville sait qu’Anfield est aussi difficile que possible”

La défaite de City a prolongé le record de Guardiola à Anfield à une seule victoire en huit tentatives et Neville a déclaré que le manager de City sait que jouer à Liverpool est “aussi difficile que possible”.

Il a déclaré: “C’était la même chose quand j’étais à United, le sentiment d’entrer dans ce match. Sir Alex [Ferguson] était toujours différent. Le patron toute la semaine serait plus sérieux et aurait ce regard dans ses yeux qui était différent.

“Ensuite, vous veniez ici et il y avait très peu de discussions dans les vestiaires avant un jour comme aujourd’hui.

“Même lorsque vous êtes une très bonne équipe, vous sortez et ‘You’ll Never Walk Alone’ vous frappe et vous avez l’impression d’être dans quelque chose de différent de la plupart des terrains, pas seulement ici, mais en Europe.

“En venant ici, Pep Guardiola sait que c’est aussi difficile que possible. J’étais sur la ligne de touche une demi-heure avant le coup d’envoi et il était resté assis dans l’abri pendant une demi-heure. Vous faites ici des choses que vous ne faites pas ‘ t faire ailleurs – vous ne le voyez généralement pas faire cela sur des terrains éloignés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, pense que son équipe a eu suffisamment d’occasions de battre Liverpool malgré sa défaite 1-0 à Anfield.



“Les performances de Liverpool au cours des cinq dernières années signifient qu’ils étaient confiants à l’approche de ces matchs, mais j’avais en fait l’impression que la foule d’aujourd’hui se comportait comme une foule d’opprimés – applaudissant les remises en jeu, applaudissant les remises en jeu et les passes, de petits morceaux de jeu de bonne qualité où vous le transmettez à votre arrière latéral qu’ils tenaient pour acquis depuis de nombreuses années.

“C’était un peu comme quand nous venions ici et que la foule essayait d’être le 12e homme. City reconnaît que cet endroit est difficile.”

Neville a ajouté que la défaite de City était une bonne nouvelle pour la Premier League et la perspective d’une course au titre se développant cette saison, étant donné qu’Arsenal a désormais quatre points d’avance en tête du classement.

“Pour la ligue, si vous êtes Arsenal aujourd’hui ou quelqu’un d’autre, vous reconnaissez que c’est un moment important”, a déclaré Neville.

“Nous pensons probablement que cela [Liverpool] est l’une des seules équipes à pouvoir battre Man City et maintenant qu’ils l’ont fait, cela signifie que la ligue est plus compétitive, c’est ce que nous voulons.

“J’ai eu ce sentiment en entrant dans le match et au cours des dernières semaines, peut-être plus tôt dans la saison, City pouvait gagner la ligue par 15 ou 20 points – et ils le pouvaient toujours. Mais plus ça dure, plus c’est compétitif.

“Nous ne voulons pas de cette situation où notre ligue est gagnée avec 10 ou cinq matchs à jouer. Nous avons eu de la chance ces dernières années que Liverpool les ait rapprochés et il reste à voir si d’autres peuvent le faire.”

Également sur le podcast de Gary Neville… Le but refusé de Man City et la gestion du jeu par Anthony Taylor

Comment le niveau actuel du football et de l’arbitrage est le “meilleur de l’histoire de la Premier League”

La performance décevante de Man Utd face à Newcastle

Pourquoi les propriétaires d’Aston Villa devraient “garder leur sang-froid” avec Steven Gerrard

Téléchargez gratuitement le podcast Gary Neville ci-dessous.