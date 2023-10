Liverpool a été critiqué par Gary Neville pour sa déclaration « agressive » faisant exploser le PGMOL.

Toutes les personnes liées au club se sentent lésées depuis leur défaite 2-1 contre Tottenham samedi, un match rempli de controverses.

4 Un but contre son camp de Joel Matip a vu Liverpool, composé de neuf joueurs, perdre 2-1 à la mort Crédit : Getty

4 Mais c’est cette décision en première mi-temps qui a provoqué la tempête Crédit : Sky Sports

Beaucoup pensent que Curtis Jones a eu du mal à recevoir un carton rouge direct pour un défi contre le milieu de terrain des Spurs Yves Bissouma dès le début, alors qu’il a été suggéré que le premier carton jaune que Diogo Jota a reçu avant d’être renvoyé pour une deuxième défense réservable n’était pas mérité.

Mais le point d’éclair majeur du Tottenham Hotspur Stadium est survenu à la 33e minute lorsque le but de Luis Diaz n’a pas été accordé malgré les rediffusions montrant qu’il était en jeu.

Le Colombien a été signalé hors-jeu par l’assistant de l’arbitre Simon Hooper mais l’incident a été examiné par le VAR. Bien que les rediffusions montrent que Diaz était en jeu lorsque le ballon lui a été passé, la décision sur le terrain a été inexplicablement confirmée.

Quelques instants après la confirmation de la dernière défaite de Liverpool, le PGMOL a admis que la décision était erronée et le VAR Darren England ainsi que son assistant Dan Cook ont ​​été exclus de leurs prochaines sorties en Premier League.

Cela n’a pas apaisé Liverpool, qui a publié une déclaration furieuse dimanche soir, appelant au changement et suggérant que la décision de ne pas accorder le but de Diaz « portait atteinte à l’intégrité sportive ».

Le club a également déclaré qu’il « explorerait la gamme d’options disponibles », et Neville pense que Liverpool a commis une erreur sur la nature de sa déclaration.

Neville a posté sur X : « Jurgen Klopp a bien géré la situation hier soir après le match. La plupart des fans de football auront eu de l’empathie avec ce qui s’est passé et ont reconnu que c’était mal !

« Cependant, la déclaration de Liverpool ce soir est une erreur ! Parler d’exploration de toutes les options (qu’est-ce que cela signifie !!!) et d’intégrité sportive sont des expressions dangereuses en plus d’être vagues et agressives.

4 Le patron des Reds, Jurgen Klopp, était relativement calme quant au niveau d’arbitrage d’après-match, mais Liverpool s’est battu Crédit : Getty

4 Mais Neville estime que cette déclaration est trop éloignée de celle de Liverpool. Crédit : YouTube

« Désolé, nous avons merdé, c’était suffisant !! Je l’ai dit hier soir. Désolé doit être respecté et non sous-évalué.

« C’est une réaction brusque qui peut toujours être fausse, mais j’y tiens profondément. »

Liverpool a pris du retard quelques instants après la controverse sur le but de Diaz grâce au but de Heung-min Son, mais Cody Gakpo a égalisé les scores juste à la mi-temps.

Il semblait que les Reds, qui ont terminé le match à neuf, allaient marquer un point précieux, mais un but contre son camp de Joel Matip dans les arrêts de jeu les a condamnés à leur première défaite de la saison.