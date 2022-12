Gary Neville dit que Gareth Southgate devrait rester en tant que manager de l’Angleterre jusqu’à l’Euro 2024 | “La FA doit le maintenir en place à long terme” | Nouvelles du football

Gareth Southgate devrait rester en tant que manager de l’Angleterre, puis être maintenu par la Football Association pour aider à façonner l’avenir du jeu dans ce pays, déclare Gary Neville.

L’Angleterre s’est retirée de la Coupe du monde après avoir perdu 2-1 contre la France, tenante du titre, en quart de finale, et Southgate a dit à ses patrons de la FA qu’il avait besoin de temps pour réfléchir à son avenir.

Southgate occupe le poste depuis 2016, guidant l’Angleterre vers les demi-finales de la Coupe du monde 2018, ainsi que la finale de l’Euro 2020, et Neville pense que le joueur de 51 ans – qui est sous contrat jusqu’en 2024 – devrait rester. dans son rôle.

“En fait, j’espère qu’il ne retournera pas dans la direction du club”, a-t-il déclaré au Coupe du monde Sky Sports podcast. “Je le regarde et je pense qu’il n’y a pas d’Anglais en vie qui ait plus d’expérience dans les tournois majeurs, les tournois juniors et jouer pour son pays.

“Il a tout vu et je pense qu’il devrait rester dans le système pour concevoir l’avenir. Il est là depuis 10 ans, nous avons eu beaucoup de succès avec les équipes féminines, avec les équipes plus jeunes, et je pense que nous ‘ J’ai eu un très bon succès avec l’équipe masculine, et j’ai l’impression qu’il a vu cette amélioration de la performance et de la culture sur 10 ans. J’aimerais qu’il reste avec la FA au-delà de son rôle d’entraîneur.

Cependant, Neville pense que Southgate doit prendre une décision rapidement et ne pas laisser les choses traîner trop loin dans la nouvelle année, l’Angleterre affrontant l’Italie à Naples en mars lors d’un match de qualification pour l’Euro 2024.

Gareth est un homme honnête avec une grande intégrité qui prendra la décision qui lui convient ainsi qu’à la FA. J’ai l’impression que 18 mois, c’est bien et que Gareth faisant ce prochain tournoi, sachant peut-être qu’il y a un plan de succession en place, me semblerait bien.

“C’était un sept ou un sept et demi. Un bon score. Par”, a déclaré Neville, d’Angleterre, lors de la Coupe du monde au Qatar. “Je pense que nous avons toujours su qu’il y avait une collision à venir, plus que probablement avec la France en quart de finale, et c’était un match que nous pouvions perdre.

“Tous ceux qui avaient lu le scénario avant le tournoi connaissaient le chemin de l’Angleterre, connaissaient le chemin de la France et savaient que nous allions être confrontés [Antoine]Griezman, [Kylain] Mbappé et [Karim] Benzema ou [Olivier] Giroud.

“Nous savions que nous allions avoir un match d’enfer et un combat d’enfer, et ce match n’était pas un tirage au sort, je pense que c’était toujours un 60-40 pour la France, ils étaient toujours favoris.

“Nous sommes sortis mais nous avons très bien joué dans le match et il y a eu deux ou trois choses qui sont allées contre nous dans ce match. Des pénalités non accordées, des fautes non accordées, Harry a raté un penalty même si vous lui feriez confiance avec votre vie. Les choses comme ça arrive dans le football, c’est une affaire de tous les jours.

“Je ne me sens pas trop différent aujourd’hui de ce que j’étais juste après le match. C’était l’une des meilleures performances que j’ai vues d’une équipe d’Angleterre jouant contre une équipe de haut niveau lors d’un tournoi.

Image:

Le contrat de Gareth Southgate avec l’Angleterre expire en 2024





“Je savais que c’était un match que nous pouvions perdre et je ne vais pas me fâcher à ce sujet alors que cela aurait pu nous arriver.

“Il y aura ceux qui écoutent, qui disent:” Vous devez avoir quelqu’un qui nous fait passer la ligne, vous devez avoir quelqu’un qui a une mentalité de gagnant, vous devez changer de manager.

“Je comprends, ça a l’air beau et merveilleux, mais je me souviens que nous nous sommes débarrassés de Bobby Robson en 1990. Je me souviens que nous nous sommes débarrassés de Terry Venables en 1996. Cela ne s’est pas particulièrement bien passé juste après ces tournois et je pense que Gareth est faire du très bon travail et un tournoi de plus pour moi, ça me va.

“J’espère que cette équipe pourra rester soudée et évoluer. Je pense qu’elle a évolué dans ce tournoi. Nous avons été plus progressifs, plus positifs dans les matches, et nous recommençons.

“L’Italie ne s’est pas qualifiée, l’Allemagne et la Belgique ne sont pas sorties des groupes, l’Espagne a été éliminée par le Maroc, le Brésil a été éliminé en quart de finale avec les joueurs qu’il avait. Donc, je ne le ferais pas. pas trop se tuer.

“Nous devons l’analyser et être autocritiques, et je pense que Gareth doit sortir dans les prochains jours et le mettre au lit. ‘Je reste’ ou ‘Je ne suis pas’, parce que nous avons des matchs dans Mars et je ne pense pas qu’entrer dans la nouvelle année soit juste pour la FA car ils auraient besoin de trouver un successeur.

“Gareth est un homme honnête avec une grande intégrité qui prendra la décision qui lui convient ainsi qu’à la FA. J’ai l’impression que 18 mois, c’est bien et Gareth faisant ce prochain tournoi, sachant peut-être qu’il y a un plan de succession en place, se sentirait droit à moi.”

En regardant plus loin, cependant, Neville est catégorique sur le fait que lorsque Southgate décidera finalement de l’appeler un jour, son successeur devrait être anglais plutôt que d’embaucher de l’aide de l’étranger.

Image:

Gareth Southgate dit qu’il décidera de son avenir d’ici la nouvelle année





“J’ai joué sous Sven-Goran Eriksson et Fabio Capello”, a-t-il déclaré. “Ce que j’ai découvert à cette époque, c’est que nous nous sentions vraiment déprimés en tant que nation à propos de nos joueurs, de notre entraînement, de notre parcours pour les entraîneurs, et je pense que St George’s Park a marqué le début d’une nouvelle ère.

“J’étais là quand St George’s Park a été construit. Je faisais partie du personnel qui y est allé pour la première fois. Cette culture de créer une voie pour les jeunes entraîneurs anglais et d’essayer d’obtenir plus de respect dans le jeu pour les joueurs et entraîneurs anglais est pour que nous puissions recommencer à obtenir les meilleurs emplois dans notre propre pays.

“Nous savons que Frank Lampard a pris Chelsea, Graham Potter a maintenant Chelsea, Eddie Howe a Newcastle. C’est donc un pas en avant. Je pense qu’il y a un élan maintenant avec le football anglais.

“Je peux voir maintenant que les joueurs anglais sont respectés. Les joueurs internationaux respectent vraiment les goûts de [Jude] Bellingham, [Phil] Foden, [Jack] Grealish, [Trent] Alexander-Arnold et d’autres joueurs à ce poste. Je pense que cela a été conçu par un très bon système au cours des 10 dernières années et je pense qu’il est juste que nous essayions dans la mesure du possible de promouvoir les entraîneurs anglais à l’avenir.

“Parce que si nous ne le faisons pas, je pense que nous allons avoir du mal à amener d’autres personnes à le faire. Je pense que nous avons un certain élan avec cela.

“Gareth n’était pas un entraîneur à la mode lorsqu’il est arrivé. En fait, il était probablement considéré comme démodé, et pourtant regardez le travail qu’il a fait. C’est juste par conviction, en promouvant la nôtre, en croyant la nôtre et quelqu’un qui comprend football international, les systèmes du football international et comment passer les matchs à élimination directe et les tirs au but.

“Donc, pour moi, ma préférence serait de rester sur la voie que nous avons empruntée depuis la construction de St George’s Park. Je sais qu’il y a des gens cette semaine qui ont été qualifiés de xénophobes. Il a été suggéré que cela frôle le racisme si vous ne le faites pas. Vous ne voulez pas qu’un entraîneur étranger soit votre manager, ce n’est pas du tout le cas.

“Nous devons sentir que nous avons un système de croyances et une voie pour les entraîneurs dans notre pays. Nous avons beaucoup perdu en ne faisant pas cela. Donc, si nous pouvons trouver un successeur anglais, nous devrions le faire.”