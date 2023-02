Gary Neville dit que Chelsea avait l’air “basique” lors du tirage au sort de Fulham tandis que Jamie Carragher pense que les dépenses mettent la pression sur Graham Potter | Nouvelles du football

Gary Neville a décrit la performance de Chelsea lors de son match nul et vierge avec Fulham comme “de base” après que l’investissement “époustouflant” du club dans la fenêtre de transfert de janvier a fait passer ses dépenses à plus de 600 millions de livres sterling.

L’équipe de Graham Potter a enduré une nuit frustrante à Stamford Bridge alors que leurs rivaux de l’ouest de Londres ont réclamé un point mérité malgré des débuts complets impressionnants de 106,8 millions de livres sterling en signant Enzo Fernandez.

Les Blues se sont rapprochés lorsque Kai Havertz a frappé le poteau peu avant la mi-temps et David Datro Fofana, un autre débutant en Premier League, a vu un effort dégagé de la ligne par Tim Ream.

Sports du ciel Le spécialiste Neville n’a pas été impressionné par leur performance mais estime qu’il est inévitable que l’équipe de Potter mette du temps à se gélifier après l’arrivée de huit autres nouveaux joueurs en janvier.

“Tout était vraiment basique de Chelsea”, a déclaré Neville après le match. Je pense que c’est parce que Graham Potter n’a pas eu le temps de travailler avec eux, il n’a pas eu le temps de les développer.

“Il va avoir besoin de temps ici. La ligne de front doit s’améliorer, le milieu de terrain doit s’améliorer, donc même s’ils ont dépensé 600 millions de livres sterling, j’ai regardé chaque département, j’ai pensé qu’ils devaient s’améliorer beaucoup.

“Je n’étais pas si impressionné. Il faudra beaucoup de temps aux joueurs pour s’installer.

“Vous ne pouvez pas échapper à l’argent. C’est à couper le souffle, stupéfiant. 600 millions de livres sterling ont été dépensés.

“Ils vont devoir être patients car personne ne l’a fait auparavant.”

Carra : L’énorme équipe est un problème pour Potter

Jamie Carragher, quant à lui, a déclaré que les dépenses de Chelsea ajoutent à la pression sur Potter et que la taille de leur nouvelle équipe pourrait lui causer des problèmes.

Parler à Sports du ciel avant le match, il a déclaré: “Je pense que la raison pour laquelle vous faites venir Graham Potter est parce qu’il construit un club qui est son histoire dans la gestion et c’est pourquoi ils l’ont fait venir. Mais ça ressemble à ce qu’ils ont fait dans le transfert marché est à l’opposé de cela.

“Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses, nous avons vu Chelsea dans le passé sous [Roman] Abramovich fait venir beaucoup de joueurs, change constamment de manager, mais je ne pense pas que cela augure bien pour Potter à l’avenir en termes de montant d’argent qu’ils ont envoyé et de joueurs qu’ils ont amenés. Parce que c’est la pression.

“Je ne dirais pas qu’il doit entrer dans le top quatre parce qu’il y a un si grand écart en ce moment, mais il va devoir se rapprocher vraiment. Je ne dis pas qu’il perdra son emploi s’il ne le fait pas mais il doit y avoir une amélioration.

Enzo Fernandez a fait ses débuts après son arrivée de Benfica





“Ils ont fait un bon début sous Potter mais c’est vraiment à la traîne, ce club est tellement impitoyable, et oui ce sont de nouveaux propriétaires mais ils ont changé de manager très rapidement et ont dépensé 600 millions de livres sterling, donc c’est comme si rien n’avait vraiment changé.

“Ce sera peut-être différent à l’avenir, mais il doit être assis là à penser à ce qu’il va faire avec une trentaine de joueurs.

“N’oubliez pas que les deux meilleurs managers que nous avons eu dans cette ligue au cours des cinq dernières années sont Jurgen Klopp et Pep Guardiola et ils parlent continuellement d’avoir de petites équipes. Les gens se trompent quand ils parlent de City et disent” l’équipe ils ont de la qualité, oui, mais en termes de nombre, vous parlez de 20 à 21 joueurs.

“Ils ont choisi d’avoir cela parce que tout le monde croit qu’ils peuvent jouer. Le gros problème de Chelsea est qu’il y a des joueurs qui savent qu’ils ne vont pas jouer et qu’est-ce qu’ils aiment à l’entraînement et comment cela affecte-t-il l’équipe. C’est le gros problème pour Graham Potter.”