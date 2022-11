Gary Neville dénonce la FIFA comme une “organisation voyou” sur la couverture de l’Angleterre contre les États-Unis

Gary Neville a critiqué la FIFA et a déclaré que l’Angleterre aurait dû porter le brassard arc-en-ciel OneLove contre l’Iran lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde 2022.

L’expert d’ITV répondait à la FA, qui a affirmé que l’intervention de la FIFA pour empêcher l’Angleterre de porter un brassard lors de son match d’ouverture était “sans précédent”. Ian Wright, qui soutenait fermement l’équipe anglaise pour enfiler le brassard, était également sur la couverture aux côtés de Neville et Keane.

“J’en ai fini avec ça”, a déclaré Wright, exaspéré, réaffirmant sa position selon laquelle “il n’y a pas de protestation sans risque”, comme il l’a fait au lendemain de la photo de l’équipe allemande contre le Japon.

“C’est ce que je m’attends à ce que la FA dise, ils sont une organisation peu encline au risque, ils l’ont toujours été”, a déclaré Neville à propos de la réponse de la FA au retrait de la manifestation, “Cela ne me surprend pas que la FIFA ait agi de cette façon, c’est une organisation voyou et dans ce tournoi, nous les avons probablement vus à leur pire. Ils n’ont pas besoin d’être comme ça, ils représentent le football mondial – qu’est-ce qu’un brassard va faire pour nuire à la FIFA ?

« J’accepte le fait qu’ils ont des règles ou des lois sur les manifestations politiques. La réalité est que je pense qu’ils auraient dû aller jusqu’au bout parce qu’ils en ont tellement parlé qu’ils se sont reculés dans un coin.

“Moi aussi [see] une situation où les footballeurs sont beaucoup sollicités ces jours-ci. Nous avons des footballeurs comme [Marcus] Rashford qui a mené des batailles politiques et gagné, nous avons Raheem Sterling qui a parlé du racisme et a changé le paysage de la façon dont nous discutons du racisme ces jours-ci dans le football. Il semble que ce soit toujours aux footballeurs qu’on demande de s’exprimer et de se mettre en avant.

Ian Wright et Roy Keane ont tous deux soutenu la campagne de brassard OneLove (Crédit image : PA)

« Tous les secteurs du pays qui entretiennent des relations avec le Moyen-Orient ou des parties du monde où il est illégal d’être gay – ils sont d’accord pour continuer à le faire ? Je suis fier de ces gars pour l’Angleterre, c’est un grand groupe de gars qui ont fait plus pour ce pays au cours des quatre, cinq dernières années que la plupart. Mais une fois que vous dites que vous allez faire quelque chose, vous devez suivre.

“Je suis d’accord”, a confirmé Keane. « S’ils en étaient si convaincus, je ne pense pas qu’il y aurait eu des déductions de points, des sanctions ou des menaces. Si vous y croyez fermement – ​​ils en parlent depuis longtemps – tenez-vous-en à vos armes.

Neville lui-même a été critiqué pour son apparition sur la chaîne qatarienne beIN, tandis que Keane a dit aux capitaines de soutenir leurs convictions et de prendre leurs médicaments pendant la manifestation du brassard.