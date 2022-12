Gary Neville critique le comportement pétulant du capitaine portugais

L’ancien arrière latéral de Manchester United, Gary Neville, a critiqué Cristiano Ronaldo pour son comportement pétulant après avoir été exclu de la formation de départ du Portugal pour les huitièmes de finale contre la Suisse. L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a admis avant le choc contre la Corée du Sud qu’il n’avait pas été impressionné par les bouffonneries de Ronaldo lorsqu’il a été remplacé lors du choc contre la Corée du Sud en phase de groupes. Ronaldo a été vexé par la décision du manager lorsqu’il a été mis au banc en seconde période.

Pendant ce temps, les champions d’Europe 2016 ont mis Ronaldo sur le banc lors du choc crucial des huitièmes de finale pour faire place au jeune Goncalo Ramos qui a réussi un triplé lors de son premier départ dans un maillot de l’équipe senior pour annoncer son arrivée sur la plus grande scène.

Neville a critiqué Ronaldo pour ses récentes bouffonneries sur le terrain, qui étaient également l’une des raisons de sa sortie de Manchester United de manière désagréable.

“Eh bien, quand c’est arrivé à United, la suggestion était que Ten Hag essayait de faire un geste contre lui, d’établir son autorité. C’est un manager qui entretient une relation incroyable avec Cristiano Ronaldo depuis huit ans et il y a beaucoup de fans de Ronaldo qui ne veulent pas lui dire la vérité”, a déclaré Neville sur ITV.

Neville, qui a joué aux côtés de Ronaldo à Manchester United dans le passé, a suggéré que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or devait arrêter son comportement pétulant.

“Je pense qu’il doit écouter la vérité sur le fait que la fin est un peu débraillée. Ce ne serait pas surprenant qu’il vienne ce soir et marque le vainqueur mais la pétulance, le piétinement, la bouderie, ça doit s’arrêter parce que ça ne lui donne pas du tout une bonne image”, a-t-il ajouté.

Ronaldo est considéré comme l’un des plus grands à jouer le jeu et la Coupe du monde en cours pourrait être le dernier chant du cygne du maillot du Portugal. Neville a suggéré que l’attaquant légendaire doit faire mieux dans la dernière étape de sa carrière car il a rencontré le même problème à la Juventus et à Manchester United.

“Son héritage à long terme est défini, il est l’un des grands joueurs de tous les temps. Mais à court terme, il doit faire beaucoup mieux car l’entraîneur de la Juventus a-t-il tort ? Le manager de Manchester United se trompe-t-il ? Et maintenant, le sélectionneur du Portugal a-t-il tort ? Il y en a trois qui ont fait la même chose avec lui”, a-t-il ajouté.

Neville, qui est devenu un expert du football après avoir suspendu ses crampons, a conseillé au joueur de 37 ans de réfléchir à l’effort collectif de l’équipe, car la détermination le tire vers le bas en ce moment de sa carrière.

“La détermination de Ronaldo au fil des ans a été l’une de ses grandes forces. Sa détermination à être le meilleur au monde, à marquer le plus de buts, à battre tous les records, à se battre avec [Lionel] Messi. Mais il arrive un moment où vous devez penser au collectif, et c’est à vos coéquipiers dans le vestiaire », a déclaré Neville.

