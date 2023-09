Gary Neville considère l’accord avec Sergio Reguilon de Manchester United comme une signature de panique

Manchester United a été très occupé lors de la dernière journée du transfert estival, après avoir obtenu quatre signatures avant la fermeture de la fenêtre. Parmi leurs dernières recrues figurent Sofyan Amrabat, Altay Bayindir, Sergio Reguilon et Jonny Evans. Mais il semble que la légende de United, Gary Neville, ait considéré les signatures à la date limite comme des mesures forcées suite à la défaite décevante contre Tottenham Hotspur en Premier League le week-end dernier ainsi qu’à leur récente blessure.

S’adressant à son collègue commentateur Jamie Carragher sur Sky Sports, Neville a déclaré : « Celui de Reguilon est définitivement une réaction à la situation qui s’est produite – il s’agit plutôt d’une panique. »

Reguilon a rejoint United en provenance des Spurs grâce à un prêt d’une saison après que Luke Shaw et Tyrell Malacia se soient blessés malencontreusement. Neville, cependant, a soutenu la signature d’Amrabat. United gardait les yeux rivés sur le footballeur marocain pendant une longue période. Ils ont dû se battre avec leur compatriote anglais Fulham pour conclure l’accord avec le milieu de terrain de la Fiorentina.

Selon certaines informations, United paiera d’avance des frais de prêt de 10 millions d’euros (8,5 millions de livres sterling) à Amrabat, ainsi que 20 millions d’euros supplémentaires (17 millions de livres sterling) et 5 millions d’euros (4,2 millions de livres sterling) de compléments. De plus, ils supporteront également le salaire du milieu de terrain.

À propos de l’échange, Neville a déclaré : « Je pense qu’Erik Ten Hag a toujours voulu ce type de joueur. Je ne pense pas que ce soit une panique. Il veut un joueur comme celui-ci et je ne sais tout simplement pas pourquoi cela n’est pas arrivé plus tôt.

Pour éclaircir ses pensées, Neville a fait ressortir la référence au chant de Mason Mount. United a déboursé la somme stupéfiante de 60 millions de livres sterling pour recruter le milieu de terrain de Chelsea. Il pense que l’inclusion de Mount et de joueurs comme Andre Onana et Rasmus Hojlund ne pourrait faire aucune différence pour l’équipe de United. « J’avais peur que les signatures de Mason Mount, Andre Onana et Hojlund n’aient pas rendu United meilleur et, au contraire, ils ont simplement maintenu là où ils en sont », a déclaré Neville.

Au cours de la conversation, Neville a également critiqué la performance de Manchester United jusqu’à présent cette saison. Sur leurs trois premiers matches de Premier League, les Red Devils sont sortis vainqueurs à deux reprises. Mais Neville pense que cette performance n’est pas à la hauteur des attentes. Il a déclaré : « Je pense que ce que nous avons vu au cours des deux premières semaines est un peu inquiétant car les niveaux de performance ont été bien inférieurs à ce à quoi je m’attendais. »

Il pense que United ne devrait pas atteindre les sommets de Man City, mais ils devront être au même niveau qu’Arsenal et se battre pour le championnat.

Les supporters de United ont été déçus par le début de leur saison car ils n’avaient pas l’air à leur niveau. Mais, avec les nouveaux arrivants, United semble être prêt à changer de fortune, alors qu’il se prépare à affronter le prétendant au titre, Arsenal, dans un match que tout le monde surveillera de près ce dimanche.