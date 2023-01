Gary Neville: Arsenal ne gagnera pas la Premier League, Manchester United finira au-dessus d’eux | Nouvelles du football

Gary Neville pense qu’Arsenal ne remportera pas la Premier League cette saison malgré leur avance de huit points en tête du classement et pense même que Manchester United terminera la saison au-dessus d’eux.

Arsenal s’est encore plus dégagé en tête du classement de la Premier League avec une victoire 2-0 sur Tottenham dans un derby palpitant du nord de Londres au stade Tottenham Hotspur.

Le résultat a laissé Arsenal huit points d’avance sur les champions en titre de Manchester City, avec Newcastle et Man Utd un autre point en arrière.

Lorsqu’on lui a demandé si Arsenal gagnerait la Premier League, Neville a déclaré sur son podcast: “Non. Mais j’ai dit que Leicester ne gagnerait pas la ligue. Ils ne gagneront pas la ligue. Manchester City gagnera la ligue, et je pense que Man Utd finira deuxième, et je sais que ça va embêter les fans d’Arsenal !

“Je préférerais qu’Arsenal gagne la ligue plutôt que Man City. Je pense que ce serait absolument sensationnel pour la Premier League.

“Je pense à regarder la Premier League, nous avons vu City balayer, à l’exception de Liverpool, au cours des cinq dernières années. Penser qu’Arsenal pourrait venir le gagner, cela ajoute à notre ligue, cela rend notre ligue formidable.

“J’aimerais que Man Utd le gagne, mais je ne pense pas que cela se produira cette saison.

“La réalité est que je pense qu’à un moment donné, Man City frappera une course. Une fois qu’ils le feront, ils devront jouer deux fois contre Arsenal. Avec City, Erling Haaland n’obtient-il pas le service, ou doit-il faire plus Je vais poser cette question.

« A-t-il besoin d’en faire plus ou doit-il être patient ?

Faits saillants du match de Premier League entre Tottenham et Arsenal.



“Si Erling Haaland commence à démarrer, si City commence à ronronner, si la défense commence à se renforcer un peu plus qu’elle ne l’a fait, et qu’ils ont besoin du retour de Ruben Dias s’ils le peuvent, je pense que City gagnera.

“À un moment donné, il y aura une période très difficile pour Arsenal cette saison. Est-il concevable qu’Arsenal continue comme il est? Je ne pense pas que ce soit le cas. Pourraient-ils faire match nul deux et perdre un en trois matchs période, et s’ils ont fait cela, leur avance a disparu, et le peloton est avec eux? C’est ce que je pense qui va se passer, nous verrons une saison de Premier League traditionnelle où une équipe sort, le stimulateur cardiaque, et puis ils vont se retirer un peu, mais je pense toujours que cette saison va être bien meilleure pour Arsenal que je ne l’aurais jamais imaginé.

“Je sais que les fans d’Arsenal vont me battre, comme ils le font depuis quatre mois, j’espère que vous le gagnerez ! Je pense que pour Mikel Arteta, c’est si difficile pour les jeunes managers de briser ça [Antonio] Conté, [Jurgen] Klopp, [Carlo] Ancelotti, [Pep] Guardiola, [Jose] Mourinho moule et devient l’un de ces super managers. Vous ne pouvez pas les casser.

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Manchester United contre Manchester City en Premier League.



“Si Arteta remporte la ligue cette saison, il entre dans ce groupe. Il le fait quand même, car son football est fantastique. Mais il doit gagner ce trophée. Une Ligue des champions, une Premier League, ce sont les super managers, ceux qui gagnent ces trophées. Donc, je croise les doigts pour qu’ils le gagnent, si Man Utd ne peut pas, ce que je ne pense pas qu’ils puissent, parce que je préfère avoir ça pour la Premier League.

“Man City a remporté trop de titres pour moi !”

Sur le podcast Gary Neville, Gary parle des progrès actuels de Manchester United et de ce qu’ils peuvent accomplir après leur victoire 2-1 contre Manchester City.



Arteta: La façon dont nous avons gagné était agréable à regarder

Mikel Arteta était ravi de ses joueurs pour leur conviction et leur qualité après avoir produit une performance impressionnante lors de leur victoire 2-0 à l’extérieur contre Tottenham dans le derby du nord de Londres.



Le manager d’Arsenal Mikel Arteta à Sky Sports :

“J’ai adoré la façon dont nous avons joué, le courage que nous avons montré, de venir ici et de jouer comme nous avons joué. Nous avons un travail où nous pouvons rendre beaucoup de gens heureux et je suis sûr que nous avons rendu beaucoup de fans d’Arsenal très content.

“Tout ce que nous leur demandons, ils sont tellement disposés à essayer de le faire. C’est un groupe de joueurs formidable, mais je pense que nous avons franchi une autre étape. Nous avons gagné cette saison et la saison dernière dans de plus grands stades, mais surtout la façon dont nous avons gagné aujourd’hui est très agréable à regarder.

“La détermination et le courage sont formidables, mais il faut ensuite avoir la conviction et la qualité pour faire contre cette équipe ce que nous avons fait aujourd’hui. Cela dépend absolument des joueurs.

“Nous étions vraiment agressifs. Nous étions vraiment intenses avec notre presse haute, nous avons gagné tellement de balles, tellement de duels, nous avons très bien géré ces balles. Il va y avoir quelques moments où ils créent des occasions et ils sont très équipe dangereuse, mais dans l’ensemble, nous avons fait beaucoup de bonnes choses aujourd’hui.”

Conte parle des espoirs de titre d’Arsenal

Antonio Conte n’a rien à reprocher aux efforts et à l’engagement de Tottenham au cours de la seconde moitié de sa défaite 2-0 face à son rival Arsenal dans le derby du nord de Londres.



Le patron des Spurs, Antonio Conte, s’adressant à Sky Sports :

“Arsenal est un adversaire difficile maintenant – comme Manchester City. Les deux équipes vont prétendre au titre et une remportera la Premier League. Nous avons joué contre une équipe forte mais je ne suis pas déçu de l’engagement. Ils ont montré le désir de revenir Dans le passé on faisait ça mais le gardien était vraiment bon pour ne pas encaisser de but.

“Je suis sûr que ce n’était pas facile pour eux de jouer contre nous pour gérer l’atmosphère. Ils ont montré qu’ils avaient un bon équilibre et qu’ils frappaient aux bons moments. Et puis de souffrir aussi en seconde période car ils ont subi un beaucoup et a fait preuve de résilience. Quand une équipe peut faire cela, cela signifie qu’elle est prête à se battre pour remporter le titre.”

Merson: C’est à Arsenal de jeter

Paul Merson pense que Martin Odegaard est le deuxième meilleur joueur de Premier League derrière Kevin De Bruyne de Man City.



Paul Merson de Sky Sports :

“Je pense que tout se résume au week-end prochain [againt Man Utd, live on Sky Sports]. C’est le jeu.

“Si Man Utd va battre Palace, ce que je m’attends à ce qu’ils fassent, alors ils sont à trois points d’Arsenal [if they win at the Emirates]. Si Arsenal gagne le match, Man Utd est hors de l’équation et c’est Man City qui les poursuit.

“C’est à Arsenal de jeter maintenant. Je sais qu’il y a beaucoup de football à jouer, mais cette première mi-temps, c’était comme regarder Man City.

“Si vous viviez en Nouvelle-Zélande et que vous n’aviez pas vu le football depuis quatre ans et qu’ils jouaient en bleu clair, vous auriez pensé que vous regardiez Man City. C’est comme ça qu’ils étaient bons.

“Tout ce que faisait Arsenal, vous pouviez voir qu’il y avait un plan. Il y a des schémas de jeu, mais Tottenham est improvisé. Si cela se produit, cela se produit, vous ne pouvez voir aucun plan.

“Pour le deuxième but, le gardien de but frappe le ballon. Nous sommes en 1989. Ils récupèrent le ballon et le lui arrachent des mains. Cela se produit un dimanche matin à Wormwood Scrubs. Vous ne pouvez pas faire ça – il y a deux les demi-centres attendent le ballon.

“Je suis désolé pour les joueurs du milieu de terrain, ils ont été gênés aujourd’hui.”

Redknapp: Jamais vu un calme comme Arsenal avait

Jamie Redknapp de Sky Sports :

“Les derbies sont normalement frénétiques. Vous n’associez généralement pas un calme comme la façon dont Arsenal a joué en première mi-temps, surtout en venant ici d’une manière aussi assurée.

“Je ne pense pas avoir vu quelque chose comme ça depuis longtemps. Une équipe d’Arsenal qui est venue ici la saison dernière et qui n’avait pas la capacité de s’accrocher.

“Mais c’est une proposition complètement différente et ils ont huit points d’avance.

“La seule chose qui pourrait se mettre en travers de leur chemin, ce sont peut-être quelques blessures. Je regarde Thomas Partey et le travail qu’il fait au milieu de terrain. S’ils devaient le perdre, personne ne pourrait entrer et jouer ce rôle.

“J’aime les regarder jouer. Ce sont les 45 meilleures minutes de football que j’ai vues toute la saison d’une équipe, surtout dans un chaudron comme celui-ci où il faut avoir la tête froide.

“Je pensais qu’Arsenal était magnifique aujourd’hui.”