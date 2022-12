Gary Neville affronte des députés conservateurs au sujet des droits des travailleurs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Gary Neville a été attaqué par des députés conservateurs pour des commentaires condamnant la position du gouvernement sur les grèves lors d’un débat sur les droits des travailleurs au Qatar.

L’expert d’ITV a accusé le gouvernement de Rishi Sunak de “diaboliser les cheminots, les ambulanciers et les infirmières” lors de la couverture finale de la Coupe du monde 2022 par la chaîne.

Mais les hauts conservateurs ont déclaré qu’il était “grotesque” pour le soutien travailliste de haut niveau de confondre les droits des travailleurs au Qatar avec le Royaume-Uni.

Discutant du bilan du Qatar en matière de droits des travailleurs, Neville a déclaré: “C’est odieux et nous devrions détester les bas salaires.”

« Il faut détester le mauvais logement et les mauvaises conditions de travail. Et c’est quelque chose que nous ne pourrons jamais accepter, dans cette région ou dans n’importe quelle région », a-t-il déclaré.

Le meilleur expert a ajouté: “Et il convient de mentionner que nous avons un gouvernement actuel dans notre pays qui diabolise les cheminots, les ambulanciers et, de manière terrifiante, les infirmières.”

L’ancien Manchester Star a déclaré que les travailleurs du Qatar n’auraient pas dû recevoir une “misère absolue” pour aider à construire les stades de la Coupe du monde.

“Cela ne devrait pas arriver ici avec la richesse qui existe – mais cela ne devrait pas arriver dans notre pays où nos infirmières doivent se battre pour une livre supplémentaire ou deux livres supplémentaires”, a-t-il ajouté.

Sir Iain Duncan Smith a dit qu’il aurait dû être coupé. «Des gens ont été tués sur des chantiers de construction et tout partout au Qatar et ont payé une somme dérisoire, et il compare cela au Royaume-Uni? C’est incroyable », a déclaré l’ancien chef conservateur.

L’ancien ministre conservateur Simon Clarke a déclaré qu’il était erroné de “politiser ouvertement” la finale, ajoutant que “comparer les droits des travailleurs au Qatar avec le Royaume-Uni est grotesque”.

Le député conservateur Lee Anderson a déclaré : « C’est un cas classique d’un autre socialiste du champagne qui a plus d’argent que de bon sens. ITV devrait le renvoyer.

Le député d’Ashfield a déclaré sur Twitter qu’ITV était “sur ma liste d’interdictions maintenant” et a dit à Neville de “garder le nez hors de la politique”. Vous ne savez pas de quoi vous parlez.

Répondant au député, Neville a tweeté : « Je suis content que tu sois foutu ! Le plus grand ensemble de charlatans à avoir jamais été au pouvoir !

Un porte-parole d’ITV a déclaré: “Gary Neville exprimait ses propres opinions personnelles dans le cadre d’une discussion sur le traitement des travailleurs au Qatar lors d’une émission en direct. Ses opinions sont les siennes et n’ont pas été approuvées par ITV.

L’expert a également été accusé d’hypocrisie, compte tenu de son travail pour la chaîne beIN Sports appartenant à un groupe de médias qatari. L’ancien chef d’état-major n ° 10 Nick Timothy “a payé l’apologie du Qatar”.

Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter ont félicité l’expert pour avoir mis en évidence les droits des travailleurs, les grèves du NHS, du secteur public et des transports concernant les salaires et les conditions devant se poursuivre à Noël.

Défendant sa décision de continuer sur beIN, Neville a récemment déclaré à la BBC Ai-je des nouvelles pour vous: “Vous avez le choix – mon point de vue a été, vous pouvez mettre en évidence les problèmes et les défis dans ces pays et en parler, ou fondamentalement vous ne dites rien et n’y allez pas.”