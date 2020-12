Gary Neville s’est emparé de Manchester United en affirmant qu’ils « ne peuvent pas jouer sans Bruno Fernandes » et qu’ils sont une équipe limitée à « quatre ou cinq vainqueurs ».

L’ancien défenseur des Red Devils était en service de co-commentaire pour Sky Sports lors de la victoire 3-1 de United contre West Ham samedi.

United a réussi à quitter le stade de Londres avec les trois points malgré un but de retard au milieu d’un mauvais affichage en première période.

L’introduction de Fernandes à la mi-temps s’est avérée instrumentale, le milieu de terrain ayant joué un rôle dans les trois buts de United, mais a conduit Neville à se demander où ils seraient sans lui.

« C’était une performance épouvantable en première mi-temps, j’ai dit choquant, abyssal, tous les adjectifs que vous pouviez utiliser, c’était terrible, ils s’en tiraient bien », a déclaré Neville sur son podcast.

« Ils étaient deuxièmes après le ballon, rien en termes de possession, donc décousu, West Ham était bien meilleur mais vous saviez s’ils ne remportaient pas le deuxième [goal] ils allaient avoir un problème. «

Il a ajouté: « Ils [United] ne peut pas jouer sans Bruno. Je ne sais pas ce que c’est, c’est un très bon joueur mais on pourrait penser que van de Beek et Pogba, McTominay au milieu de terrain avec Greenwood, Cavani et Martial pourraient faire tellement mieux que ça.

« Dès que Bruno arrive – et Marcus Rashford aussi qui a probablement eu un plus grand impact sur ce match – mais l’impact de Bruno sur l’équipe est énorme. »