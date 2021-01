Gary Neville pense que Bruno Fernandes se permet parfois de se sentir trop fatigué – et les joueurs de l’opposition en profitent.

Le milieu de terrain de Manchester United a été impliqué dans un affrontement avec le défenseur d’Arsenal Cedric Soares lors du match de samedi aux Emirats.

Cédric a attrapé Fernandes avec un bras traînant, ce qui a incité le Portugais à toucher le sol, puis à revenir sur ses pieds et à se mettre face à l’Allemand.

Cédric était réservé pour l’incident, mais il semble que Fernandes était toujours agacé par ce qui s’est passé et quelques instants plus tard, il a attrapé Granit Xhaka.

La star de United a eu beaucoup de chance d’éviter d’entrer dans le livre après avoir traîné ses crampons à l’arrière de la cheville du milieu de terrain d’Arsenal.

Neville, qui commentait Sky Sports, a souligné que Fernandes risquait parfois de perdre la tête et que ses rivaux s’en prenaient.

Mais rapidement ajouté, c’est exactement cela qui fait de Fernandes ce qu’il est.

« Vous pouvez [wind him up]. Mais c’est ce qui fait de lui ce qu’il est, c’est l’énergie de l’équipe « , a expliqué Neville sur Sky Sports. » Il est le meilleur joueur de United avec et sans ballon parce que la presse part de lui aussi.