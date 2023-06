Gary Neville admet qu’il aime l’ascension de Wrexham dans la Ligue de football sous Ryan Reynolds et Rob McElhenney

Gary Neville a admis qu’il aime la façon dont Wrexham a été promu dans la Ligue de football cette année.

Wrexham jouera en Ligue 2 après 15 ans d’absence après une saison à couper le souffle où ils ont remporté la Ligue nationale.

2 Neville a révélé son amour pour des clubs comme Wrexham Crédit : @bkelly776 Twitter

Les Dragons ont sans aucun doute bénéficié de la propriété des acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Mais Neville, copropriétaire de Salford City, a insisté sur le fait que Wrexham était une véritable inspiration après avoir atteint la quatrième division.

L’ex-star de Manchester United a été interrogée sur ses sentiments sur Wrexham par le Guardian.

Et il a déclaré: « Le rêve de la pyramide dans le football anglais est que vous puissiez vous élever des niveaux inférieurs et jouer en Premier League.

« Une fois que nous perdons cela, nous perdons tout. Ce que des clubs comme Luton, Wrexham et Stockport ont fait est ce qui rend le football spécial.

« Nous ne sommes pas du football de franchise. La Super League était une attaque contre ces principes et cela ne se reproduira plus jamais. »

Wrexham affrontera Salford City la saison prochaine lors de leur rencontre en Ligue 2.

Neville a repris le club en 2014 aux côtés de ses anciens copains de United.

2 Neville est le copropriétaire de Salford City Crédit : Getty

La célèbre « classe de 92 », composée de Neville, son frère Phil, Nicky Butt, Ryan Giggs et Paul Scholes, a acheté Salford City avec l’homme d’affaires Peter Lim.

En cinq ans, ils avaient réussi à obtenir une promotion dans la Ligue de football pour la première fois de leur histoire.

Dans les années à venir, Neville a abandonné son rôle de PDG à Butt mais reste au niveau du conseil d’administration.

Et l’ancien arrière droit a maintenant concentré toute son attention sur son émission The Overlap.

Il a déclaré: « J’ai créé The Overlap il y a deux ans pour être une plateforme d’interviews sur Youtube mais j’ai toujours eu à l’esprit que nous pouvions faire des spectacles devant le public de l’aréna.

« Maintenant c’est aussi à la télé, ça a encore plus évolué. On y a ajouté un peu de nostalgie, là où on revient à nos racines.

« Il y a des défis sportifs. Ensuite, nous jouons devant de grandes foules, amenons des invités et nous nous amusons.

« La force de la série est la chimie entre nous. C’est comme être à nouveau dans un vestiaire de football. »