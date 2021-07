Gary Neville à propos de la sortie de l’Angleterre de l’Euro 2020 : « Ce n’est pas le moment de critiquer – les joueurs et Gareth Southgate ont rendu le pays fier » | Actualités footballistiques

Gary Neville a déclaré que l’Angleterre devrait être fière de Gareth Southgate et de ses joueurs après un tournoi Euro 2020 qui a ému une nation.

L’Angleterre a subi un chagrin familier lors de la première finale masculine d’un tournoi majeur depuis 1966, s’inclinant 3-2 aux tirs au but contre l’Italie devant une foule partisane à Wembley.

Mais Neville insiste sur le fait que la classe de Southgate en 2021 a fourni « tout ce dont le pays avait besoin » et a souligné le pragmatisme du manager au milieu de la clameur du public comme une des principales raisons pour lesquelles l’Angleterre avait la chance de gloire.

Ici le Sports aériens expert, parler à Sky Sports News, rend son verdict sur la défaite atroce de l’Angleterre, ignore la tactique, les remplacements et les tireurs de penalty, et rend hommage à l’équipe qui est passée si près.

« L’Angleterre a reculé mais les joueurs ont tout donné »

Image:

L’entraîneur anglais Gareth Southgate applaudit ses supporters après la défaite



« L’Angleterre jouait contre une très bonne équipe. Après environ 20 minutes, l’Italie a commencé à maîtriser le jeu et à prendre le contrôle de la possession.

« Tout de suite après le match, vous ne voulez pas entrer dans trop d’analyses et de tactiques, mais si vous les analysiez, cela a été un problème pour les équipes anglaises dans les tournois sur 20, 30, 40 ans, qu’elles reculent parfois. un peu vers leur boîte et être un peu en profondeur. Il devient alors difficile de sortir de cette position.

« D’environ 25 minutes à la fin du temps normal, c’est ce que nous avons fait. Il y a eu des périodes où je pensais que nous étions dans les cordes, puis nous sommes revenus des cordes. Les gars ont fait preuve de résilience et se sont accrochés mais c’était juste ce petit plus pour faire le travail… une fois que c’est allé aux tirs au but – vous voyez le record de tirs au but de (Gianluigi) Donnarumma et sa taille – j’ai toujours pensé que l’Italie avait ce léger avantage.

« Je pense que nous avons été brillants dans le tournoi, mais nous n’avons tout simplement pas pu franchir cette ligne, ce dernier obstacle. Ce n’est pas une critique des joueurs car ils ont tout donné. »

« Southgate a trouvé un moyen – ce n’est pas le moment de critiquer »

Image:

La tactique de Southgate a amené l’Angleterre jusqu’ici, insiste Gary Neville



« J’ai vu après le match des gens dire que Southgate aurait dû faire plus de remplacements, ces joueurs auraient dû tirer les pénalités ; ce sont les mêmes personnes qui ont dit qu’il aurait dû jouer un système différent contre l’Allemagne, qu’il n’aurait pas dû jouer Kieran Trippier contre la Croatie, qu’il aurait dû jouer un système plus offensif.

« Je crois sincèrement que Southgate et ses joueurs se sont frayés un chemin jusqu’à cette finale de la seule manière qu’ils pouvaient et c’était d’être un peu plus pragmatique – placez les deux joueurs du milieu de terrain devant la défense ; s’il fallait un retour à cinq , c’était à cause de la forme ou de la qualité de l’autre équipe.

« Il a trouvé un moyen d’atteindre la finale. Parfois, nous aimons tous être des puristes et voulons qu’il trouve un moyen de jouer tous ces joueurs offensifs, mais je ne pense pas que l’Angleterre aurait atteint la finale s’ils y étaient allés coup de poing à coup de poing avec certaines des nations qu’ils ont rencontrées en cours de route.

« Je pense que Gareth savait qu’il devait jouer d’une certaine manière pour se rendre en finale et il l’a fait. À la fin, cela se résume à de petites marges, des détails comme des pénalités. Ce n’est pas le moment de critiquer la tactique et les remplacements.

« La réalité est que Southgate a prouvé que beaucoup d’entre nous avaient tort – pas seulement dans ce tournoi mais au cours des deux dernières années – sur les décisions qu’il a prises – ce serait un non-sens maintenant de commencer à suggérer que nous avons raison sur les remplacements et les tireurs de penalty alors que la plupart d’entre nous n’ont pas vu cela de notre vivant. »

Les joueurs expérimentés auraient-ils dû intensifier en fusillade?

Image:

Les Anglais Kalvin Phillips et Luke Shaw réconfortent leur coéquipier Bukayo Saka



« J’ai participé à huit tournois majeurs et j’ai été éliminé aux tirs au but cinq fois.

« J’ai tout vu. J’ai vu celui où le héros se lève et dit : ‘Je veux en prendre un’, alors qu’en fait, je pense : ‘Je ne veux pas vraiment que tu en prennes un !’

« L’Italie avait un gardien absolument brillant qui allait toujours sauver certaines de ces pénalités. Il était exceptionnel.

« Les personnes qui tirent des pénalités dans mon esprit devraient être les personnes les plus confiantes pour mettre le ballon au fond des filets, qui ont l’habitude de mettre le ballon au fond des filets dans ces situations.

« Vous ne pouvez pas le recréer à l’entraînement mais vous pouvez être rassuré de le faire, vous pouvez être un meilleur attaquant de balle que les autres. Je ne doute pas que Gareth et son équipe auront fait tout leur possible pour avoir choisi ces cinq pénalités Ces cinq-là étaient censés se lever.

« Raheem Sterling, si nous sommes honnêtes, n’est pas un grand attaquant de football. Sa finition peut être assez débraillée. Jack Grealish n’a pas pris de penalty pour son club depuis deux ans et il y aura une raison à cela.

« Le manager aura tout examiné dans les moindres détails – il a tellement raison, mais parfois cela ne fonctionne tout simplement pas. »

« L’Angleterre nous a rendus fiers et nous a réunis »

Image:

Gary Neville dit que les joueurs anglais ont inspiré un pays



« C’est absolument incroyable. Ils ont rendu tout le monde fier.

« C’était tout ce dont ce pays avait besoin. Ces garçons nous ont réunis, ils ont été représentatifs de ce pays. Gareth a été fantastique dans la façon dont il a géré les joueurs, le tournoi, les matchs.

« La finale était un peu trop loin d’un point de vue footballistique et nous sommes tous déçus.

« Des moments comme celui-ci définissent votre enfance, mais ce que Gareth et les joueurs ont fait, c’est capturer notre imagination et nous inspirer pendant une période difficile.

« L’Italie était exceptionnelle – félicitations à eux – mais nous devrions tous être incroyablement fiers. Nous étions beaucoup plus matures dans ce tournoi. Nous devons soutenir ces gars lorsque la Premier League redémarre, faire preuve de solidarité et de compassion. »