Gary Neville a fait un superbe revirement de titre à Arsenal

Gary Neville dit qu’Arsenal peut gagner la ligue – bien qu’il ait été certain plus tôt cette saison que les Gunners seraient rattrapés par Manchester City.

Les Gunners ont cinq points d’avance en tête du classement et ont récolté 50 points lors des 19 premiers matchs de la saison, les mettant sur la bonne voie pour une campagne de 100 points. Malgré cela, Neville, expert de Sky Sports et ancien capitaine de Manchester United prédit précédemment son ancienne équipe United pour faire passer Arsenal à la deuxième place, Manchester City remportant un troisième titre sur le rebond.

Chez Sky Le chevauchement : débat des fans (s’ouvre dans un nouvel onglet)cependant, l’ancien arrière latéral est revenu sur ses commentaires précédents – après avoir vu la défaite molle de Manchester City face aux rivaux d’Arsenal, Tottenham Hotspur, ce week-end.

Arsenal a mené le classement pendant une grande partie de la saison – mais ce n’est que maintenant que G-Nev les soutient pour terminer le travail (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

“Nous étions au match de City dimanche et l’équipe a traversé, je pensais” hmm “, pour la première fois, j’ai pensé qu’Arsenal pourrait gagner la ligue”, a déclaré Neville sur The Overlap.

“Cela n’a pas l’air intelligent après les événements où City a perdu, j’ai pensé ‘Il [Guardiola] déconne, il bricole beaucoup trop ». je ne sais pas pourquoi [Kevin] De Bruyne ne joue pas, je ne sais pas pourquoi [Ilkay] Gundogan n’a pas joué, je ne sais pas pourquoi [Ruben] Dias n’est pas de retour en défense centrale avec [Aymeric] Laporte pour les rendre solides.

“J’ai vu l’équipe et de mon point de vue, ma prédiction était que City rattraperait Arsenal. J’étais moins sûr le dimanche après-midi que je ne l’avais jamais été. J’étais à peu près certain il y a deux semaines. J’étais en fait certain samedi après-midi, je pensais ‘Right City le fera bien demain, ce sera la performance d’un champion. Il ira avec sa meilleure équipe, il ne déconnera pas ».

“Mais s’il continue comme ça, continue de faire ce qu’il fait… Parfois de grands managers de ce genre, je connais Sir Alex [Ferguson] l’avaient un peu aussi, ils aiment juste faire les choses un peu différemment.

Gary Neville pensait auparavant que United finirait au-dessus d’Arsenal (Crédit image : James Gill – Danehouse/Getty Images)

Neville a même reconnu que ses opinions avaient, dans le passé, provoqué la colère des Gooners. Il a fait face à une forte réaction en ligne en prédisant que l’équipe finirait troisième.

“J’ai dit que Leicester ne gagnerait pas la ligue. [Arsenal] ne gagnera pas la ligue”, a-t-il précédemment expliqué. “Manchester City gagnera la ligue, et je pense que Man Utd finira deuxième, et je sais que cela agacera les fans d’Arsenal !

